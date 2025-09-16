Превенцията като мит, репресията като реалност или за Закона за движение по пътищата:Нови промени със стари законотворци

Вместо държавата да инвестира в качествена инфраструктура, адекватно обучение и ефективни кампании, фокусът е поставен върху събирането на глоби. Пътните полицаи често са позиционирани със скрити камери, не за да предотвратят инциденти, а за да хванат нарушители и да наложат наказания. Тази стратегия създава усещане за лов, а не за контрол, и залага на репресията, вместо на сигурността.
Липса на превенция
В цивилизованите страни превенцията започва с ясни знаци, качествена маркировка и добро осветление. За разлика от това, у нас често първото взаимодействие с контрола е глобата, получена по пощата. Събирането на средства от глоби за закупуване на нови камери и автомобили не е превенция. Една изненадваща глоба не променя поведението на водача в дългосрочен план. Истинската превенция се постига с предупреждение, образование и стимулиране на мисленето, но тези мерки не генерират приходи. Когато държавата обърка приоритетите си, резултатите се виждат в статистиката: броят на жертвите не намалява, а доверието в институциите се срива.
Абсурдите на новите закони
Наскоро приети промени в закона за движение по пътищата предизвикаха сериозни критики, тъй като наказанията не правят разлика между злополука и престъпление. Например, ако един водач, спазващ всички правила, блъсне пешеходец, който внезапно е изскочил на пътя от забранено място, той може да бъде осъден на минимум 5 години затвор, без право на условна присъда.
Новите текстове в наказателния кодекс предвиждат: Причиняване на смърт без превишена скорост: 5 години затвор. Причиняване на тежка телесна повреда: до 4 години затвор.
Тези закони наказват дори невинни водачи, попаднали в трагичен инцидент. Проблемът е, че законът не прави разлика между престъпление и нещастен случай, което го прави юридически непропорционален и морално несправедлив.
Измиване на ръцете с наказания
Докато държавата не предприема сериозни мерки за реформи в обучението на шофьори, подобряване на инфраструктурата и ефективен контрол над наркотици и алкохол, тя прехвърля цялата отговорност върху водача. Неща като лоша поддръжка на пътищата, липсваща маркировка или неработещи светофари често се оказват в тежест на шофьора, дори ако той е жертва на обстоятелствата.
Понятието несъобразена скорост се превръща в универсално оправдание за прокуратурата. Дупки по пътя, лед, аквапланинг или внезапна повреда – всичко може да бъде тълкувано като липса на съобразяване. Юристите определят новите текстове като популистки, които могат да доведат до осъдителни присъди за хора, които нямат вина.
В крайна сметка, най-уязвимата мишена остава обикновеният човек зад волана, който е лесно достъпен и няма кой да го защити. Закон, който не прави разлика между престъпление и трагедия, е просто официална несправедливост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
10:18 16.09.2025
2 Марин
Коментиран от #15
10:18 16.09.2025
3 ,реалист
Коментиран от #9
10:20 16.09.2025
4 Суха съчка
Коментиран от #12, #13
10:21 16.09.2025
5 И какво излиза
Поредната недомислица и схема за рекет
10:21 16.09.2025
6 Пич
10:23 16.09.2025
7 Миризлив пор
10:26 16.09.2025
8 Паисий е жив
Коментиран от #17, #23, #24
10:27 16.09.2025
9 хаха
До коментар #3 от ",реалист":Много хубаво пишеш за наказание, ама я дай да наказваме виновните, а не жертвите. Когато пешеходец пресича на забранено място или изскочи рязко пред кола, жертвата е шофьорът. Трябва да има затвор и за пешеходци и велосипедисти, които причиняват катастрофи. Примерно 2г минимум за изскачане пред автомобил рязко или пресичане без пешеходна пътека, каране в лента на автомобили на велосипед. След болницата за раните- санаториум в Централния Софийски да се научиш да пресичаш.
10:27 16.09.2025
10 ГЕРБмафи
10:27 16.09.2025
11 дедо..
