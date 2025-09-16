Новини
Превенцията като мит, репресията като реалност или за Закона за движение по пътищата:Нови промени със стари законотворци

16 Септември, 2025 10:10 3 290 26

Пътната безопасност в България често се свежда до санкции, а не до превенция

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вместо държавата да инвестира в качествена инфраструктура, адекватно обучение и ефективни кампании, фокусът е поставен върху събирането на глоби. Пътните полицаи често са позиционирани със скрити камери, не за да предотвратят инциденти, а за да хванат нарушители и да наложат наказания. Тази стратегия създава усещане за лов, а не за контрол, и залага на репресията, вместо на сигурността.

Липса на превенция

В цивилизованите страни превенцията започва с ясни знаци, качествена маркировка и добро осветление. За разлика от това, у нас често първото взаимодействие с контрола е глобата, получена по пощата. Събирането на средства от глоби за закупуване на нови камери и автомобили не е превенция. Една изненадваща глоба не променя поведението на водача в дългосрочен план. Истинската превенция се постига с предупреждение, образование и стимулиране на мисленето, но тези мерки не генерират приходи. Когато държавата обърка приоритетите си, резултатите се виждат в статистиката: броят на жертвите не намалява, а доверието в институциите се срива.

Абсурдите на новите закони

Наскоро приети промени в закона за движение по пътищата предизвикаха сериозни критики, тъй като наказанията не правят разлика между злополука и престъпление. Например, ако един водач, спазващ всички правила, блъсне пешеходец, който внезапно е изскочил на пътя от забранено място, той може да бъде осъден на минимум 5 години затвор, без право на условна присъда.

Новите текстове в наказателния кодекс предвиждат: Причиняване на смърт без превишена скорост: 5 години затвор. Причиняване на тежка телесна повреда: до 4 години затвор.

Тези закони наказват дори невинни водачи, попаднали в трагичен инцидент. Проблемът е, че законът не прави разлика между престъпление и нещастен случай, което го прави юридически непропорционален и морално несправедлив.

Измиване на ръцете с наказания

Докато държавата не предприема сериозни мерки за реформи в обучението на шофьори, подобряване на инфраструктурата и ефективен контрол над наркотици и алкохол, тя прехвърля цялата отговорност върху водача. Неща като лоша поддръжка на пътищата, липсваща маркировка или неработещи светофари често се оказват в тежест на шофьора, дори ако той е жертва на обстоятелствата.

Понятието несъобразена скорост се превръща в универсално оправдание за прокуратурата. Дупки по пътя, лед, аквапланинг или внезапна повреда – всичко може да бъде тълкувано като липса на съобразяване. Юристите определят новите текстове като популистки, които могат да доведат до осъдителни присъди за хора, които нямат вина.

В крайна сметка, най-уязвимата мишена остава обикновеният човек зад волана, който е лесно достъпен и няма кой да го защити. Закон, който не прави разлика между престъпление и трагедия, е просто официална несправедливост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    32 0 Отговор
    Нима някой е очаквал нещо различно?

    10:18 16.09.2025

  • 2 Марин

    35 1 Отговор
    Страхотен коментар, ясно и точно - право куме в очи. Евала Славчев.

    Коментиран от #15

    10:18 16.09.2025

  • 3 ,реалист

    0 20 Отговор
    След и циден на пешеходна и смърт, трябва да има доживотна присъда. ..след 3ма няма да има инциденти

    Коментиран от #9

    10:20 16.09.2025

  • 4 Суха съчка

    2 19 Отговор
    Защо в Гърция вдигат глобите а тук не трябвало?

    Коментиран от #12, #13

    10:21 16.09.2025

  • 5 И какво излиза

    21 0 Отговор
    Че 70% от нарушителите за средна скорост са с чужди номера и няма как да бъдат санкционирани защото системата е тромава и пригодена не за контрол на всички а за скубани на българите
    Поредната недомислица и схема за рекет

    10:21 16.09.2025

  • 6 Пич

    25 0 Отговор
    От идиоти - идиотски действия !!! Не е важно да ви е безопасно , а да плащате ол инклузива на украинците и на Уестингхаус реакторите !!!

