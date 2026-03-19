Електрически шах и мат: Новата Kia EV2 атакува Европа със супер цена

Когато всички очаквахме Kia да играе на сигурно с цените на новия си електрически автомобил в компактния клас, корейците буквално „избиха рибата“. Новият EV2 вече е факт на европейския пазар и, вярвайте или не, той е много по-достъпен, отколкото сочеха и най-смелите прогнози на анализаторите. У нас продажбите все още не са започнали.

И докато в автомобилните кулоари се шушукаше за начална цена от поне 30 000 евро, KIA официално обяви: стартът е от 26 600 евро. Това не е просто козметично намаление, а истинска стратегическа офанзива. С тази цифра EV2 се превръща в най-достъпния „входен билет“ в модерната електрическа ера на марката, оставяйки конкурентите в недоумение.

„Малък отвън, гигант отвътре“ – старата максима с нов прочит

Макар на хартия EV2 да изглежда скромно със своята дължина от малко над 4 метра (по-компактен дори от прекия съперник Volkswagen ID.3), инженерната магия в купето е впечатляваща. С 2565 мм разстояние между осите и напълно равен под, интериорът просто „диша“.

Пътниците на задната седалка ще се чувстват като в лимузина с цели 958 мм пространство за краката – показател, който доскоро беше запазена територия за по-големия брат KIA Soul. Що се отнася до багажното отделение, то с 403 литра обем това е повече от достатъчно за неделния пазар или семеен уикенд извън града.

Технически арсенал

Kia предлага модела в три вкуса: Air, Earth и GT-Line. За да задържат цената в разумни граници, инженерите са заложили на 400-волтова архитектура върху доказаната платформа E-GMP. Резултатът? Зареждане от 10% до 80% за около половин час.