Наред е второто китайско AUDI

AUDI, марката, която, както е известно, замени своите четири пръстена с главни букви, официално добави модела E7X в своя дигитален шоурум. След E5 Sportback този SUV от е високотехнологичен „космически кораб“, проектиран да си върне пазарен дял от местни гиганти като Nio и Zeekr. Докато „Четирите пръстена“ остават върху глобалните модели на Audi с двигатели с вътрешно горене и e-tron, тази нова марка е „цифрово ориентирана“ организация, фокусирана изцяло върху китайската екосистема за електромобили.

Кросоувърът е с дължина 5049 мм и междуосие 3060 мм, което го прави сравним по размер с Q7, но с интериор с плосък под, който предлага изключително пространство за краката на пет души.

E7X въвежда дизайнерския език „ring light surface“, като се отклонява от традиционните решетки в полза на осветена решетка и подсветен лого „AUDI“. Цифровите Matrix LED фарове използват DLP (Digital Light Processing) технология. Те не само осветяват пътя, а могат да прожектират навигационни стрелки с висока разделителна способност, предупреждения за времето „ледени кристали“ или триъгълници за безопасност директно върху асфалта.

В явен знак за ултралукс, E7X разполага с 21-цолови или 22-цолови джанти със специални капачки. Независимо от скоростта, надписът AUDI остава перфектно хоризонтален и неподвижен, докато джантите се въртят – характерна подробност, която преди беше синоним на Rolls-Royce.

E7X е изграден върху Advanced Digitized Platform, която използва авангардна 900V архитектура (надминаваща индустриалния стандарт от 800V), за да гарантира ултрабързо зареждане. Базовият модел със задно задвижване (RWD) развива 300 kW (402 к.с.), докато флагманският вариант Quattro изпомпва 500 kW (671 к.с.). Версията със задвижване на четирите колела (AWD) ускорява от 0 до 100 км/ч за невероятните 3,97 секунди, достигайки максимална скорост от 230 км/ч. Захранвано от 109,3 kWh трикомпонентна литиева батерия от CATL, SUV-то постига пробег по CLTC от 751 км. Благодарение на 900V-та система, може да възстанови 320 км пробег само за 10 минути.

За да се конкурира на най-напредналия софтуерен пазар в света, AUDI заобиколи традиционните системи и сключи партньорство с Momenta. E7X е оборудван с LiDAR сензор, монтиран на покрива, и работи с най-новата версия на софтуера за големи модели „Flywheel“. Той поддържа навигация на автопилот (NOA) както за магистрали с висока скорост, така и за сложни градски условия, като е способен да се ориентира в натоварени градски кръстовища с минимална намеса от страна на водача.

Въпреки че снимките на интериора все още не са разпространени, потвърдено е, че кабината ще разполага с 27-инчов панорамен дисплей и цифров асистент-аватар, задвижван от изкуствен интелект. AUDI E7X ще направи своя грандиозен физически дебют на Auto China 2026 в Пекин, който започва на 24 април. Въпреки че понастоящем това е „забраненият плод“ за западните пазари, AUDI е регистрирала името E7X в Европа, което води до спекулации, че този дизайнерски език в крайна сметка може да повлияе на глобалните модели e-tron.