    10:23 16.09.2025

  • 7 Миризлив пор

    15 0 Отговор
    На полицаите им харесаха новите БМВ -та и сега се събират пари за още 1 партия коли.

    10:26 16.09.2025

  • 8 Паисий е жив

    6 19 Отговор
    До автора - заплахата от наказание е форма на превенция. Забрави ли го това? Като искаш да утрепеш някой - не го правиш, защото твоят живот отива по съдилища и затвори. Като знаеш, че ако те хванат пил ще ти вземат колата и книжката не се качваш пил. Това, че още има такива, които шофират така показва само липсата на страх от последствия и ниска култура, но как по друг начин се превентира шофирането след употреба на алкохол, ако не със заплахата за санкции? Защо не ходите в Германия да карате като ненормални? Защо не застрашавате техните деца? Защо не отидете в Германия, Франция или Англия и не почнете да надувате пробите си мотори и коли по нощите? Защото ще ви вкарат в затвора - затова! Санкции трябва да има и те трябва да са достатъчно високи, че да превентира изпълнението на намерения - като в Гърция, например.

    Коментиран от #17, #23, #24

    10:27 16.09.2025

  • 9 хаха

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от ",реалист":

    Много хубаво пишеш за наказание, ама я дай да наказваме виновните, а не жертвите. Когато пешеходец пресича на забранено място или изскочи рязко пред кола, жертвата е шофьорът. Трябва да има затвор и за пешеходци и велосипедисти, които причиняват катастрофи. Примерно 2г минимум за изскачане пред автомобил рязко или пресичане без пешеходна пътека, каране в лента на автомобили на велосипед. След болницата за раните- санаториум в Централния Софийски да се научиш да пресичаш.

    10:27 16.09.2025

  • 10 ГЕРБмафи

    20 1 Отговор
    Капацитетът на ГЕРБ е бил винаги само до ниво рекет и тормоз!

    10:27 16.09.2025

  • 11 дедо..

    14 1 Отговор
    Когато едно правителство-допре дъното започва да прави промени в зздп..за да плати заплатите на милиционерите-и да запази първото място на бг-то в юръопо,за най много ченгета на глава от населението в старио континент

    Коментиран от #21

    10:29 16.09.2025

  • 12 ЗАЩО

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Суха съчка":

    Защото в Гърция, както и в Европа, държавата първо си е свършила работата- пътни настилки ,маркировки, светофари, знаци , организация на движението и т.н.... и тогава идва наказанието към нарушителите !
    В България първият нарушител е държавата, а тя обвинява водачите !!!

    Коментиран от #18

    10:30 16.09.2025

  • 13 име

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Суха съчка":

    Чукча, чети малко преди да пишеш като папагал, вдигат някои глоби двойно и тройно. Сам се осведоми кои.

    10:30 16.09.2025

  • 14 Поздрави

    7 0 Отговор
    повечето друзя дето изготвят и приемат законите не правят разлика между тези две категории. Те правят разлика между овца и теле, защото идват от там където тази чувствителност е важна. Няма как да стане така, мили ми селяндури! Поне пътувайте с нашите пари в чужбината (на север от Видин) и вижте как е там.

    10:32 16.09.2025

  • 15 Ккаво

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Марин":

    Евала на автора, освен че се е зачел в коментарите под всичките статиикоито избълваха по темата и напсиал едно кратко резюме? Но това не трябва да се прави пост-фактум, а темите да се вдигат даокато текат дискусии по комисии и в парламента. Нали уж това им е работата на журналята.. ама и те като всичко останало в тази "дъража" е пост-фактум. Не се мисли предварително, а едва като се обърне колата... тогава пътиша много.

    10:34 16.09.2025

  • 16 поглед

    8 2 Отговор
    За превенцията е от основно значение възпитанието, първо да се спазват правилата на живота, отношението към околните, да не се вреди, освен собственото здраве и имущество да се пази и чуждото, да се припомнят и натякват до втръсване тез неща и колко души загиват и с с тежки травми по пътищата на курсовете за млади водачи и после като не карат в пътя- наред са камерите, глобите и съдилищата. Ако някой смята, че КАТ ще прави и/или направи превенция - трябва да се събуди и да се опомни, че е сънувал розов сън.

