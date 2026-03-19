Продава се уникален Mercedes W124 на цената на ново Ferrari

На хоризонта се появи едно автомобилно съкровище, което кара сърцето на всеки истински ценител на трилъчевата звезда да забие лудо. Става дума за истинска „капсула на времето“ – брутално рядък Mercedes-Benz W124 300 CE-24 Lotec Turbo от далечната 1993 година. Този ексклузивен кабриолет, запазен в състояние „по-добро от ново“, бе обявен за продажба от реномираните специалисти от Mechatronik, а обявената цена е главозамайваща – 238 000 евро. Да, правилно прочетохте, колкото чисто нов суперавтомобил!

Инженерно съвършенство, скрито под класически линии

Визуално колата изглежда като току-що слязла от конвейера, боядисана в девствено арктическо бяло, контрастиращо по зашеметяващ начин със синия кожен салон. Но истинската магия се крие под предния капак.

Този конкретен екземпляр не е обикновен ретро Mercedes. Той е преминал през сериозна метаморфоза в ателието на култовата немска тунинг компания Lotec. Стандартният 3,0-литров редови шестак е получил допинг под формата на масивен турбокомпресор Garrett T04 с налягане от 0,6 бара. Резултатът е меко казано впечатляващ за епохата си – мощността е скочила от фабричните 220 к.с. на чудовищните 354 к.с.!

Безкомпромисен тунинг и перфектна документация

За да се справи с тази мощност, Lotec са направили пълна ревизия на окачването, монтирайки нископрофилен комплект, който придава на кабриолета по-агресивна стойка. Колата стъпва на емблематичните джанти Speedline SL, обути в гуми с размер 235/45 ZR17 отпред и 255/40 ZR17 отзад. Дори вентилацията на двигателя е била подобрена, за да се гарантира надеждността на принудителното пълнене.

Най-хубавото? Всички модификации са надлежно сертифицирани от строгия немски TÜV и документирани до последното болтче. Автомобилът е с т.нар. „съвместими номера“ (matching numbers) и редовна немска регистрация – гаранция за автентичност и легалност.

Капсула на времето: Само 780 километра!

А eто и къде се крие истинската стойност на този Mercedes W124. Одометърът показва символичните 780 километра пробег. Практически това е нов автомобил, който е прекарал по-голямата част от живота си в климатизиран гараж. Наскоро, след дълъг период на покой, колата е преминала през педантична реставрация на стойност около 15 000 евро, за да се гарантира, че всяка система работи безупречно.

Наследството на Lotec: Когато производителността е всичко

Немската компания Lotec, основана през 1962 година, никога не се е интересувала от евтин визуален тунинг. Тяхната философия винаги е била „инженерство преди дизайна“. През 80-те те станаха легендарни със своите екстремни турбо проекти, а по-късно създадоха и суперавтомобила Lotec C1000 с мощност от близо 1000 к.с. Тъй като винаги са работили в строго ограничени серии или по индивидуални поръчки, всеки техен проект днес е златна мина за колекционерите.

Този кабриолет W124 не е просто рядък модел, той е уникален артефакт от ерата, когато немските тунери правеха истински чудеса. За щастливеца, който ще брои 238 000 евро, това няма да е просто покупка на кола, а инвестиция в историята и придобиване на истински „Свещен Граал“ на автомобилното изкуство.