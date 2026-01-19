Гърция въведе камери с AI и солени глоби - близо 30 хиляди нарушители вече бяха уловени

Гърция официално обяви война на безразсъдното шофиране с внедряването на ново поколение камери с изкуствен интелект (AI), които вече трансформират трафика в Атина и южните ѝ предградия. Първоначалните данни от пилотната програма, представени от Министерството на цифровото управление са шокиращи: само осем камери, разположени на ключови булеварди, са регистрирали невероятните 28 973 нарушения в рамките на едва три седмици (между 15 декември и 8 януари).

Технологията, доставена от австралийския лидер Acusensus, отива далеч отвъд обикновеното измерване на скорост. Благодарение на напреднали алгоритми, тези устройства автоматично разпознават шофьори без предпазни колани, използване на мобилен телефон по време на движение, преминаване на червено и незаконно шофиране в бус ленти. Резултатите от бул. „Сингрос“ са показателни – една единствена камера е уловила над 8 000 водачи без колан или с телефон в ръка, докато на бул. „Вулиагменис“ са регистрирани почти 14 000 преминавания на червен светофар за по-малко от месец.

Гръцкото правителство планира пълна дигитализация на наказателния процес до Великден 2026 година. В момента системата е във фаза на калибриране, но от края на този месец глобите ще се изпращат автоматично в „цифровия портфейл“ (gov.gr) на нарушителите чрез SMS или имейл. Новият закон въвежда и строга тристепенна скала за санкции:

Мобилен телефон или колан: Глоба от 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни. При повторно нарушение сумата скача на 1 000 евро, а при трето – на 2 000 евро и лишаване от правоуправление за една година.

Червен светофар: Санкцията е 700 евро и 60 дни без книжка за първо провинение. Рецидивистите са заплашени от глоби до 4 000 евро и отнемане на свидетелството за 8 години, ако нарушението е причинило инцидент.

За да се разсеят опасенията относно поверителността, министър Димитрис Папастергиу обясни, че AI автоматично замъглява лицата на пътниците и целия фон, като оставя ясен само образа на водача за целите на идентификацията. Амбицията на Гърция е до края на 2026 година да разположи мрежа от 2 500 интелигентни камери в цялата страна, включително 500 мобилни такива върху автобуси от градския транспорт. Това превръща южната ни съседка в лидер в автоматизирания пътен контрол, като властите изпращат ясно послание към туристите и местните: ерата, в която правилата са „опционални“, приключи.