    10:34 16.09.2025

  • 17 Калоян

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Паисий е жив":

    Коментарът на Радо е страхотен, прочети го по-внимателно и тогава се изказвай. Става дума не за джигити, наркомани и пияндурници зад волана, а за нормалните хора, които без вина биват осъждани.

    10:36 16.09.2025

  • 18 хаха

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЗАЩО":

    Остави го. Той май не е излизал от България да види какво значат нормални пътища. В Гърция селските пътища са на нивото на българските първокласни. Не съм и виждал там да има знаци през 500м за ограничение на скоростта. Като си извън населено място, най-много на 1-2 кръстовища с изход от малко градче да има 60км. Другото е просто стоп откъм селото и местните някак си не правят мизерии, като не спазват стопа, та да се налага да се слага ограничение 30 или 50 на прав път като у нас. Не съм виждал и коли да изскачат от отбивка и да се влачат едва или да карат с 60 при ограничение 90 и така да създават дълги колони и опасност, като другите се опитват да ги задминат.

    10:36 16.09.2025

  • 19 написаното е 100проценра вярно

    5 0 Отговор
    Но има и още:
    1. КОЙ става полицай?
    2. КОЙ става висш полицай?
    3. КОЙ пише закона?
    4. КОЙ прилага закона?
    5. КОЙ спазва закона?
    .
    .
    .

    10:47 16.09.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    БРАВО НА АВТОРА!!!
    Тия неща трябва да се казват! Трябва да имаме смелост да казваме, че "Царя" е чисто гол!
    Само когато адресираме истинските проблеми на пътя може да ги решим!

    Скоростта никога не е била проблем!

    Проблем 1 е обучението на водачите!
    Проблем 2 е инфраструктурата!
    Проблем 3 е стария автопарк!

    След решаването на тези 3 идва и време за контрола! И контрол пак не означава криене и глоби!

    10:55 16.09.2025

  • 22 Този

    3 0 Отговор
    50% повече разходи има за заплати, какво очаквате, мали по някакъв начин трябва да си съберат парите... Сега без значение виновен или не, в опасна ситуация или не, всеки ще бъде глобяван, за да може чичко полицай да папка...

    10:57 16.09.2025

  • 23 Трифонов

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Паисий е жив":

    Не си прав! "Заплахата от наказание" сама по себе си не е била, не е и никога няма да бъде форма на превенция. Форма на превенция е неизбежната санкция. Т.е. разбирането, че контролът е толкова сериозен, а органите така ефективни, честни, справедливи и неподкупни, че няма как да извършиш нарушение, респ. престъпление, без да бъдеш установен, заловен и наказан. По тази причина, днес имаме закон със страховити санкции, а вчера един... човек (че почина и не бива лошо да се говори за мъртвите), се размаза с един неуправляем снаряд с 800 к.с. в града с 220 км. ч. А пък ден след приемането на промените в закона, оня с Аудито се заби в автобуса и т.н. Т.е. не тежестта на наказанието, а неговата неизбежност... е ефективната форма на превенция. Сега, вероятно разбирате, защо и смъртно наказание да се предвиди, резултатът пак ще е никакъв. Защото... каквито са ни гражданите, такЪви са ни и органите. Което, разбира се, е нормално... те да не падат от небето!? Идват от народа.

    11:04 16.09.2025

  • 25 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Бабината ви трънкина с това вечно триене! Ще излезе, че съм напсувал човека като съм отговорил, а просто му давах материал за размисъл къде са проблемите и защо разликата между вечно давания за пример Запад и нас е съвсем друга, а не както си мислят повечето! Цензурата е абсолютно безумие!

    11:16 16.09.2025

  • 26 От кого чакаме справедливост?

    2 0 Отговор
    Гербаджия и мисъл са две неща, които не са се срещали нито в миналото, нито в бъдещето ще се срещнат! Почти същото важи и за комуняги и чалгари.

    11:24 16.09.2025