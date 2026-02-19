Новини
Авто
С четири мотора китайския всъдеход Hongqi ускорява като суперкар и гази пресечена местност като танк

19 Февруари, 2026 12:55 1 640 7

  • hongqi-
  • всъдеход

Новият хардкор модел на Hongqi разцепи леда в Китай – буквално и преносно

С четири мотора китайския всъдеход Hongqi ускорява като суперкар и гази пресечена местност като танк - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският луксозен бранд Hongqi, известен като „държавната лимузина“ на Пекин, е на път да предизвика истински пробив в сегмента на тежките офроудъри. В интернет пространството изплуваха кадри от екстремни зимни изпитания на новия хардкор всъдеход на марката, който изглежда готов да сложи в малкия си джоб утвърдени легенди. В условията на суровата китайска зима, при температури от порядъка на -30°C, машината демонстрира почти свръхестествени способности, катерейки се по стръмни ледени стени със стряскаща лекота.

Техническата въоръженост на този гигант звучи като извадка от научнофантастичен роман. Задвижването е поверено на четири независими електромотора – по един за всяко колело, което позволява прецизно разпределяне на тягата в реално време. В комбинация с трите блокировки на диференциалите, новият Hongqi обещава проходимост, която граничи с възможностите на верижна машина. Но не си мислете, че това е тромав всъдеход – ускорението от 0 до 100 км/ч отнема едва 4 секунди, което го изстрелва директно в територията на суперкарите.

С четири мотора китайския всъдеход Hongqi ускорява като суперкар и гази пресечена местност като танк

Визуално автомобилът залага на брутална, „квадратна“ естетика, която умело преплита ретро мотиви с футуристични детайли. Кръглите фарове ни връщат към класическите офроудъри, но лидарният сензор, монтиран над предното стъкло, бързо ни припомня, че тук става въпрос за върхови технологии и интелигентни системи за подпомагане на водача. Масивните брони и огромният просвет не оставят място за съмнение – това возило е създадено да гази дълбоки дупки и да превзема терени, където пътища просто не съществуват.

Ако тези характеристики се потвърдят и при официалния пазарен дебют, конкуренцията от Европа и Америка ще трябва сериозно да преосмисли стратегиите си. С подобна мощ и технологично превъзходство, новият флагман на Hongqi е на път да се превърне в най-обсъжданата тема сред любителите на високия адреналин и лукса без компромиси. Изглежда, че ерата на кротките китайски автомобили е приключила – настъпва времето на хищниците.

С четири мотора китайския всъдеход Hongqi ускорява като суперкар и гази пресечена местност като танк


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комуняст

    4 6 Отговор
    Всички селяндури обичаме китайските стоки.

    Коментиран от #5

    13:11 19.02.2026

  • 2 карчи

    14 3 Отговор
    Предпочитам скромна надежна Toyota Hilux😉

    13:13 19.02.2026

  • 3 Механик

    11 5 Отговор
    А Фолксваген бият кепенците

    13:13 19.02.2026

  • 4 Не дават много информация

    5 2 Отговор
    4 моторни платформи и сега съществуват. Даже един от марсоходите беше с 6 мотора. Най-отличителната им черта е, че могат да изпълняват кръгом намясто. Другата отличителна черта е високата цена. Камуфлажът е ефектен. Леко се протеснявам в офроуд условия лидарът да не се счупи.

    Коментиран от #7

    13:39 19.02.2026

  • 5 На гости в Петрохан

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Комуняст":

    си ходил скоро, нали? Ритрийт с лама Иво и вътрешни масажи? Не знам боклуци ли са китайските стоки, не са ли, ама сигурно едно 75% от нещата около теб са или китайски, или с китайски елементи и части. Джипът си е в стил брутализъм, прилича малко на новия Лендкрузър на Тойота с ретро визията.

    14:26 19.02.2026

  • 6 Тити

    4 4 Отговор
    С две думи китайски таралясник.

    18:48 19.02.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не дават много информация":

    И на мен ми беше интересно решението да комбинират два междуколесни и един междуосев диеференциал с четири ел. мотороа. По един двигател на всеки мост са напълно достатъчни, даже ти отпада кардана съответно и междуосевия диференциал. Нещо не мога да им разбера схемата или нещо с превода куца.

    11:20 20.02.2026