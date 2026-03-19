CR обяви петте най-добри кросоувъра на 2026-а

Когато става въпрос за покупка на нов автомобил, малко имена тежат толкова, колкото това на Consumer Reports. Тазгодишната им класация на най-добрите кросоувъри за 2026 година вече е факт, а резултатите са ясен сигнал за пазара: хибридизацията и надеждността са новата валута. В списъка на отличниците виждаме познати лица, които са усъвършенствали рецептата си до педантичност.

Марката със звездите в логото буквално окупира челните места. Subaru Crosstrek бе коронован за лидер при субкомпактните кросоувъри. Защо ли? Защото в свят на предно предаване, той предлага истинско симетрично AWD като стандарт. С 2,5-литровия си боксерен двигател (180 к.с.) и просвет, който не се плаши от черни пътища, той е идеалният избор за активния градски човек.

Малко по-надолу в йерархията, новият Subaru Forester също затвърди позициите си. Макар стандартната версия да е отличник, голямата звезда е Forester Hybrid. Със своите 194 к.с. и впечатляващ среден разход от едва 6.7 л/100 км, той доказва, че практичността може да бъде и икономична.

А Toyota Grand Highlanderу нов стандарт за семейни пътешествия. Тук става дума за пространство! Toyota Grand Highlander е единственият модел с три реда седалки, който влезе в престижната петица. Лансиран едва преди две години, той вече диша във врата на легендарния RAV4 по продажби.

Що се отнася до луксът, който не се чупи, то тук лидерите са Lexus NX и BMW X5. В премиум сегмента изненади няма, но има потвърждение на класата. Lexus NX: Японското бижу получи най-високи оценки за „неубиваема“ надеждност. Хибридната му версия е сочена за еталон в управлението и тишината в купето.

BMW X5: „Кралят“ от Бавария отново е тук. Експертите от Consumer Reports са категорични – това е един от най-добрите луксозни SUV-ове, тествани някога. Макар хибридът да е впечатляващ, бензиновата версия с 3,0-литровия шестцилиндров редови мотор (375 к.с.) обра точките заради съвършения баланс между мощ и рафинираност.

Защо тези модели победиха?

Общото между тези петима рицари на пътя е способността им да преминат през „цедката“ на строгите тестове за безопасност и реална експлоатация. В свят, в който софтуерът често пречи на шофирането, тези модели предлагат интуитивни контроли, отлична видимост и задвижване, на което можете да разчитате. Японците печелят с прагматизъм и хибридна ефективност, докато германците напомнят, че истинският лукс е в детайла и инженерното майсторство.