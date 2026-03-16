Abarth се завръща към ДВГ с по-достъпен модел

Ранният залог на Abarth за изцяло електрическо бъдеще се сблъсква с реалността. Докато продажбите на електромобили в цяла Европа са нараснали с 21% през тази година, конкретната гама на марката „Скорпион“ – моделите 500e и 600e – се мъчи да намери своя ритъм.

Изправен пред тази реалност и пред гласовитата фенска база от „Abarthisti“, които изпитват носталгия по възможността да тунинговат и да „поправят“ колите си, Гаетано Торел, шеф на Abarth и Fiat в Европа, потвърди, че марката проучва възможността за завръщане към двигателите с вътрешно горене.

Най-логичната основа за този обрат е Fiat Grande Panda. За разлика от специализираната електрическа платформа на 500e, Grande Panda се базира на гъвкавата архитектура Smart Car на Stellantis, която поддържа бензинови, хибридни и електрически задвижващи системи. Вече съществува дизайнерска концепция, която се отличава с много по-агресивна визия от стандартния Fiat. Очаква се релсите на покрива да бъдат премахнати за по-елегантен профил, отпред е разработен масивен преден сплитер, по-големи въздухозаборници за охлаждане и характерни 18-цолови алуминиеви джанти с мотив на скорпион.

„Bambox“ и светлите пластмаси на Fiat ще бъдат заменени с тъмна алкантара, вложки от въглеродни влакна и обгръщащи тялото кожени седалки. Торел отбеляза, че електрическите Abarth не оставят място за механични модификации. Моделът с двигател с вътрешно горене би върнал марката към корените ѝ като „тунинг“ ателие, позволявайки на собствениците да модифицират звука на изпускателната система и настройките на двигателя.

Докато стандартният Grande Panda използва 1,2-литров трицилиндров двигател със 100 к.с., версията на Abarth би изисквала значително повече мощност. Според информациите Abarth проявява интерес към хардуера на предстоящия Grande Panda 4x4, който разполага с „електрифициран заден мост“. Това би позволило турбокомпресорният бензинов двигател да задвижва предните колела, а електрическият мотор да осигурява незабавно увеличение на въртящия момент на задните.

Макар и малко вероятно да достигне 280 к.с. на електрическия 600e, хибридният Abarth Panda с цел 180–210 к.с. би предложил по-лека, по-маневрена алтернатива, която задоволява търсенето на традиционен звук. Използвайки бюджетната платформа на Smart Car, Abarth Grande Panda вероятно ще се превърне в новия входен модел на марката, като потенциално ще започне под прага от 30 000 евро. Това би контрастирало рязко с цената от 42 700 евро на 600e, която според много ентусиасти е изтласкала марката твърде далеч в сегмента на „нишовия лукс“.

Проектът в момента е в късните етапи на разработка, но все още не е получил окончателната „зелено светлина“ за производство. Въпреки това, след като Stellantis наскоро направи „крачка назад“ за Fiat 500 Ibra (Hybrid), за да стимулира продажбите в Италия, подобен ход за Abarth изглежда все по-неизбежен.