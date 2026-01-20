BYD загатна за новите си флагмани, които ще се продават и в Европа

BYD не възнамерява да успокои глада си за пазарни дялове, нито в Китай, нито отвъд него, и подготвя лансирането на два нови флагмана от серията Ocean на вътрешния си пазар. Моделите, наречени Seal 08 и Sealion 08, съответно седан и голям SUV, бяха официално обявени като върхови попълнения в гамата, позиционирани над актуалните Seal и Sealion 7.

За да подгрее интереса, китайската компания публикува серия от тийзъри, показващи екстериора на двата модела, които се очаква да дебютират в пълен блясък през първото тримесечие на 2026 година. Камуфлажите на тестовите мулета умишлено препращат към морската тематика на семейството Ocean, но под тях се крие изцяло новият дизайнерски език Ocean Aesthetics 2.0, вдъхновен от концепцията Ocean-S.

Макар официалните технически данни все още да се пазят в тайна, ето какво знаем, че и двата модела ще навлязат в D-сегмента с дължина надхвърляща 4,9 – 5,0 метра. Докато Seal 08 залага на силует на спортен фастбек, Sealion 08 ще бъде масивен седемместен SUV с конфигурация 2+3+2, насочен към големите семейства. Очаква се автомобилите да стъпят на новата e-Platform 5.0, поддържаща 800V архитектура. Това ще позволи „мегаватово“ зареждане, способно да добави 400 км пробег само за 5 минути.

Прогнозите сочат версии с хибридната система DM-i 5.0 (с комбиниран пробег над 2 000 км) и изцяло електрически варианти с батерии Blade от ново поколение, осигуряващи над 700 км автономност. Мощността при топ версиите вероятно ще достига 359 kW (488 к.с.).

Флагманите ще дебютират със системата за автономно шофиране DiPilot 300(„Божието око“), включваща LiDAR на покрива и 12 ултразвукови сензора, както и новото активно окачване DiSus-C.

Интериорът обещава истински „морски лукс“ с 15,6-инчови въртящи се екрани и премиум аудио система с 21 високоговорителя. Докато китайските клиенти ще могат да поръчат моделите още тази пролет, стъпването на европейския бряг е планирано за 2027 година, като моделите вероятно ще се сглобяват в новия завод на BYD в Унгария.