Разкриха истинската причина поради която сензорните бутони намират място в новите автомобили

В едно откровено интервю за Autocar, главният изпълнителен директор на Ferrari Бенедето Виня разкри защо автомобилната индустрия се влюби в сензорни елементи за управление, а именно защото производството им е с 50% по-евтино от това на физическите бутони. Докато автомобилните производители от години рекламират сензорните интерфейси като „футуристични“, Виня призна, че тази стъпка е била по-скоро „предимство за доставчиците“, отколкото еволюция, ориентирана към шофьора.

Както вече ви споделихме преди няколко дни, Маранело официално стартира глобална програма за модернизация, за да замени сензорните контроли на волана с истински, тактилни бутони за настоящите собственици на Purosangue и 12Cilindri.

След широкото признание за ергономичността на новото Ferrari Amalfi (наследникът на Roma), Ferrari позволява на собствениците на най-новите си V12 модели да заменят своите сензорни панели. Модернизацията се фокусира върху централния модул на волана, където дилърите заменят капацитивните панели с прецизно изработени физически бутони за менюто, круиз контрола и телефонните функции.

Като инвестира в специално изработени, „по поръчка“ бутони, вместо в готови сензорни панели, Ferrari залага двойно на тактилния лукс – дори ако това означава прехвърляне на тези инженерни разходи върху клиента.