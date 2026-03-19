Бензинът се превръща в лукс: Как конфликтът в Иран прави електромобилите 5 пъти по-изгодни у нас

Докато геополитическият шахмат в Близкия изток мести фигурите си, българският шофьор отново се оказва в позицията на „пешка“, която плаща сметката. Ескалацията на напрежението около Иран буквално подпали цените на петрола, пращайки барела над психологическата граница от 100 долара. Ефектът у нас? Светкавичен и болезнен за джоба.

Според най-пресния анализ на международната организация Transport & Environment (T&E), ситуацията на пътя вече не е просто въпрос на екология, а на грубо финансово оцеляване. Оказва се, че в момента притежателите на конвенционални автомобили в България плащат до пет пъти повече за тези „кризисни надбавки“ на всеки 100 изминати километра в сравнение с колегите си на ток.

Бензинът – първата жертва на петролния трус

Логиката е безпощадна: скочи ли суровият петрол, цифрите по родните бензиностанции реагират по-бързо от рефлекс на пилот във Формула 1. Данните на платформата Fuelo за март 2026 година показват, че масовият бензин А95 вече гони 1.40 – 1.50 евро за литър.

„Ако разгледаме разхода на 100 км, бензинов автомобил със средна консумация вече коства на собственика си около 14 евро. От тях близо 4 евро са директен резултат от енергийния шок,“ посочват експертите.

За сравнение, при електрическо превозно средство (BEV) средният разход за същото разстояние е едва 6-7 евро, а „кризисният компонент“ в цената на тока е символичен – под 0.70 евро. Разликата в уязвимостта е фрапантна.

Бизнес аритметика: Фирмените паркове на кръстопът

За корпоративния сектор в България, където пробегът е огромен, числата са още по-стряскащи. Една служебна „баничарка“ или седан на дизел може да натовари месечния бюджет на фирмата с допълнителни 90 евро само заради кризата. При електрическия еквивалент тази сума е едва десетина евро. Тук вече не говорим за „зелени идеи“ и спасяване на планетата, а за чисто оцеляване на бизнеса и оптимизация на разходите.

България и петролният хомот

Въпреки че през 2025 година страната ни отбеляза ръст от над 60% в регистрациите на нови електромобили, ние все още сме силно пристрастени към бензина и дизела. Но както се вижда, всеки конфликт в Близкия изток удря директно по портфейла на българското домакинство, защото транспортните разходи се калкулират във всичко – от хляба до услугите.

T&E изчислява, че ако Европа (и в частност България) беше ускорила прехода си по-рано, вносът на петрол щеше да бъде с 45 милиарда евро по-малко до 2035 година. Нека не се заблуждаваме – токът също не е имунизиран срещу пазарната нервност. Но има една ключова разлика: мащабът и скоростта. Бензинът: Реагира веднага и с голяма амплитуда (около 24% скок при криза). А токът: Покачването е по-плавно (средно 12%) и често се смекчава от вътрешното производство на ВЕИ и ядрена енергия.

За българския потребител това означава предвидимост. Докато съседът ви на бензин се чуди дали утре литърът няма да стане 2 евро, вие зареждате колата си на по-стабилни тарифи, често и на нощна енергия, която остава най-евтиното „гориво“ на пазара.

Сегашната дискусия в Брюксел за емисиите и стандартите до 2035 година вече не е само за CO2. Тя е за енергийна независимост. Електромобилът се превръща в щит срещу външни шокове. Колкото по-бързо спрем да зависим от решенията на петролните шейхове, толкова по-устойчива ще бъде икономиката ни.