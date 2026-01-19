Новини
Авто »
Гърция въведе камери с AI и солени глоби - близо 30 хиляди нарушители вече бяха уловени

Гърция въведе камери с AI и солени глоби - близо 30 хиляди нарушители вече бяха уловени

19 Януари, 2026 11:03 1 635 16

  • камери-
  • гърция-
  • глоби

Тестовият период е започнал в средата на декември

Гърция въведе камери с AI и солени глоби - близо 30 хиляди нарушители вече бяха уловени - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Гърция официално обяви война на безразсъдното шофиране с внедряването на ново поколение камери с изкуствен интелект (AI), които вече трансформират трафика в Атина и южните ѝ предградия. Първоначалните данни от пилотната програма, представени от Министерството на цифровото управление са шокиращи: само осем камери, разположени на ключови булеварди, са регистрирали невероятните 28 973 нарушения в рамките на едва три седмици (между 15 декември и 8 януари).

Технологията, доставена от австралийския лидер Acusensus, отива далеч отвъд обикновеното измерване на скорост. Благодарение на напреднали алгоритми, тези устройства автоматично разпознават шофьори без предпазни колани, използване на мобилен телефон по време на движение, преминаване на червено и незаконно шофиране в бус ленти. Резултатите от бул. „Сингрос“ са показателни – една единствена камера е уловила над 8 000 водачи без колан или с телефон в ръка, докато на бул. „Вулиагменис“ са регистрирани почти 14 000 преминавания на червен светофар за по-малко от месец.

Гърция въведе камери с AI и солени глоби - близо 30 хиляди нарушители вече бяха уловени

Гръцкото правителство планира пълна дигитализация на наказателния процес до Великден 2026 година. В момента системата е във фаза на калибриране, но от края на този месец глобите ще се изпращат автоматично в „цифровия портфейл“ (gov.gr) на нарушителите чрез SMS или имейл. Новият закон въвежда и строга тристепенна скала за санкции:

Мобилен телефон или колан: Глоба от 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни. При повторно нарушение сумата скача на 1 000 евро, а при трето – на 2 000 евро и лишаване от правоуправление за една година.

Червен светофар: Санкцията е 700 евро и 60 дни без книжка за първо провинение. Рецидивистите са заплашени от глоби до 4 000 евро и отнемане на свидетелството за 8 години, ако нарушението е причинило инцидент.

За да се разсеят опасенията относно поверителността, министър Димитрис Папастергиу обясни, че AI автоматично замъглява лицата на пътниците и целия фон, като оставя ясен само образа на водача за целите на идентификацията. Амбицията на Гърция е до края на 2026 година да разположи мрежа от 2 500 интелигентни камери в цялата страна, включително 500 мобилни такива върху автобуси от градския транспорт. Това превръща южната ни съседка в лидер в автоматизирания пътен контрол, като властите изпращат ясно послание към туристите и местните: ерата, в която правилата са „опционални“, приключи.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РАЗБИРА СЕ

    12 11 Отговор
    ТОВА НАИСТИНА ЩЕ РЕШИ ДОСТА ПРОБЛЕМИ ,ТЕЖКО Е КОГАТО БРЪКНЕШ У ДЖОБА НА ЧОВЕК.

    11:11 19.01.2026

  • 2 честен ционист

    13 15 Отговор
    Гърчолята влязоха доброволно в цифровия концлагер. Ганчо с характерната си недоверчивост бойкотира без дори и да подозира.

    11:11 19.01.2026

  • 3 Георги

    14 10 Отговор
    и тея превръщат кат в основен източник на доходи

    11:12 19.01.2026

  • 4 Баш Батка

    9 9 Отговор
    Няма да им стъп там на дебелите и космати тюлени. Бургас е истината!

    Коментиран от #13

    11:14 19.01.2026

  • 5 пенчо

    15 1 Отговор
    Това ако го сложат в София ще бием тези рекорди.

    11:15 19.01.2026

  • 6 Има начин

    10 6 Отговор
    Ами значи няма да се ходи толкова много у гръцко. И без това мръсните византийци се чудят за какво да глобяват, особено българите.

