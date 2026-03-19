Продава се уникален Mercedes W124 на цената на ново Ferrari

Продава се уникален Mercedes W124 на цената на ново Ferrari

19 Март, 2026 10:15 483 2

Кабриолетът е с тунинг от Lotec

Продава се уникален Mercedes W124 на цената на ново Ferrari - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На хоризонта се появи едно автомобилно съкровище, което кара сърцето на всеки истински ценител на трилъчевата звезда да забие лудо. Става дума за истинска „капсула на времето“ – брутално рядък Mercedes-Benz W124 300 CE-24 Lotec Turbo от далечната 1993 година. Този ексклузивен кабриолет, запазен в състояние „по-добро от ново“, бе обявен за продажба от реномираните специалисти от Mechatronik, а обявената цена е главозамайваща – 238 000 евро. Да, правилно прочетохте, колкото чисто нов суперавтомобил!

Инженерно съвършенство, скрито под класически линии

Визуално колата изглежда като току-що слязла от конвейера, боядисана в девствено арктическо бяло, контрастиращо по зашеметяващ начин със синия кожен салон. Но истинската магия се крие под предния капак.

Продава се уникален Mercedes W124 на цената на ново Ferrari

Този конкретен екземпляр не е обикновен ретро Mercedes. Той е преминал през сериозна метаморфоза в ателието на култовата немска тунинг компания Lotec. Стандартният 3,0-литров редови шестак е получил допинг под формата на масивен турбокомпресор Garrett T04 с налягане от 0,6 бара. Резултатът е меко казано впечатляващ за епохата си – мощността е скочила от фабричните 220 к.с. на чудовищните 354 к.с.!

Безкомпромисен тунинг и перфектна документация

За да се справи с тази мощност, Lotec са направили пълна ревизия на окачването, монтирайки нископрофилен комплект, който придава на кабриолета по-агресивна стойка. Колата стъпва на емблематичните джанти Speedline SL, обути в гуми с размер 235/45 ZR17 отпред и 255/40 ZR17 отзад. Дори вентилацията на двигателя е била подобрена, за да се гарантира надеждността на принудителното пълнене.

Продава се уникален Mercedes W124 на цената на ново Ferrari

Най-хубавото? Всички модификации са надлежно сертифицирани от строгия немски TÜV и документирани до последното болтче. Автомобилът е с т.нар. „съвместими номера“ (matching numbers) и редовна немска регистрация – гаранция за автентичност и легалност.

Капсула на времето: Само 780 километра!

А eто и къде се крие истинската стойност на този Mercedes W124. Одометърът показва символичните 780 километра пробег. Практически това е нов автомобил, който е прекарал по-голямата част от живота си в климатизиран гараж. Наскоро, след дълъг период на покой, колата е преминала през педантична реставрация на стойност около 15 000 евро, за да се гарантира, че всяка система работи безупречно.

Наследството на Lotec: Когато производителността е всичко

Немската компания Lotec, основана през 1962 година, никога не се е интересувала от евтин визуален тунинг. Тяхната философия винаги е била „инженерство преди дизайна“. През 80-те те станаха легендарни със своите екстремни турбо проекти, а по-късно създадоха и суперавтомобила Lotec C1000 с мощност от близо 1000 к.с. Тъй като винаги са работили в строго ограничени серии или по индивидуални поръчки, всеки техен проект днес е златна мина за колекционерите.

Продава се уникален Mercedes W124 на цената на ново Ferrari

Този кабриолет W124 не е просто рядък модел, той е уникален артефакт от ерата, когато немските тунери правеха истински чудеса. За щастливеца, който ще брои 238 000 евро, това няма да е просто покупка на кола, а инвестиция в историята и придобиване на истински „Свещен Граал“ на автомобилното изкуство.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя е

    2 0 Отговор
    Съвършена! Като жена, в която лудо да се влюбиш!

    10:26 19.03.2026

  • 2 Пълнеж

    1 0 Отговор
    Абе Радо,Абе Гальо...престанете да пълните сайта с тези простотии...
    Кой го интересува колко струва това Ферари?
    Тези ,които могат да си го позволят...обикновенно НЕ ЧЕТАТ!

    10:27 19.03.2026