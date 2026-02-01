Новини
1 Февруари, 2026 11:30 747 5

  • byd-
  • хибриди-
  • dm-i 6.0

Технологията е с рекордна ефективност и 300 км само на ток

BYD вдига летвата с хибридна система от ново поколение - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато светът все още осмисля възможностите на актуалната платформа за електрификация на автомобилите, инженерите от Шънджън вече подготвят следващия голям скок – системата DM-i 6.0. Тази иновация обещава да превърне хибридите в почти пълноценни електромобили, като същевременно изстисква всяка капка енергия от конвенционалния агрегат с непосилно досега усърдие.

Онова, което истински "повдига веждите" на специалистите, са заложените технически параметри. Според първоначалните анализи, новият бензинов двигател в сърцето на системата ще постигне умопомрачителна топлинна ефективност в диапазона 48–49.5%. За незапознатите – това граничи с теоретичния максимум за двигател с вътрешното горене и оставя конкуренцията далеч в огледалото за обратно виждане. Още по-впечатляващ е заявеният електрически пробег, който се очаква да достигне 300 километра с едно зареждане. Тук BYD вече навлиза в територия, в която градското шофиране за седмица може да мине без нито една капка изразходван бензин.

Макар настоящата технология DM-i 5.0, която дебютира съвсем наскоро, да утвърди BYD като лидер по икономичност и автономен пробег, бъдещата шеста генерация се цели в пълното заличаване на компромисите. Процесът на внедряване е планиран в периода между 2026 и 2030 година, като поетапно ще обхване цялата гама на производителя. Това не е просто поредното обновяване на софтуера, а амбициозна заявка за промяна на потребителските навици, правейки прехода към екологична мобилност по-плавен и лишен от притеснения за капацитета на батерията.

В свят, в който всеки километър е от значение, а ефективността се превръща в новата валута, BYD изглежда са намерили правилната формула. Очакваме с нетърпение да видим как тези цифри ще се пренесат от лабораториите върху реалните пътища, но едно е сигурно – хибридният сегмент тепърва ще става свидетел на зрелищни инженерни постижения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тея са най добрите

    5 0 Отговор
    правят такситата в Китай

    11:32 01.02.2026

  • 2 гладен евроатлантик

    3 0 Отговор
    ще се оглеждаме за нещо трета ръка

    11:40 01.02.2026

  • 3 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    В Германия още работим по патента на Ото.

    Коментиран от #5

    11:48 01.02.2026

  • 4 Механик

    0 2 Отговор
    Тая снимка от къде я изровихте? ИИ ли а прави?
    И като сетя колко шилета ще я гледат и ще въздишат с умление..... мани, мани!

    11:48 01.02.2026

  • 5 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай той Толстой":

    В Германия не се знаят вече на кой свят са. Фолксваген продава част от заводите си, а друга част закрива. Същото и с другите марки.
    В Германия много отдавна няма мъже като Ото, Бенц, Даймлер, Майбах, Цепелин и други.

    11:51 01.02.2026