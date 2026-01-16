Новини
Geely се прицелва право в сърцето на европейската офроуд аристокрация

Geely се прицелва право в сърцето на европейската офроуд аристокрация

16 Януари, 2026 11:26 1 009 11

  • geely-
  • galaxy cruiser-
  • всъдеход

Китайският производител пуска директен съперник на икони като Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class

Geely се прицелва право в сърцето на европейската офроуд аристокрация - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен гигант Geely се прицелва право в сърцето на европейската офроуд аристокрация, подготвяйки пазарната премиера на своя технологичен флагман — Galaxy Cruiser. Този дързък всъдеход на четири колела няма намерение просто да присъства в сегмента; той е проектиран като директен съперник на икони като Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.

Дизайнерска дързост и британско вдъхновение

Флавиан Даше, визионерът начело на дизайнерския център на Geely, не крие амбициите си. По неговите думи, макар китайските брандове да нямат десетилетна офроуд история, те използват „златните рецепти“ на доказаните легенди. Galaxy Cruiser (познат по-рано като концепцията Galaxy Battleship) залага на бруталистичен, ъгловат силует, който излъчва непоклатимост. Специфичните детайли като ножични врати (при концепта) и интегрирана стълба в задната част подсказват, че тук луксът среща приключението по един доста екстравагантен начин.

Основата на този всъдеход е иновативната платформа SEA-R — специално модифицирана архитектура, която споделя генетичен код с хипер-кросоувърите на Zeekr и елитните хибриди на Lotus. Въпреки че досега тя служеше предимно за асфалтови атлети, инженерите на Geely твърдят, че потенциалът ѝ извън пътя е колосален.

Мощ без аналог: Слуховете и предварителните данни сочат към хибридна система с три електромотора и двулитров агрегат с вътрешно горене. Общата системна мощност при тази конфигурация ще достига главозамайващите 1400 к.с.

Интелигентно задвижване: Внедрили са изкуствен интелект (AI), който в реално време анализира терена и преразпределя тягата между четирите колела по-бързо от човешка реакция. Машината е готова да „гази“ в дълбоки води до 800 мм, което я прави сериозен претендент за титлата „крал на дивото“.

Пазарна стратегия и европейски амбиции

Очаква се серийното производство да стартира в Китай още до края на настоящата година, а погледът към Стария континент е повече от сериозен. Geely умело използва своята екосистема, включваща опита на Volvo и Lotus, за да предложи продукт, който не просто имитира западните образци, а ги превъзхожда технологично.

Междувременно марката разширява присъствието си и в други ниши с модели като огромния ван Galaxy V900, който залага на комфорт за осем души и впечатляващ общ пробег от 1200 км. Но голямата новина остава Galaxy Cruiser — автомобилът, който дръзва да хвърли ръкавицата на „Гегата“ и „Дефендъра“, обещавайки повече мощ, по-умни системи и визия от бъдещето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам

    7 6 Отговор
    По колко статии на ден ще има за китайските реплики на автомобили

    Коментиран от #3, #4

    11:33 16.01.2026

  • 2 Варна 3

    6 6 Отговор
    Същински копия... точно като руското автомобилостроене. Да карат истински коли, а не ментета!

    11:34 16.01.2026

  • 3 Пхзспцдзпзцд

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам":

    Май има нещо вярно, че шумотевицата покрай китайските коли наподобява шумотевицата покрай "проблемите" и драмите на онези многобуквените "алтернативни" индивиди с шарени коси. Малка, но много шумна група, която само бучи и дразни останалото болшинство.

    11:39 16.01.2026

  • 4 Име

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам":

    За съжаление или пък не, то това са новините и все повече ще стават такива и все повече ще виждаме китайски коли по родните пътища.

    Коментиран от #6

    11:45 16.01.2026

  • 5 гост

    3 2 Отговор
    Както казах вече няколко пъти , няма лошо , за всеки влак си има пътници !! Който е карал Мерцедес, БМВ , Порше или дори Ланд Ровер , макар че той си е полу китайски , няма да мине на Джийли или подобни , каквито и платформи и екстри да му обещават , а по- ниската цена още повече ще го откаже , щото той точно иска да кара нещо , което колкото може ПО- МАЛКО хора могат да си купят !! Но за потребителите на Киа - Хюндай , че и на част от японските си е сериозна алтернатива , затова и диларите на Киа отвреме се ориентират !!

    11:49 16.01.2026

  • 6 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Само си представи как мутрите и дори ромите , "заработили" в Европа слизат от Мерцедесите и се качват на китаско !!! За тези пък които си купуват нови Мерцедеси да не говорим !! Няма да го доживееш , гаранция !!

    11:59 16.01.2026

  • 7 Работил и оженил се в Сибир

    1 0 Отговор
    Признавам само лади и масквичи, някой да е виждал Олга

    11:59 16.01.2026

  • 8 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Абе правят ги да изглеждат! И от вътре са доста приятни, а и екстри има доста! Въпроса е че все още не съм сигурен дали след година две всички пластмаси и сглобки вътре няма да почват да скърцат и пукат! Като гледам как идва бакшиша с няква лъскава и мазна КИА или Хюнди на по малко от половин година, вътре пак скръц , пук!!

    12:02 16.01.2026

  • 9 А цената?

    2 0 Отговор
    Ако цената е добра (подобна на аналозите от BYD), определено бих предпочел това пред стар Баварец и Гега. 1200 коня са все пак. Колкото и да подсмърчаме китайците вече са трудно достижими. За BYD работят най-малко 50,000 инженера с докторски степени. Кой знае какво правят по лабораториите с размер на завод за автомобили в Европа.

    12:05 16.01.2026

  • 10 ○|||||||○

    0 1 Отговор
    Само да не пробва да хвърля ръкавици на Вранглера, че там ще удари на камък

    12:17 16.01.2026

  • 11 Си Дзин съм и ще ви кажа

    0 0 Отговор
    в нашият мил комунизъм Китай не пречи на бизнеса, а го лансира и помага!!! Рушвети не вървят и се наказват брутално от закона.Ако ти си сънувал, че започваш да произвеждаш кофи това е добре защото в други ден това няма да е сън а на плаца ще чака ТИР за да ти натовари стоката да е изпрати до европа за да можеш да си купиш от Кауфланда кофа с портокали.Най- вероятно ще ги купиш и занесеш в къщи по- бавно от колкото ние ще ги произведем и доставим.Ползваме от Русия тънки благинки.Така, че всеки Божи ден ще получавате по 2-3 туката по европейските розови подкупни картуни.Поздрави на баба ви Урсула и брюкселските тротинетки!
    Винаги ваш Си Дзин.
    P.s. Вие само си помислете нещо и докато сте го казали на глас ние ще сме го произвели.Истината боли но няма как да си промените гена.

    12:30 16.01.2026