Кошмар за половин милион или как електрически Rolls-Royce се превърна в „паметник“ само четири месеца след покупката

Когато броиш над 546 000 долара за автомобил, очакваш не просто транспорт, а преживяване, обвито в коприна и технологично съвършенство. За Марси М. Доновиц от Тексас обаче, мечтата за „ултра-луксозната електрификация“ се превърна в скъпоструващо съдебно фиаско. Нейният чисто нов Rolls-Royce Spectre Black Badge, поръчан с всички възможни екстри, реши да „капитулира“ едва четири месеца след като напусна шоурума. Вместо да цепи въздуха с тишина и мощ, електрическият флагман се превърна в неподвижен експонат, оставяйки собственичката си в недоумение и в търсене на адвокат.

Проблемите започнали внезапно през октомври, когато автомобилът претърпял критична повреда, която го направила напълно негоден за управление. Евакуиран до оторизирания дилър в Авондейл, Spectre бързо разкрил тъмната страна на модерните технологии. Оказало се, че „сърцето“ на машината – сложната батерийна система – има фатален дефект. И тук идва абсурдът: въпреки че колата е под пълна гаранция, сервизът вдигнал рамене. Необходимите части били в „задънена улица“ (backorder) без никаква яснота кога изобщо ще бъдат произведени, а камо ли доставени.

И ако мислите, че от Rolls-Royce са поднесли извинения с букет рози, жестоко се лъжете. След 40 дни безплодно чакане, Доновиц поискала компанията да изкупи обратно дефектното возило, но получила категоричен отказ. Сега случаят е в съда, като в иска се твърди, че производителят е бил наясно с потенциалните дефекти и главоломното обезценяване на модела, но е спестил тази „подробност“ при продажбата. Докато адвокатите си разменят папки с документи, половин милион долара продължават да губят стойност, подпрени на трупчета в някой тъмен ъгъл на сервиза. Изглежда, че дори „духът на екстаза“ не е имунизиран срещу детските болести на електрическата ера.