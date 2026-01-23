Новото M3 ще звучи като V10

Електрическата революция най-накрая достига и най-свещената емблема в гаража на BMW - M3. Марката потвърди, че разработва нова, усъвършенствана звукова среда за своя предстоящ електрически флагман. BMW е записвала в студио с висококачествена система, за да запечата „симфонията“ на най-легендарните си двигатели с вътрешно горене, които да се чуват в кабината. Става дума за механичното ръмжене на twin-turbo straight-six на F82 M4 GTS, гръмотевицата на V8 на E92 M3 GTS и абсолютната перла в короната, 5.0-литровия V10 на E64 M6.

Предстоящото поколение „ZA0“ на M3, което ще дебютира през 2027 година, се очертава като технологичен шедьовър. Освен симулираните звуци на двигателя, инженерите интегрират технологията „виртуално превключване“, която използва пера за превключване, за да имитира тактилното усещане и прекъсване на мощността на традиционната трансмисия. Всичко това е част от супермозъка „Heart of Joy“, който управлява зашеметяващата производителност на колата десет пъти по-бързо от всяка предишна система. Хардуерът под капака е също толкова монументален, с архитектура с четири двигателя – по един за всяко колело – която обещава тотално доминиране на векторното разпределение на въртящия момент. С ранни оценки на мощността около 1000 конски сили и батерия с капацитет 108,7 kWh, проектирана за продължителна употреба на пистата, тази машина има за цел да докаже, че електрическото задвижване може да предложи нещо повече от линейно ускорение.

Интересното е, че преминаването към електричество не означава незабавна смърт на ДВГ. BMW играе умна двойна игра, като планира да пусне на пазара през 2028 година нов M3 с двигател с вътрешно горене, наречен вътрешно G84, който ще се произвежда успоредно с електрическия му събрат. Това гарантира, че верните почитатели на шестцилиндровите двигатели ще имат свое място, докато марката разширява границите с платформата Neue Klasse. Дали симулираният рев на V10 може наистина да замести истинския двигател, остава въпрос, който скоро ще получи отговор.