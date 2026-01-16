Китайският автомобилен гигант Geely се прицелва право в сърцето на европейската офроуд аристокрация, подготвяйки пазарната премиера на своя технологичен флагман — Galaxy Cruiser. Този дързък всъдеход на четири колела няма намерение просто да присъства в сегмента; той е проектиран като директен съперник на икони като Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.

Дизайнерска дързост и британско вдъхновение

Флавиан Даше, визионерът начело на дизайнерския център на Geely, не крие амбициите си. По неговите думи, макар китайските брандове да нямат десетилетна офроуд история, те използват „златните рецепти“ на доказаните легенди. Galaxy Cruiser (познат по-рано като концепцията Galaxy Battleship) залага на бруталистичен, ъгловат силует, който излъчва непоклатимост. Специфичните детайли като ножични врати (при концепта) и интегрирана стълба в задната част подсказват, че тук луксът среща приключението по един доста екстравагантен начин.

Основата на този всъдеход е иновативната платформа SEA-R — специално модифицирана архитектура, която споделя генетичен код с хипер-кросоувърите на Zeekr и елитните хибриди на Lotus. Въпреки че досега тя служеше предимно за асфалтови атлети, инженерите на Geely твърдят, че потенциалът ѝ извън пътя е колосален.

Мощ без аналог: Слуховете и предварителните данни сочат към хибридна система с три електромотора и двулитров агрегат с вътрешно горене. Общата системна мощност при тази конфигурация ще достига главозамайващите 1400 к.с.

Интелигентно задвижване: Внедрили са изкуствен интелект (AI), който в реално време анализира терена и преразпределя тягата между четирите колела по-бързо от човешка реакция. Машината е готова да „гази“ в дълбоки води до 800 мм, което я прави сериозен претендент за титлата „крал на дивото“.

Пазарна стратегия и европейски амбиции

Очаква се серийното производство да стартира в Китай още до края на настоящата година, а погледът към Стария континент е повече от сериозен. Geely умело използва своята екосистема, включваща опита на Volvo и Lotus, за да предложи продукт, който не просто имитира западните образци, а ги превъзхожда технологично.

Междувременно марката разширява присъствието си и в други ниши с модели като огромния ван Galaxy V900, който залага на комфорт за осем души и впечатляващ общ пробег от 1200 км. Но голямата новина остава Galaxy Cruiser — автомобилът, който дръзва да хвърли ръкавицата на „Гегата“ и „Дефендъра“, обещавайки повече мощ, по-умни системи и визия от бъдещето.