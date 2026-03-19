Разкриха истинската причина поради която сензорните бутони намират място в новите автомобили

В едно откровено интервю за Autocar, главният изпълнителен директор на Ferrari Бенедето Виня разкри защо автомобилната индустрия се влюби в сензорни елементи за управление, а именно защото производството им е с 50% по-евтино от това на физическите бутони. Докато автомобилните производители от години рекламират сензорните интерфейси като „футуристични“, Виня призна, че тази стъпка е била по-скоро „предимство за доставчиците“, отколкото еволюция, ориентирана към шофьора.
Както вече ви споделихме преди няколко дни, Маранело официално стартира глобална програма за модернизация, за да замени сензорните контроли на волана с истински, тактилни бутони за настоящите собственици на Purosangue и 12Cilindri.
След широкото признание за ергономичността на новото Ferrari Amalfi (наследникът на Roma), Ferrari позволява на собствениците на най-новите си V12 модели да заменят своите сензорни панели. Модернизацията се фокусира върху централния модул на волана, където дилърите заменят капацитивните панели с прецизно изработени физически бутони за менюто, круиз контрола и телефонните функции.
Като инвестира в специално изработени, „по поръчка“ бутони, вместо в готови сензорни панели, Ferrari залага двойно на тактилния лукс – дори ако това означава прехвърляне на тези инженерни разходи върху клиента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
" Гост
00Отговор
До коментар 1 от "Гъдю машиниста":
Цената на сензорните бутони е по-евтина от хардуерните. За всяко хардуерно нещо трябва инструментална екипировка за производстото ѝ, която е изключително скъпа и се оправдава в производството на милиони бройки. От друга страна сензорните екрани и бутони от своя страна се произвеждат в един или няколко размера в милиони бройки, съвместими са с много различни модели и са програмируеми за различен потребителски вкус и различни нива на оборудване. Т.е цената е една от главните причини за въвеждане на сензорни бутони и екрани в атомобилите."
14:24 19.03.2026
2 Всички знаем причината
14:30 19.03.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сега само я оповестяват гласно❗
Не е важна безопасността, а печалбата‼️
14:31 19.03.2026