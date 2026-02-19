С четири мотора китайския всъдеход Hongqi ускорява като суперкар и гази пресечена местност като танк

Китайският луксозен бранд Hongqi, известен като „държавната лимузина“ на Пекин, е на път да предизвика истински пробив в сегмента на тежките офроудъри. В интернет пространството изплуваха кадри от екстремни зимни изпитания на новия хардкор всъдеход на марката, който изглежда готов да сложи в малкия си джоб утвърдени легенди. В условията на суровата китайска зима, при температури от порядъка на -30°C, машината демонстрира почти свръхестествени способности, катерейки се по стръмни ледени стени със стряскаща лекота.
Техническата въоръженост на този гигант звучи като извадка от научнофантастичен роман. Задвижването е поверено на четири независими електромотора – по един за всяко колело, което позволява прецизно разпределяне на тягата в реално време. В комбинация с трите блокировки на диференциалите, новият Hongqi обещава проходимост, която граничи с възможностите на верижна машина. Но не си мислете, че това е тромав всъдеход – ускорението от 0 до 100 км/ч отнема едва 4 секунди, което го изстрелва директно в територията на суперкарите.
Визуално автомобилът залага на брутална, „квадратна“ естетика, която умело преплита ретро мотиви с футуристични детайли. Кръглите фарове ни връщат към класическите офроудъри, но лидарният сензор, монтиран над предното стъкло, бързо ни припомня, че тук става въпрос за върхови технологии и интелигентни системи за подпомагане на водача. Масивните брони и огромният просвет не оставят място за съмнение – това возило е създадено да гази дълбоки дупки и да превзема терени, където пътища просто не съществуват.
Ако тези характеристики се потвърдят и при официалния пазарен дебют, конкуренцията от Европа и Америка ще трябва сериозно да преосмисли стратегиите си. С подобна мощ и технологично превъзходство, новият флагман на Hongqi е на път да се превърне в най-обсъжданата тема сред любителите на високия адреналин и лукса без компромиси. Изглежда, че ерата на кротките китайски автомобили е приключила – настъпва времето на хищниците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Комуняст
Коментиран от #5
13:11 19.02.2026
2 карчи
13:13 19.02.2026
3 Механик
13:13 19.02.2026
4 Не дават много информация
Коментиран от #7
13:39 19.02.2026
5 На гости в Петрохан
До коментар #1 от "Комуняст":си ходил скоро, нали? Ритрийт с лама Иво и вътрешни масажи? Не знам боклуци ли са китайските стоки, не са ли, ама сигурно едно 75% от нещата около теб са или китайски, или с китайски елементи и части. Джипът си е в стил брутализъм, прилича малко на новия Лендкрузър на Тойота с ретро визията.
14:26 19.02.2026
6 Тити
18:48 19.02.2026
7 Гост
До коментар #4 от "Не дават много информация":И на мен ми беше интересно решението да комбинират два междуколесни и един междуосев диеференциал с четири ел. мотороа. По един двигател на всеки мост са напълно достатъчни, даже ти отпада кардана съответно и междуосевия диференциал. Нещо не мога да им разбера схемата или нещо с превода куца.
11:20 20.02.2026