    11:25 19.01.2026

  • 7 смотань бандерець..

    4 4 Отговор
    Един колега бандерець ми даде нещо като тиксо-дека се лепи на номерчетата и они се невидат,сега ще изчегрътам и номеро на двг,що ченгетата моо да го видат огоре,без това от другио месец ще го маинят от талоно

    11:31 19.01.2026

  • 8 инж. Минчев

    8 0 Отговор
    Винаги съм казвал, че трябва добре да се обучават водачите на МПС, а не да се пускат гьотура по пътищата и после да се глобяват.
    Това е все едно да не възпитаваш добре младото поколение и после, като извърши престъпление, да го хвърляш в затвора!
    Това е дълбоко антихуманен подход!
    Ще си спомните, колко беше хубаво навремето да си кара човек, дали в Западна Европа, дали в САЩ, че и в НРБ даже, спокойно, няма камери, няма ИИ, полицаите и милиционерите любезни, разбират от дума. Абе готино, човешко, както трябва да бъде! А, сега камери, машини, глоби: грозна и античовешка история! Осъзнайте се хора! Това не е добре! Правилата трябва да се спазват, но трябва с добро, не с лошо!

    Коментиран от #11

    11:36 19.01.2026

  • 9 Всеки

    5 1 Отговор
    ...ден в почти всички държави се налагат все повече и повече начини за щавене на народа. Май се свършва с нормалния живот и ако народа не се осети и надигне да си върне живота от фамилиите, по нататък може да е късно...

    Коментиран от #14

    11:38 19.01.2026

  • 10 и сега бая хорица

    2 1 Отговор
    тръгнали към халки дик
    ще позагубят парици
    вместо да ги харчат по таверните
    голяма порция за двама

    11:39 19.01.2026

  • 11 Поръсен с джоджен

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "инж. Минчев":

    Тая автоматизация води само до "хващане" на теория.
    Човещина е да има дупка и да я заобиколиш леко в напълно празната бус лента - не пречиш на никой, оставяш трафика да си върви и всичко е наред. Сега обаче, ще трябва да биеш спирачки. да направиш опашка зад теб (и някое друго ПП заради внезапното спиране), да изчакаш всички от ляво да се изнесат и да заобиколиш дупката от там. Дебилно е...

    11:42 19.01.2026

  • 12 щом още са здрави камерите

    0 1 Отговор
    значи шофьорите са от добрите . има клипове от бразилия, юса, дето шофьорите са хулигани, въоръжени , опасни , с дрога , с дрифтове . има и клипове от инциденти . с камьони . мачкат коли .

    11:44 19.01.2026

  • 13 Арни

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Батка":

    Значи ти казваш с това си писание: аз ползвам телефон по време на шофиране и не слагам колан, минавам на червено, затова няма да ходя повече в Гърция. Наистина си един ,,интелигентен” батка.

    11:53 19.01.2026

  • 14 Арни

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Всеки":

    Прав си, страхотно щавене: за говорене по телефона докато шофираш глоба, за без колан глоба, за минаване на червено глоба, за превишена скорост глоба. Ма тия срама нямат. Скоро ще почнат да наказват и за кражба, за изнасилване, за убийство… Е, до кога така, вдигайте се срещу законите.

    Коментиран от #16

    11:57 19.01.2026

  • 15 Държавен рекет

    2 0 Отговор
    Фалиралите държави най лесно пълнят бюджета от глоби на мпс! Ограниченията се увеличават , а глобите се завишават без това да има някакъв ефект върху безопасността на пътя!

    11:58 19.01.2026

  • 16 Е сега

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Арни":

    Не са ли наказуеми, мислиш ли че тия камери, технологии са само за това....М???
    Това е само претекст за нарушители на дребни нарушения, НАРУШЕНИЯ, а не престъпления...иначе ще се използва за трупане на информация и кой къде се намира, това е контрол на "свободата" миме

    12:04 19.01.2026