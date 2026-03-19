Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Електрически шах и мат: Новата Kia EV2 атакува Европа със супер цена

19 Март, 2026 09:51 1 496 10

  • kia-
  • ev2-
  • цена-
  • европа-
  • електромобили

Корейският гигант свали картите – очаква ни „народна“ електричка с премиум технологии и изненадващо просторен интериор

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато всички очаквахме Kia да играе на сигурно с цените на новия си електрически автомобил в компактния клас, корейците буквално „избиха рибата“. Новият EV2 вече е факт на европейския пазар и, вярвайте или не, той е много по-достъпен, отколкото сочеха и най-смелите прогнози на анализаторите. У нас продажбите все още не са започнали.

И докато в автомобилните кулоари се шушукаше за начална цена от поне 30 000 евро, KIA официално обяви: стартът е от 26 600 евро. Това не е просто козметично намаление, а истинска стратегическа офанзива. С тази цифра EV2 се превръща в най-достъпния „входен билет“ в модерната електрическа ера на марката, оставяйки конкурентите в недоумение.

„Малък отвън, гигант отвътре“ – старата максима с нов прочит

Макар на хартия EV2 да изглежда скромно със своята дължина от малко над 4 метра (по-компактен дори от прекия съперник Volkswagen ID.3), инженерната магия в купето е впечатляваща. С 2565 мм разстояние между осите и напълно равен под, интериорът просто „диша“.

Пътниците на задната седалка ще се чувстват като в лимузина с цели 958 мм пространство за краката – показател, който доскоро беше запазена територия за по-големия брат KIA Soul. Що се отнася до багажното отделение, то с 403 литра обем това е повече от достатъчно за неделния пазар или семеен уикенд извън града.

Технически арсенал

Kia предлага модела в три вкуса: Air, Earth и GT-Line. За да задържат цената в разумни граници, инженерите са заложили на 400-волтова архитектура върху доказаната платформа E-GMP. Резултатът? Зареждане от 10% до 80% за около половин час.

Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някойситам

    3 0 Отговор
    ХУ Е ТА

    09:56 19.03.2026

  • 2 Плашило

    2 1 Отговор
    Много грозна. Отвътре Варбурга по красив беше. То бива прагматичност ама с таз преднабрешетка на нищо не прилича. Да си поканят някой италиянец да им направи нещо по така още като го видиш да го искаш и после да видиш, че е изгодно. Китайските по добре изглеждат

    10:06 19.03.2026

  • 3 Хм...

    2 0 Отговор
    Пробег до 300км? И вътре само пластмаса? Ако ще до 30к евро, не можем да очакваме чудеса - градска кола.

    10:08 19.03.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Киа ги очаква голям финансов провал!

    10:10 19.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ток и жица

    1 0 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли?

    10:18 19.03.2026

  • 7 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Кво стана, електричките не са ли вече по-евтини от ДВГ, даже и без субсидии?

    Коментиран от #10

    10:34 19.03.2026

  • 8 Стига майтапи

    0 0 Отговор
    С тези параметри повече от 10-12 хиляди е безумие!Толкова трябва да струват и бензинките, обират нни и ни се подиграват, колата е необходимост, а не лукс!

    10:34 19.03.2026

  • 9 123456

    0 0 Отговор
    Чак пък шах и мат. Тази кола две три задължителни + плащания отиде на 60 000 лева.
    С 20-тина см е по-дълга от Дачия Спринг, която пък струва около 36 000 лева. Сигурно Кията е по-добра, ама и цената и не е лоша. И като се има предвид, че електромобилите са тотал щета при продажбите и то поради факта, че първите собственици вече се сблъскаха челно с вторичния пазар, то неуспехът е почти предопределен. В момента автомобил купен за подобна цена 60 -70 000 лева и карана 2-3 години и 60-70 000 км не може да се реализира и на 30 % от началната цена, тъй като хората знаят, че излезе ли от гаранция се занулява, че даже ще трябва да плащат за да им го вземе някой рециклатор за скрап.

    10:35 19.03.2026

  • 10 Елби

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Нормално е да са по-евтини , първо са непрактични с ограничения пробег и експлоатация, а и производството им е по-евтино

    10:37 19.03.2026