BYD вдига летвата с хибридна система от ново поколение

Докато светът все още осмисля възможностите на актуалната платформа за електрификация на автомобилите, инженерите от Шънджън вече подготвят следващия голям скок – системата DM-i 6.0. Тази иновация обещава да превърне хибридите в почти пълноценни електромобили, като същевременно изстисква всяка капка енергия от конвенционалния агрегат с непосилно досега усърдие.

Онова, което истински "повдига веждите" на специалистите, са заложените технически параметри. Според първоначалните анализи, новият бензинов двигател в сърцето на системата ще постигне умопомрачителна топлинна ефективност в диапазона 48–49.5%. За незапознатите – това граничи с теоретичния максимум за двигател с вътрешното горене и оставя конкуренцията далеч в огледалото за обратно виждане. Още по-впечатляващ е заявеният електрически пробег, който се очаква да достигне 300 километра с едно зареждане. Тук BYD вече навлиза в територия, в която градското шофиране за седмица може да мине без нито една капка изразходван бензин.

Макар настоящата технология DM-i 5.0, която дебютира съвсем наскоро, да утвърди BYD като лидер по икономичност и автономен пробег, бъдещата шеста генерация се цели в пълното заличаване на компромисите. Процесът на внедряване е планиран в периода между 2026 и 2030 година, като поетапно ще обхване цялата гама на производителя. Това не е просто поредното обновяване на софтуера, а амбициозна заявка за промяна на потребителските навици, правейки прехода към екологична мобилност по-плавен и лишен от притеснения за капацитета на батерията.

В свят, в който всеки километър е от значение, а ефективността се превръща в новата валута, BYD изглежда са намерили правилната формула. Очакваме с нетърпение да видим как тези цифри ще се пренесат от лабораториите върху реалните пътища, но едно е сигурно – хибридният сегмент тепърва ще става свидетел на зрелищни инженерни постижения.