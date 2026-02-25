Новини
Авто »
Две от петнайсетте „японски“ Волги излязоха на пазара едновременно

25 Февруари, 2026 11:29 1 506 9

  • волга-
  • toyota-
  • газ-3111

Става дума за модела ГАЗ-3111, оборудван с японски двигател 3RZ-FE

Две от петнайсетте „японски“ Волги излязоха на пазара едновременно - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният пазар поднесе истинска сензация за колекционерите, след като два изключително редки екземпляра от супер рядката Волга ГАЗ-3111 се появиха за продажба едновременно. Става дума за лимитирана серия, в която традиционното руско инженерство среща японската прецизност под формата на двигател Toyota 3RZ-FE. Според историческите хроники на завода в Горки, от този модел са сглобени едва 424 бройки между 2000 и 2004 година, а версиите с оригинално вградено сърце от Toyota се броят на пръсти – според някои източници само 15 в целия свят.

Първата находка е седан от 2001 година, локализиран в Ставрополския край. Собственикът му е обявил цена от 1.5 милиона рубли (приблизително 16 660 евро) за автомобил с пробег от 160 000 км. Почти паралелно с него, в Москва изплува още една версия от 2002 година, която изглежда още по-примамливо със своите скромни 89 000 километра пробег и цена от 1.6 милиона рубли (около 17 770 евро). За ценителите на ретро екзотиката това е същинско събитие, тъй като шансът два такива автомобила да излязат на пазара по едно и също време е практически равен на нула.

Притежанието на ГАЗ-3111 обаче е нож с две остриета и истинско изпитание за търпението. Макар моделът да е бил технологичен скок за времето си – оборудван с бордови компютър и отопляеми дюзи на чистачките – той остава разкрачен между две епохи. Под авангардните за началото на века форми на каросерията все още се крие архаичното задно окачване с листови ресори. Най-голямото главоболие за съвременните собственици обаче е поддръжката на специфичния екстериор; за някои детайли по купето се чака или се търси с години, което превръща всеки лек инцидент в логистичен кошмар.

Въпреки противоречивия си характер и краткото производство, ГАЗ-3111 остава един от най-смелите и интересни опити на руската индустрия да създаде луксозен седан на европейско ниво. Тези „хибриди“ с японски мотори са последното доказателство за една неосъществена мечта, която днес струва колкото нов бюджетен автомобил, но носи със себе си аурата на абсолютен колекционерски дефицит.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
  • 1 Госあ

    8 5 Отговор
    Японците не си самовзривиха и газовите връзки. Явно е, че германците са най наведени и си избиват комплексите в самият ЕС, като задушават останалите. Особено такива с отслабен имунитет

    11:36 25.02.2026

  • 2 Питане

    9 1 Отговор
    Двигателят японски... Ясно. Но не се разбра ламарината от къде е ?

    11:37 25.02.2026

  • 3 Възраждане

    9 0 Отговор
    Чакам с нетърпение Мототехника да ги пусне отново и у нас

    Коментиран от #5

    11:44 25.02.2026

  • 4 Как пък

    10 6 Отговор
    Един двигател не можаха да направят водкаджиите

    Коментиран от #7

    11:45 25.02.2026

  • 5 Никси

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    ААА аз Волга от ония Японските неща а ще чакам за Тъмносини Запорожци или Пепитени ама пак от ония Японските Комби Турбо Дизел с джобчета отстрани и кръглите стопове 966 и Трабант 600 от ония с заоблените форми !!!.

    АЛО ДРУГАРЮ ЧАКАТЕ ЛИ ТЪМНОСИНИ ЗАПОРОЖЦИ

    ПЕПИТЕНИ ЧАКАМЕ 😁😆😅😄🤡🤠🥰🥳🤩😍😭🥵😋🤣 .

    11:56 25.02.2026

  • 6 Хубавото Старо Наде на Костов

    1 1 Отговор
    Да попитам, има ли някаква хубава украинска кола за мен, че не се сещам какво да си поискам от Зеленски.

    Златен кенеф си имам вече.

    Коментиран от #8

    12:23 25.02.2026

  • 7 конструктивно

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Как пък":

    двигателя на Волга3110 е концептуален шедьовър, след като японците вземат патента за предкамерното му запалване, прецизират го и произвеждат още. Друг е въпроса защо това не става в СССР някога.....

    12:28 25.02.2026

  • 8 Запорожец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хубавото Старо Наде на Костов":

    Еволюшън 2026

    12:31 25.02.2026

  • 9 доказано

    1 0 Отговор
    задното окачване на листови расори е най-меко и дава най-добрата возия за колата. Условието е ресорите да са заводски, да не са амортизирани и да не са ремонтирани от Ганьо Сулев Хаджипулев....

    12:36 25.02.2026