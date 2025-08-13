Глоби до 18 000 евро за изхвърляне на боклук през прозорците на автомобили

Шофьорите в Италия ще трябва да внимават много повече какво изхвърлят през прозореца на колата. В страната влезе в сила нов закон, който въвежда изключително строги глоби за замърсяване на пътищата и околната среда. За нарушителите санкциите могат да достигнат до 18 000 евро, а в някои случаи дори да доведат до отнемане на шофьорска книжка, конфискация на автомобила или лишаване от свобода.
Интересен аспект на закона е, че глобата може да бъде наложена и без полицаите да спрат превозното средство. Нарушителите могат да бъдат проследени с помощта на камери, като е достатъчна само ясна снимка на регистрационния номер, за да се идентифицира собственикът.
Конкретните санкции са впечатляващи. Изхвърлена кърпичка ще струва 1 188 евро, докато за торба с боклук, празна консервна кутия или стъклена бутилка глобата е между 1 500 и 18 000 евро.
Ако замърсяването е станало в близост до река, защитена природна зона или представлява заплаха за околната среда и хората, законът предвижда и лишаване от свобода от шест месеца до пет години и половина, а в особено тежки случаи – до седем години.
Важно е да се отбележи, че конфискация на автомобила се прилага само за превозни средства, регистрирани на частни фирми. В такива случаи се наказва и собственикът на фирмата, ако е решил да изхвърли отпадъци на безлюдно място, надявайки се да избегне наказание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
🚘Иначе не е случайно, че в новите автомобили изчезна не само запалката, ами и пепелникът🚘
10:35 13.08.2025
2 Kaлпазанин
11:03 13.08.2025
3 Стара чанта
,,специалисти" ни набиват в главите как глобите не били ефикасни, размера нямал почти никакво значение... И се създават комисии, нескончаеми разговори със ,,всезнаещи" експерти... Явно нежелание даден проблем да се реши веднъж завинаги, а да се протака във времето - и да се ползват облагите от всичките тези комисии - участието в тях, за длъжностите, които се заемат пак там... А народът СПИ...
12:02 13.08.2025