Бензинът се превръща в лукс: Как конфликтът в Иран прави електромобилите 5 пъти по-изгодни у нас

19 Март, 2026 09:39 770 18

Нов анализ на T&E показва, че българският шофьор плаща много висока „кризисна надбавка“

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато геополитическият шахмат в Близкия изток мести фигурите си, българският шофьор отново се оказва в позицията на „пешка“, която плаща сметката. Ескалацията на напрежението около Иран буквално подпали цените на петрола, пращайки барела над психологическата граница от 100 долара. Ефектът у нас? Светкавичен и болезнен за джоба.

Според най-пресния анализ на международната организация Transport & Environment (T&E), ситуацията на пътя вече не е просто въпрос на екология, а на грубо финансово оцеляване. Оказва се, че в момента притежателите на конвенционални автомобили в България плащат до пет пъти повече за тези „кризисни надбавки“ на всеки 100 изминати километра в сравнение с колегите си на ток.

Бензинът – първата жертва на петролния трус

Логиката е безпощадна: скочи ли суровият петрол, цифрите по родните бензиностанции реагират по-бързо от рефлекс на пилот във Формула 1. Данните на платформата Fuelo за март 2026 година показват, че масовият бензин А95 вече гони 1.40 – 1.50 евро за литър.

„Ако разгледаме разхода на 100 км, бензинов автомобил със средна консумация вече коства на собственика си около 14 евро. От тях близо 4 евро са директен резултат от енергийния шок,“ посочват експертите.

За сравнение, при електрическо превозно средство (BEV) средният разход за същото разстояние е едва 6-7 евро, а „кризисният компонент“ в цената на тока е символичен – под 0.70 евро. Разликата в уязвимостта е фрапантна.

Бизнес аритметика: Фирмените паркове на кръстопът
За корпоративния сектор в България, където пробегът е огромен, числата са още по-стряскащи. Една служебна „баничарка“ или седан на дизел може да натовари месечния бюджет на фирмата с допълнителни 90 евро само заради кризата. При електрическия еквивалент тази сума е едва десетина евро. Тук вече не говорим за „зелени идеи“ и спасяване на планетата, а за чисто оцеляване на бизнеса и оптимизация на разходите.

България и петролният хомот

Въпреки че през 2025 година страната ни отбеляза ръст от над 60% в регистрациите на нови електромобили, ние все още сме силно пристрастени към бензина и дизела. Но както се вижда, всеки конфликт в Близкия изток удря директно по портфейла на българското домакинство, защото транспортните разходи се калкулират във всичко – от хляба до услугите.

T&E изчислява, че ако Европа (и в частност България) беше ускорила прехода си по-рано, вносът на петрол щеше да бъде с 45 милиарда евро по-малко до 2035 година. Нека не се заблуждаваме – токът също не е имунизиран срещу пазарната нервност. Но има една ключова разлика: мащабът и скоростта. Бензинът: Реагира веднага и с голяма амплитуда (около 24% скок при криза). А токът: Покачването е по-плавно (средно 12%) и често се смекчава от вътрешното производство на ВЕИ и ядрена енергия.

За българския потребител това означава предвидимост. Докато съседът ви на бензин се чуди дали утре литърът няма да стане 2 евро, вие зареждате колата си на по-стабилни тарифи, често и на нощна енергия, която остава най-евтиното „гориво“ на пазара.

Сегашната дискусия в Брюксел за емисиите и стандартите до 2035 година вече не е само за CO2. Тя е за енергийна независимост. Електромобилът се превръща в щит срещу външни шокове. Колкото по-бързо спрем да зависим от решенията на петролните шейхове, толкова по-устойчива ще бъде икономиката ни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    22 2 Отговор
    Този, който не може да си позволи бензин за 1.50 евра литъра, как ще си позволи електрически автомобил?!