Коментиран от #21
10:29 16.09.2025
12 ЗАЩО
До коментар #4 от "Суха съчка":Защото в Гърция, както и в Европа, държавата първо си е свършила работата- пътни настилки ,маркировки, светофари, знаци , организация на движението и т.н.... и тогава идва наказанието към нарушителите !
В България първият нарушител е държавата, а тя обвинява водачите !!!
Коментиран от #18
10:30 16.09.2025
13 име
До коментар #4 от "Суха съчка":Чукча, чети малко преди да пишеш като папагал, вдигат някои глоби двойно и тройно. Сам се осведоми кои.
10:30 16.09.2025
14 Поздрави
10:32 16.09.2025
15 Ккаво
До коментар #2 от "Марин":Евала на автора, освен че се е зачел в коментарите под всичките статиикоито избълваха по темата и напсиал едно кратко резюме? Но това не трябва да се прави пост-фактум, а темите да се вдигат даокато текат дискусии по комисии и в парламента. Нали уж това им е работата на журналята.. ама и те като всичко останало в тази "дъража" е пост-фактум. Не се мисли предварително, а едва като се обърне колата... тогава пътиша много.
10:34 16.09.2025
16 поглед
10:34 16.09.2025
17 Калоян
До коментар #8 от "Паисий е жив":Коментарът на Радо е страхотен, прочети го по-внимателно и тогава се изказвай. Става дума не за джигити, наркомани и пияндурници зад волана, а за нормалните хора, които без вина биват осъждани.
10:36 16.09.2025
18 хаха
До коментар #12 от "ЗАЩО":Остави го. Той май не е излизал от България да види какво значат нормални пътища. В Гърция селските пътища са на нивото на българските първокласни. Не съм и виждал там да има знаци през 500м за ограничение на скоростта. Като си извън населено място, най-много на 1-2 кръстовища с изход от малко градче да има 60км. Другото е просто стоп откъм селото и местните някак си не правят мизерии, като не спазват стопа, та да се налага да се слага ограничение 30 или 50 на прав път като у нас. Не съм виждал и коли да изскачат от отбивка и да се влачат едва или да карат с 60 при ограничение 90 и така да създават дълги колони и опасност, като другите се опитват да ги задминат.
10:36 16.09.2025
19 написаното е 100проценра вярно
1. КОЙ става полицай?
2. КОЙ става висш полицай?
3. КОЙ пише закона?
4. КОЙ прилага закона?
5. КОЙ спазва закона?
.
.
.
10:47 16.09.2025
20 ДрайвингПлежър
Тия неща трябва да се казват! Трябва да имаме смелост да казваме, че "Царя" е чисто гол!
Само когато адресираме истинските проблеми на пътя може да ги решим!
Скоростта никога не е била проблем!
Проблем 1 е обучението на водачите!
Проблем 2 е инфраструктурата!
Проблем 3 е стария автопарк!
След решаването на тези 3 идва и време за контрола! И контрол пак не означава криене и глоби!
10:55 16.09.2025
22 Този
10:57 16.09.2025
23 Трифонов
До коментар #8 от "Паисий е жив":Не си прав! "Заплахата от наказание" сама по себе си не е била, не е и никога няма да бъде форма на превенция. Форма на превенция е неизбежната санкция. Т.е. разбирането, че контролът е толкова сериозен, а органите така ефективни, честни, справедливи и неподкупни, че няма как да извършиш нарушение, респ. престъпление, без да бъдеш установен, заловен и наказан. По тази причина, днес имаме закон със страховити санкции, а вчера един... човек (че почина и не бива лошо да се говори за мъртвите), се размаза с един неуправляем снаряд с 800 к.с. в града с 220 км. ч. А пък ден след приемането на промените в закона, оня с Аудито се заби в автобуса и т.н. Т.е. не тежестта на наказанието, а неговата неизбежност... е ефективната форма на превенция. Сега, вероятно разбирате, защо и смъртно наказание да се предвиди, резултатът пак ще е никакъв. Защото... каквито са ни гражданите, такЪви са ни и органите. Което, разбира се, е нормално... те да не падат от небето!? Идват от народа.
11:04 16.09.2025
25 ДрайвингПлежър
11:16 16.09.2025
26 От кого чакаме справедливост?
11:24 16.09.2025