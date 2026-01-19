Гърция въведе камери с AI и солени глоби - близо 30 хиляди нарушители вече бяха уловени

Гърция официално обяви война на безразсъдното шофиране с внедряването на ново поколение камери с изкуствен интелект (AI), които вече трансформират трафика в Атина и южните ѝ предградия. Първоначалните данни от пилотната програма, представени от Министерството на цифровото управление са шокиращи: само осем камери, разположени на ключови булеварди, са регистрирали невероятните 28 973 нарушения в рамките на едва три седмици (между 15 декември и 8 януари).
Технологията, доставена от австралийския лидер Acusensus, отива далеч отвъд обикновеното измерване на скорост. Благодарение на напреднали алгоритми, тези устройства автоматично разпознават шофьори без предпазни колани, използване на мобилен телефон по време на движение, преминаване на червено и незаконно шофиране в бус ленти. Резултатите от бул. „Сингрос“ са показателни – една единствена камера е уловила над 8 000 водачи без колан или с телефон в ръка, докато на бул. „Вулиагменис“ са регистрирани почти 14 000 преминавания на червен светофар за по-малко от месец.
Гръцкото правителство планира пълна дигитализация на наказателния процес до Великден 2026 година. В момента системата е във фаза на калибриране, но от края на този месец глобите ще се изпращат автоматично в „цифровия портфейл“ (gov.gr) на нарушителите чрез SMS или имейл. Новият закон въвежда и строга тристепенна скала за санкции:
Мобилен телефон или колан: Глоба от 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни. При повторно нарушение сумата скача на 1 000 евро, а при трето – на 2 000 евро и лишаване от правоуправление за една година.
Червен светофар: Санкцията е 700 евро и 60 дни без книжка за първо провинение. Рецидивистите са заплашени от глоби до 4 000 евро и отнемане на свидетелството за 8 години, ако нарушението е причинило инцидент.
За да се разсеят опасенията относно поверителността, министър Димитрис Папастергиу обясни, че AI автоматично замъглява лицата на пътниците и целия фон, като оставя ясен само образа на водача за целите на идентификацията. Амбицията на Гърция е до края на 2026 година да разположи мрежа от 2 500 интелигентни камери в цялата страна, включително 500 мобилни такива върху автобуси от градския транспорт. Това превръща южната ни съседка в лидер в автоматизирания пътен контрол, като властите изпращат ясно послание към туристите и местните: ерата, в която правилата са „опционални“, приключи.
1 РАЗБИРА СЕ
11:11 19.01.2026
2 честен ционист
11:11 19.01.2026
3 Георги
11:12 19.01.2026
4 Баш Батка
Коментиран от #13
11:14 19.01.2026
5 пенчо
11:15 19.01.2026
6 Има начин
11:25 19.01.2026
7 смотань бандерець..
11:31 19.01.2026
8 инж. Минчев
Това е все едно да не възпитаваш добре младото поколение и после, като извърши престъпление, да го хвърляш в затвора!
Това е дълбоко антихуманен подход!
Ще си спомните, колко беше хубаво навремето да си кара човек, дали в Западна Европа, дали в САЩ, че и в НРБ даже, спокойно, няма камери, няма ИИ, полицаите и милиционерите любезни, разбират от дума. Абе готино, човешко, както трябва да бъде! А, сега камери, машини, глоби: грозна и античовешка история! Осъзнайте се хора! Това не е добре! Правилата трябва да се спазват, но трябва с добро, не с лошо!
Коментиран от #11
11:36 19.01.2026
9 Всеки
Коментиран от #14
11:38 19.01.2026
10 и сега бая хорица
ще позагубят парици
вместо да ги харчат по таверните
голяма порция за двама
11:39 19.01.2026
11 Поръсен с джоджен
До коментар #8 от "инж. Минчев":Тая автоматизация води само до "хващане" на теория.
Човещина е да има дупка и да я заобиколиш леко в напълно празната бус лента - не пречиш на никой, оставяш трафика да си върви и всичко е наред. Сега обаче, ще трябва да биеш спирачки. да направиш опашка зад теб (и някое друго ПП заради внезапното спиране), да изчакаш всички от ляво да се изнесат и да заобиколиш дупката от там. Дебилно е...
11:42 19.01.2026
12 щом още са здрави камерите
11:44 19.01.2026
13 Арни
До коментар #4 от "Баш Батка":Значи ти казваш с това си писание: аз ползвам телефон по време на шофиране и не слагам колан, минавам на червено, затова няма да ходя повече в Гърция. Наистина си един ,,интелигентен” батка.
11:53 19.01.2026
14 Арни
До коментар #9 от "Всеки":Прав си, страхотно щавене: за говорене по телефона докато шофираш глоба, за без колан глоба, за минаване на червено глоба, за превишена скорост глоба. Ма тия срама нямат. Скоро ще почнат да наказват и за кражба, за изнасилване, за убийство… Е, до кога така, вдигайте се срещу законите.
Коментиран от #16
11:57 19.01.2026
15 Държавен рекет
11:58 19.01.2026
16 Е сега
До коментар #14 от "Арни":Не са ли наказуеми, мислиш ли че тия камери, технологии са само за това....М???
Това е само претекст за нарушители на дребни нарушения, НАРУШЕНИЯ, а не престъпления...иначе ще се използва за трупане на информация и кой къде се намира, това е контрол на "свободата" миме
12:04 19.01.2026