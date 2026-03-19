Електрически шах и мат: Новата Kia EV2 атакува Европа със супер цена

Когато всички очаквахме Kia да играе на сигурно с цените на новия си електрически автомобил в компактния клас, корейците буквално „избиха рибата“. Новият EV2 вече е факт на европейския пазар и, вярвайте или не, той е много по-достъпен, отколкото сочеха и най-смелите прогнози на анализаторите. У нас продажбите все още не са започнали.
И докато в автомобилните кулоари се шушукаше за начална цена от поне 30 000 евро, KIA официално обяви: стартът е от 26 600 евро. Това не е просто козметично намаление, а истинска стратегическа офанзива. С тази цифра EV2 се превръща в най-достъпния „входен билет“ в модерната електрическа ера на марката, оставяйки конкурентите в недоумение.
„Малък отвън, гигант отвътре“ – старата максима с нов прочит
Макар на хартия EV2 да изглежда скромно със своята дължина от малко над 4 метра (по-компактен дори от прекия съперник Volkswagen ID.3), инженерната магия в купето е впечатляваща. С 2565 мм разстояние между осите и напълно равен под, интериорът просто „диша“.
Пътниците на задната седалка ще се чувстват като в лимузина с цели 958 мм пространство за краката – показател, който доскоро беше запазена територия за по-големия брат KIA Soul. Що се отнася до багажното отделение, то с 403 литра обем това е повече от достатъчно за неделния пазар или семеен уикенд извън града.
Технически арсенал
Kia предлага модела в три вкуса: Air, Earth и GT-Line. За да задържат цената в разумни граници, инженерите са заложили на 400-волтова архитектура върху доказаната платформа E-GMP. Резултатът? Зареждане от 10% до 80% за около половин час.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някойситам
09:56 19.03.2026
2 Плашило
10:06 19.03.2026
3 Хм...
10:08 19.03.2026
4 Мдаа!🤔
10:10 19.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ток и жица
10:18 19.03.2026
7 Хахахаха
Коментиран от #10
10:34 19.03.2026
8 Стига майтапи
10:34 19.03.2026
9 123456
С 20-тина см е по-дълга от Дачия Спринг, която пък струва около 36 000 лева. Сигурно Кията е по-добра, ама и цената и не е лоша. И като се има предвид, че електромобилите са тотал щета при продажбите и то поради факта, че първите собственици вече се сблъскаха челно с вторичния пазар, то неуспехът е почти предопределен. В момента автомобил купен за подобна цена 60 -70 000 лева и карана 2-3 години и 60-70 000 км не може да се реализира и на 30 % от началната цена, тъй като хората знаят, че излезе ли от гаранция се занулява, че даже ще трябва да плащат за да им го вземе някой рециклатор за скрап.
10:35 19.03.2026
10 Елби
До коментар #7 от "Хахахаха":Нормално е да са по-евтини , първо са непрактични с ограничения пробег и експлоатация, а и производството им е по-евтино
10:37 19.03.2026