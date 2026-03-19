Разкриха истинската причина поради която сензорните бутони намират място в новите автомобили

19 Март, 2026 14:21 844 3

Шефът на Ferrari призна, че те са два пъти по-евтини

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В едно откровено интервю за Autocar, главният изпълнителен директор на Ferrari Бенедето Виня разкри защо автомобилната индустрия се влюби в сензорни елементи за управление, а именно защото производството им е с 50% по-евтино от това на физическите бутони. Докато автомобилните производители от години рекламират сензорните интерфейси като „футуристични“, Виня призна, че тази стъпка е била по-скоро „предимство за доставчиците“, отколкото еволюция, ориентирана към шофьора.

Както вече ви споделихме преди няколко дни, Маранело официално стартира глобална програма за модернизация, за да замени сензорните контроли на волана с истински, тактилни бутони за настоящите собственици на Purosangue и 12Cilindri.

След широкото признание за ергономичността на новото Ferrari Amalfi (наследникът на Roma), Ferrari позволява на собствениците на най-новите си V12 модели да заменят своите сензорни панели. Модернизацията се фокусира върху централния модул на волана, където дилърите заменят капацитивните панели с прецизно изработени физически бутони за менюто, круиз контрола и телефонните функции.

Като инвестира в специално изработени, „по поръчка“ бутони, вместо в готови сензорни панели, Ferrari залага двойно на тактилния лукс – дори ако това означава прехвърляне на тези инженерни разходи върху клиента.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Поставям коментар от друга статия на Факти по въпроса за ферарито и сензорните бутони:
    " Гост
    00Отговор
    До коментар 1 от "Гъдю машиниста":

    Цената на сензорните бутони е по-евтина от хардуерните. За всяко хардуерно нещо трябва инструментална екипировка за производстото ѝ, която е изключително скъпа и се оправдава в производството на милиони бройки. От друга страна сензорните екрани и бутони от своя страна се произвеждат в един или няколко размера в милиони бройки, съвместими са с много различни модели и са програмируеми за различен потребителски вкус и различни нива на оборудване. Т.е цената е една от главните причини за въвеждане на сензорни бутони и екрани в атомобилите."

    14:24 19.03.2026

  • 2 Всички знаем причината

    2 0 Отговор
    Пари.

    14:30 19.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Истината е ясна отдавна❗
    Сега само я оповестяват гласно❗
    Не е важна безопасността, а печалбата‼️

    14:31 19.03.2026