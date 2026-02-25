Две от петнайсетте „японски“ Волги излязоха на пазара едновременно

Автомобилният пазар поднесе истинска сензация за колекционерите, след като два изключително редки екземпляра от супер рядката Волга ГАЗ-3111 се появиха за продажба едновременно. Става дума за лимитирана серия, в която традиционното руско инженерство среща японската прецизност под формата на двигател Toyota 3RZ-FE. Според историческите хроники на завода в Горки, от този модел са сглобени едва 424 бройки между 2000 и 2004 година, а версиите с оригинално вградено сърце от Toyota се броят на пръсти – според някои източници само 15 в целия свят.

Първата находка е седан от 2001 година, локализиран в Ставрополския край. Собственикът му е обявил цена от 1.5 милиона рубли (приблизително 16 660 евро) за автомобил с пробег от 160 000 км. Почти паралелно с него, в Москва изплува още една версия от 2002 година, която изглежда още по-примамливо със своите скромни 89 000 километра пробег и цена от 1.6 милиона рубли (около 17 770 евро). За ценителите на ретро екзотиката това е същинско събитие, тъй като шансът два такива автомобила да излязат на пазара по едно и също време е практически равен на нула.

Притежанието на ГАЗ-3111 обаче е нож с две остриета и истинско изпитание за търпението. Макар моделът да е бил технологичен скок за времето си – оборудван с бордови компютър и отопляеми дюзи на чистачките – той остава разкрачен между две епохи. Под авангардните за началото на века форми на каросерията все още се крие архаичното задно окачване с листови ресори. Най-голямото главоболие за съвременните собственици обаче е поддръжката на специфичния екстериор; за някои детайли по купето се чака или се търси с години, което превръща всеки лек инцидент в логистичен кошмар.

Въпреки противоречивия си характер и краткото производство, ГАЗ-3111 остава един от най-смелите и интересни опити на руската индустрия да създаде луксозен седан на европейско ниво. Тези „хибриди“ с японски мотори са последното доказателство за една неосъществена мечта, която днес струва колкото нов бюджетен автомобил, но носи със себе си аурата на абсолютен колекционерски дефицит.