    Коментиран от #8

    09:42 19.03.2026

  • 2 Каращ на LPG

    9 2 Отговор
    Да,ама за електрокарите няма да им се полага по 20 еврака ,,помощ":)))

    09:46 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 който има парички

    4 4 Отговор
    къса с петролното робство

    Коментиран от #9

    09:49 19.03.2026

  • 5 Плайд

    4 6 Отговор
    При 10 цента средна цена на домашен ток и среден разход 20 са 2 евро на 100 км и карате кола 500 коня че дори и 1000

    09:52 19.03.2026

  • 6 Как

    4 5 Отговор
    Живея на село, 8 км, от областния град. Преди година си взех нисан лййф Ел. Доволен съм, доста по ефтино като разход. Сега гледам цените на колоните по бензиностанции те и се усмихвам. Имам колеги, който също искат да си вземат Ел коли, но живеят по високите етажи на блокове. Не е удачно ако няма ка да зарежда в къщи.

    09:56 19.03.2026

  • 7 Честито изместване

    6 3 Отговор
    30 kw на 100 км по 0,70 еврака станаха 21 еврака.

    Коментиран от #12, #14

    09:57 19.03.2026

  • 8 Обратно мислене?

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    "Този, който не може да си позволи бензин за 1.50 евра литъра, как ще си позволи електрически автомобил?!"

    Винаги съм се чудил защо логиката на антиелектриците е антилогика и винаги е наобратно?

    В съседната спатия логиката на Димов се въртеше, че при промяна на напрежението в мрежата, токът на бойлера зависи от мощността, а не мощността от тока.

    В тази статия ти задаваш подобен въпрос , вместо да си зададеш въпроса

    "Този който за 100 хиляди километра на година плаща 14 000 евро за гориво, 140 000 евро за 10 години, може ли да си позволи електромобил?

    Коментиран от #18

    09:59 19.03.2026

  • 9 Хвойна

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "който има парички":

    Електронния концлагер, се захранва с какво? ТОК?!

    10:02 19.03.2026

  • 10 Ввв

    5 1 Отговор
    За няколко месеца скъп бензин,дай сега да взимаме вибраторите,пардон ел.колите….колко мъка има по този свят

    10:03 19.03.2026

  • 11 Незаменими

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Глупости!":

    ...са двамата Радо и Гальо от автошоурума на факти...

    10:15 19.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    МОШЕничестваТА им нямат край❗
    Петролът бе 140$ за барел, но тогава защо ли нямаше вой🤔❗

    Коментиран от #15

    10:19 19.03.2026

  • 14 Ето ти клипа

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Честито изместване":

    За да си го изгледаш отново, Ако си го забравил

    - София-Бургас изминаване за три часа с 10 минути почивка БЕЗ ЗАРЕЖДАНЕ

    - София - Слънчев бряг 421 км изминати с 68kWh БЕЗ ЗАРЕЖДАНЕ, което е среден разход 16,2kWh/100км

    Цената на мегаватова зарядна станция на която ако разполагате с подходящ автомобил можете да заредите от 10 до 70% за 5 минути е 0,39 евро за киловатчас , което прави

    6,39 евро за 100 км
    26,52 евро за пътуване от София до Слънчев бряг

    5 евро пътуване от София до Слънчев бряг ако си заредил от домашния контакт.

    10:20 19.03.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И на колонките бензинът беше... 2.50лв за литър❗
    За клоZETките(00) .... 1.25€ за литър❗

    Коментиран от #16

    10:24 19.03.2026

  • 16 Именно

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Цената на бензиностанцията не зависи от цената на петрола. Като решат просто ти вдигат цената на бензина и ти нищо не можеш да направиш по въпроса!

    При тока е различно. В момента в който ни изритат на либерализирания пазар и започнем да плащаме скъп ток, антиелектриците ще сте първите които ще си сложите фотоволтаици или поне батерии в къщите.

    Дори тези на осмия етаж на панелката ще си сложат батерия, която да зареждат по обяд на ток на промоция за без пари и да ползват вечерно време, когато им искат евро за киловатчас.

    10:29 19.03.2026

  • 17 Хаха

    1 0 Отговор
    Като гледам трафика по пътищата, цената на бензина не оказва голямо влияние.

    10:30 19.03.2026

  • 18 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обратно мислене?":

    Откъде идват по големите сметки за ток?С парно отопление съм.

    10:34 19.03.2026