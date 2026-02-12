Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Кошмар за половин милион или как електрически Rolls-Royce се превърна в „паметник“ само четири месеца след покупката

Кошмар за половин милион или как електрически Rolls-Royce се превърна в „паметник“ само четири месеца след покупката

12 Февруари, 2026 13:57 1 114 6

  • rolls-royce-
  • spectre-
  • повреда

Луксозният Spectre Black Badge на тексаска милионерка събира прах в сервиза след мистериозен отказ на батерията

Кошмар за половин милион или как електрически Rolls-Royce се превърна в „паметник“ само четири месеца след покупката - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато броиш над 546 000 долара за автомобил, очакваш не просто транспорт, а преживяване, обвито в коприна и технологично съвършенство. За Марси М. Доновиц от Тексас обаче, мечтата за „ултра-луксозната електрификация“ се превърна в скъпоструващо съдебно фиаско. Нейният чисто нов Rolls-Royce Spectre Black Badge, поръчан с всички възможни екстри, реши да „капитулира“ едва четири месеца след като напусна шоурума. Вместо да цепи въздуха с тишина и мощ, електрическият флагман се превърна в неподвижен експонат, оставяйки собственичката си в недоумение и в търсене на адвокат.

Кошмар за половин милион или как електрически Rolls-Royce се превърна в „паметник“ само четири месеца след покупката

Проблемите започнали внезапно през октомври, когато автомобилът претърпял критична повреда, която го направила напълно негоден за управление. Евакуиран до оторизирания дилър в Авондейл, Spectre бързо разкрил тъмната страна на модерните технологии. Оказало се, че „сърцето“ на машината – сложната батерийна система – има фатален дефект. И тук идва абсурдът: въпреки че колата е под пълна гаранция, сервизът вдигнал рамене. Необходимите части били в „задънена улица“ (backorder) без никаква яснота кога изобщо ще бъдат произведени, а камо ли доставени.

Кошмар за половин милион или как електрически Rolls-Royce се превърна в „паметник“ само четири месеца след покупката

И ако мислите, че от Rolls-Royce са поднесли извинения с букет рози, жестоко се лъжете. След 40 дни безплодно чакане, Доновиц поискала компанията да изкупи обратно дефектното возило, но получила категоричен отказ. Сега случаят е в съда, като в иска се твърди, че производителят е бил наясно с потенциалните дефекти и главоломното обезценяване на модела, но е спестил тази „подробност“ при продажбата. Докато адвокатите си разменят папки с документи, половин милион долара продължават да губят стойност, подпрени на трупчета в някой тъмен ъгъл на сервиза. Изглежда, че дори „духът на екстаза“ не е имунизиран срещу детските болести на електрическата ера.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    10 1 Отговор
    И ко? Нищо тревожно! Бълха я ухапала. Ще купи друг.

    14:02 12.02.2026

  • 2 евроминдил

    11 1 Отговор
    ей затова не си купувам такива. Друго си е голф 2 ка от Перник с пълна сервизна история. Хем надеждно, хем евтинко.

    Коментиран от #3

    14:14 12.02.2026

  • 3 Варна 3

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "евроминдил":

    И още как. С голф двойка може да карате навсякъде, че дори и за офроуд става, ако е повдигната и с офроуд гуми. Виждал съм видеа на тях.

    14:21 12.02.2026

  • 4 аз не бих си купил

    6 2 Отговор
    индийска кола и за 100$,тая дала половин милиард...Интересно,как е станала милионерка...

    14:21 12.02.2026

  • 5 Тъжната истина

    4 0 Отговор
    За ел дръгелите тепърва ще лъсва

    14:30 12.02.2026

  • 6 Селянин

    2 0 Отговор
    Има един в Ямболско дето трудно чете и си купи такъв чисто нов. Горкият от 20г. бачка на загуба. Чакаме го да припадне и той за батерия.

    14:42 12.02.2026