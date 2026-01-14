Една от най-емблематичните японски икони на 90-те приключи жизнения си път по възможно най-абсурдния начин (ВИДЕО)

Когато легендарната Toyota Supra Mk4 се появи в заглавията на медиите, обикновено става въпрос за рекордна цена на аукцион или за поредния тунинг проект, прехвърлил хиляда конски сили. Този път обаче новините от Флорида носят горчив привкус на ирония. Една от най-емблематичните японски икони на 90-те приключи жизнения си път по възможно най-абсурдния начин – забивайки се в сградата на собственото си представителство, при това след зрелищен сблъсък с друга Toyota.

Инцидентът, който бързо се превърна в хит в социалните мрежи, се разиграва на натоварено кръстовище в Брандън. Видеокадрите показват бялата Supra MKIV, чиято пазарна стойност днес лесно надхвърля шестцифрена сума, да ускорява агресивно след светофара. Комбинацията от хладно време, влажен асфалт и огромната мощ на задните колела се оказва фатална. Шофьорът губи контрол, колата буквално „излита“ през разделителната ивица и се врязва челно в нищо неподозираща Toyota Corolla, преди да завърши пирует в стената на дилърството на марката.

Макар гледката на раздробената предница на легендарния модел да е истинска трагедия за автомобилните ентусиасти, най-важното е, че инцидентът се размина без жертви. Истинско чудо е, че при тази скорост и наличието на пешеходци в района, последиците са само материални. За собственика на японското бижу обаче главоболията тепърва предстоят. Видеото, запечатало опасното шофиране, вероятно ще послужи като идеален повод за застрахователите да откажат каквото и да е обезщетение за унищожената класика.

Като финален щрих към този автомобилен сюрреализъм се появява и втори клип. Оказва се, че цялата каскада е била заснета от полицейски Ford Mustang GT под прикритие, оборудван със специални камери за следене на улични състезатели. Така, вместо поредния трофей за мощност, тази Supra се превърна в болезнено напомняне, че обществените пътища не са полигон за доказване на пилотски умения, особено когато зад волана стои човек, надценил способностите си. Вижте!