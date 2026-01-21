Новини
Продава се електрифицираният Hummer H1 на Шварценегер

21 Януари, 2026 10:02 774 4

Доработката е на австрийската инженерна фирма Kreisel Electric

Продава се електрифицираният Hummer H1 на Шварценегер - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Едва ли има по-красноречив символ на грубата американска мощ от Hummer H1, но когато в уравнението се намеси самият Арнолд Шварценегер, нещата придобиват мащабите на истинска холивудска легенда. Днес един от най-впечатляващите екземпляри в неговата лична колекция – напълно електрифицираният прототип на бруталния всъдеход – излиза на пазара в САЩ, предлагайки на ценителите рядък шанс да притежават парче от историята.

Всичко започва с каприза на "Терминатора", който преди десетилетия буквално принуди AM General да създаде цивилна версия на военното Humvee. Години по-късно, воден от екологичния си дух, железният Арни реши да вдъхне нов живот на своето 3.3-тонно чудовище. Задачата бе поверена на австрийските магьосници от Kreisel Electric, които успяха да сътворят немислимото: само за два месеца те превърнаха дизеловия звяр в безшумен електрически хищник.

Под масивния капак вече не боботи шумен двигател с вътрешно горене. На негово място е внедрена батерия с капацитет 100 kWh, която подава енергия към два електромотора, разпределени между предния и задния мост. Резултатът е внушителната системна мощност от 360 kW, равняващи се на 490 конски сили. Макар максималната му скорост да е електронно ограничена до 120 км/ч, за да се съхрани енергията за пробег от около 300 км, този Hummer H1 ускорява с лекота, която би засрамила много съвременни кросоувъри.

Въпреки радикалната промяна в "сърцето", машината не е загубила нито грам от своите прословути офроуд способности. Напротив, благодарение на светкавичния въртящ момент, наличен още от първия метър, електрическият Hummer H1 гази през пресечен терен с неподозирана увереност. Външният му вид остава все така плашещ и внушителен, но вече не оповестява присъствието си с гъст черен дим и оглушителен рев, а се придвижва с елегантна, почти призрачна тишина.

Този уникален прототип е живото доказателство за визионерството на Шварценегер, който по време на премиерата му подметна с усмивка, че след като е електрифицирал своя Mercedes-Benz G-Class и този Hummer, вероятно следващият му проект ще бъде самолет. За колекционерите това не е просто поредното обявено за продажба возило, а уникален технологичен паметник, който обединява в себе си австрийското инженерство и холивудския блясък.


  • 1 Тока е сила

    2 0 Отговор
    това ще скача като ощипано

    10:08 21.01.2026

  • 2 отец Щирлиц

    2 0 Отговор
    червен сандък

    10:12 21.01.2026

  • 3 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    За тоя бо клук и два лв не даам.

    10:15 21.01.2026

  • 4 Коко

    0 0 Отговор
    Тоя не е Арнолд

    10:53 21.01.2026