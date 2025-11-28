42-ма души в минивана на Geely (ВИДЕО)

Автомобилното изложение в Гуанджоу стана свидетел не просто на премиера, а на истински цирков номер, който вкара минивана Geely Galaxy V900 директно в Книгата на рекордите на Гинес. Китайският производител Geely успя да постигне необичайно постижение, демонстрирайки впечатляващия вътрешен обем на своя нов модел, като натъпка в него рекорден брой пътници.

На 27 октомври, макар и обявено едва наскоро с пускането на модела на пазара, в салона на Geely Galaxy V900 се настаниха 42 души. Това е нов световен рекорд за превозно средство, което може да побере най-голям брой хора, демонстрирайки колко мащабен и гъвкав е интериорът на минивана. Въпреки че това постижение изглежда забележително, трябва да отбележим, че в сравнение с подобни, но по-стари рекорди в други сегменти – като 41 души в Toyota Rav4 през 2015-а. или 50 в класически Volkswagen Campervan – това е по-скоро атрактивен маркетингов ход, отколкото феноменална инженерна победа.

Под кожата си Geely Galaxy V900 е еволюция на добре познатия Geely Galaxy LEVC L380, който досега се предлагаше като електрически модел под шапката на дъщерното дружество LEVC. Новият модел обаче е пораснал – размерите му вече са 5 360 мм дължина, 1 998 мм широчина и 1 940 мм височина, а междуосието достига 3 200 мм. В сравнение с предшественика си на ток, V900 е по-дълъг с 44 мм и е получил 15 мм повече пространство между осите, което със сигурност е допринесло за рекордното настаняване.

Технологично, V900 залага на интелигентно хибридно задвижване. Системата включва 1.5-литров бензинов турбо двигател, който генерира 163 конски сили. Важно е да се отбележи, че този двигател функционира предимно като генератор, чиято основна задача е да презарежда тяговата батерия. Това осигурява гъвкавост и ефективност, характерни за хибридите.

Благодарение на тази конфигурация, миниванът може да предложи завиден автономен пробег само на електричество, което е особено важно за градски условия. Според спецификациите, в зависимост от конкретната версия и капацитета на батерията, Geely Galaxy V900 може да измине между 172 км, 195 км и дори 202 км, преди да се наложи намесата на бензиновия генератор. Това го прави практично и икономично решение за големи семейства или луксозен превоз на хора.