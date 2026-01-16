Rolls-Royce подготвя още по-голям и по-луксозен SUV

Rolls-Royce се подготвя да разшири своята електрическа империя с втория си изцяло електрически модел, който се очаква да дебютира през 2027 година. След успеха на купето Spectre, британската марка насочва вниманието си към сегмента на „високопроходимите автомобили“ (както Goodwood наричат своите SUV модели). Последните шпионски кадри от зимните тестове в Скандинавия разкриват прототип, който се отличава значително от познатия Cullinan. Новият модел залага на по-нисък и издължен силует, напомнящ на луксозно комби с по-тесни прозорци, което подсказва за фокус върху аеродинамиката и модерния „silent travel“ лукс.

Въпреки по-ниската стойка, новият електрически SUV вероятно ще надвишава дължината на Cullinan, позиционирайки се някъде между лимузините Ghost и Phantom с размери около 5,3 – 5,4 метра. Дизайнът остава верен на ДНК-то на марката с дълъг преден капак, вертикална предница и емблематичните врати отварящи се назад. Предната част обаче обещава иновации: под маскировката се забелязват нови вертикално разположени LED светлини, които фланкират традиционната решетка Pantheon, вдъхновени от стила на Spectre.

Техническото сърце на автомобила ще бъде базирано на новата архитектура Neue Klasse на компанията майка BMW, което обещава значителен скок в ефективността на батериите. Въпреки огромното тегло и размери, се очаква пробегът да бъде в рамките на 500 – 650 километра с едно зареждане. Системата за задвижване вероятно ще включва два електромотора с мощност над 500 к.с., като версията Black Badge със сигурност ще премине границата от 600 к.с. Тук обаче акцентът няма да бъде върху грубата скорост, а върху усещането за лекота и тишина, характерно за марката.

Интериорът на новия модел се очаква да бъде най-дигитализираният в историята на Rolls-Royce, включващ по-големи екрани и разширени възможности за софтуерна персонализация чрез новия интерфейс SPIRIT. Въпреки това, традиционното майсторство с кожа, дърво и метал ще остане непокътнато. Макар електрическият SUV да не заменя веднага бензиновия Cullinan, той маркира пътя към пълната електрификация на марката до 2030 година. Що се отнася до цената, в Goodwood е прието да не се пита, но анализаторите прогнозират начална сума от около 415 000 евро.