Глоби до 18 000 евро за изхвърляне на боклук през прозорците на автомобили

13 Август, 2025 10:25 713 3

Високите глоби вече са обнародвани със закон в Италия

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Шофьорите в Италия ще трябва да внимават много повече какво изхвърлят през прозореца на колата. В страната влезе в сила нов закон, който въвежда изключително строги глоби за замърсяване на пътищата и околната среда. За нарушителите санкциите могат да достигнат до 18 000 евро, а в някои случаи дори да доведат до отнемане на шофьорска книжка, конфискация на автомобила или лишаване от свобода.

Интересен аспект на закона е, че глобата може да бъде наложена и без полицаите да спрат превозното средство. Нарушителите могат да бъдат проследени с помощта на камери, като е достатъчна само ясна снимка на регистрационния номер, за да се идентифицира собственикът.

Конкретните санкции са впечатляващи. Изхвърлена кърпичка ще струва 1 188 евро, докато за торба с боклук, празна консервна кутия или стъклена бутилка глобата е между 1 500 и 18 000 евро.

Ако замърсяването е станало в близост до река, защитена природна зона или представлява заплаха за околната среда и хората, законът предвижда и лишаване от свобода от шест месеца до пет години и половина, а в особено тежки случаи – до седем години.

Важно е да се отбележи, че конфискация на автомобила се прилага само за превозни средства, регистрирани на частни фирми. В такива случаи се наказва и собственикът на фирмата, ако е решил да изхвърли отпадъци на безлюдно място, надявайки се да избегне наказание.

Новият закон показва решимостта на италианските власти да се борят със замърсяването по пътищата и да насърчат по-отговорно поведение сред шофьорите.


Оценка 4.8 от 4 гласа.
  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    В Южна Италия доста често по улиците извън населени места се срещат цели торби с боклук❗
    🚘Иначе не е случайно, че в новите автомобили изчезна не само запалката, ами и пепелникът🚘

    10:35 13.08.2025

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Подкрепям ,вече имаме гори от боклуци никой не мисли за природата а само да му е хубаво и чисто ,глобите да отиват и за залесяване

    11:03 13.08.2025

  • 3 Стара чанта

    0 1 Отговор
    А у нас ежедневно знайни и незнайни
    ,,специалисти" ни набиват в главите как глобите не били ефикасни, размера нямал почти никакво значение... И се създават комисии, нескончаеми разговори със ,,всезнаещи" експерти... Явно нежелание даден проблем да се реши веднъж завинаги, а да се протака във времето - и да се ползват облагите от всичките тези комисии - участието в тях, за длъжностите, които се заемат пак там... А народът СПИ...

    12:02 13.08.2025