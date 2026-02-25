Две от петнайсетте „японски“ Волги излязоха на пазара едновременно

Автомобилният пазар поднесе истинска сензация за колекционерите, след като два изключително редки екземпляра от супер рядката Волга ГАЗ-3111 се появиха за продажба едновременно. Става дума за лимитирана серия, в която традиционното руско инженерство среща японската прецизност под формата на двигател Toyota 3RZ-FE. Според историческите хроники на завода в Горки, от този модел са сглобени едва 424 бройки между 2000 и 2004 година, а версиите с оригинално вградено сърце от Toyota се броят на пръсти – според някои източници само 15 в целия свят.
Първата находка е седан от 2001 година, локализиран в Ставрополския край. Собственикът му е обявил цена от 1.5 милиона рубли (приблизително 16 660 евро) за автомобил с пробег от 160 000 км. Почти паралелно с него, в Москва изплува още една версия от 2002 година, която изглежда още по-примамливо със своите скромни 89 000 километра пробег и цена от 1.6 милиона рубли (около 17 770 евро). За ценителите на ретро екзотиката това е същинско събитие, тъй като шансът два такива автомобила да излязат на пазара по едно и също време е практически равен на нула.
Притежанието на ГАЗ-3111 обаче е нож с две остриета и истинско изпитание за търпението. Макар моделът да е бил технологичен скок за времето си – оборудван с бордови компютър и отопляеми дюзи на чистачките – той остава разкрачен между две епохи. Под авангардните за началото на века форми на каросерията все още се крие архаичното задно окачване с листови ресори. Най-голямото главоболие за съвременните собственици обаче е поддръжката на специфичния екстериор; за някои детайли по купето се чака или се търси с години, което превръща всеки лек инцидент в логистичен кошмар.
Въпреки противоречивия си характер и краткото производство, ГАЗ-3111 остава един от най-смелите и интересни опити на руската индустрия да създаде луксозен седан на европейско ниво. Тези „хибриди“ с японски мотори са последното доказателство за една неосъществена мечта, която днес струва колкото нов бюджетен автомобил, но носи със себе си аурата на абсолютен колекционерски дефицит.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
11:36 25.02.2026
2 Питане
11:37 25.02.2026
3 Възраждане
Коментиран от #5
11:44 25.02.2026
4 Как пък
Коментиран от #7
11:45 25.02.2026
5 Никси
До коментар #3 от "Възраждане":ААА аз Волга от ония Японските неща а ще чакам за Тъмносини Запорожци или Пепитени ама пак от ония Японските Комби Турбо Дизел с джобчета отстрани и кръглите стопове 966 и Трабант 600 от ония с заоблените форми !!!.
АЛО ДРУГАРЮ ЧАКАТЕ ЛИ ТЪМНОСИНИ ЗАПОРОЖЦИ
ПЕПИТЕНИ ЧАКАМЕ 😁😆😅😄🤡🤠🥰🥳🤩😍😭🥵😋🤣 .
11:56 25.02.2026
6 Хубавото Старо Наде на Костов
Златен кенеф си имам вече.
Коментиран от #8
12:23 25.02.2026
7 конструктивно
До коментар #4 от "Как пък":двигателя на Волга3110 е концептуален шедьовър, след като японците вземат патента за предкамерното му запалване, прецизират го и произвеждат още. Друг е въпроса защо това не става в СССР някога.....
12:28 25.02.2026
8 Запорожец
До коментар #6 от "Хубавото Старо Наде на Костов":Еволюшън 2026
12:31 25.02.2026
9 доказано
12:36 25.02.2026