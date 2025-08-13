Глоби до 18 000 евро за изхвърляне на боклук през прозорците на автомобили

Шофьорите в Италия ще трябва да внимават много повече какво изхвърлят през прозореца на колата. В страната влезе в сила нов закон, който въвежда изключително строги глоби за замърсяване на пътищата и околната среда. За нарушителите санкциите могат да достигнат до 18 000 евро, а в някои случаи дори да доведат до отнемане на шофьорска книжка, конфискация на автомобила или лишаване от свобода.

Интересен аспект на закона е, че глобата може да бъде наложена и без полицаите да спрат превозното средство. Нарушителите могат да бъдат проследени с помощта на камери, като е достатъчна само ясна снимка на регистрационния номер, за да се идентифицира собственикът.

Конкретните санкции са впечатляващи. Изхвърлена кърпичка ще струва 1 188 евро, докато за торба с боклук, празна консервна кутия или стъклена бутилка глобата е между 1 500 и 18 000 евро.

Ако замърсяването е станало в близост до река, защитена природна зона или представлява заплаха за околната среда и хората, законът предвижда и лишаване от свобода от шест месеца до пет години и половина, а в особено тежки случаи – до седем години.

Важно е да се отбележи, че конфискация на автомобила се прилага само за превозни средства, регистрирани на частни фирми. В такива случаи се наказва и собственикът на фирмата, ако е решил да изхвърли отпадъци на безлюдно място, надявайки се да избегне наказание.

Новият закон показва решимостта на италианските власти да се борят със замърсяването по пътищата и да насърчат по-отговорно поведение сред шофьорите.