BMW току-що хвърли ръкавицата на всички, които предричаха смъртта на големите двигатели с вътрешно горене

В епоха, в която автомобилната индустрия сякаш се е заклела във вярност единствено на батериите, BMW прави завой, който ще накара всеки пурист да се усмихне. Йоахим Пост, визионерът зад развойната дейност на марката, потвърди нещо, което мнозина смятаха за невъзможно: легендарните V8 и дори величествените V12 двигатели остават в играта.

Евро 7? Никакъв проблем!

Мнозина предричаха, че новите екологични норми Euro 7 ще бъдат лобната плоча за големите агрегати. Но от Мюнхен отговарят с „Не и днес“. Благодарение на хитроумна оптимизация на изпускателните системи и катализаторите, BMW успява да „вкара в пътя“ мощните осем- и дванадесетцилиндрови мотори, без това да изисква колосални инвестиции.

Това означава, че Rolls-Royce ще продължи да шепти със своя 6.75-литров V12, а феновете на M-дивизията ще могат още дълго да се наслаждават на бруталния тътен на бензина. Но това не е всичко

Новата Серия 4: Една дуща, две сърца

Докато Audi спря производството на A5 Coupe, а Mercedes сля два модела в един (CLE), BMW удвоява залога върху Серия 4. Третото поколение на купето е напът и то няма да бъде просто „козметичен ремонт“.

Стратегия на синергията: Благодарение на общата разработка с новата Серия 3, разходите за производство на „четворката“ остават ниски.

Двойна игра: Очаквайте истинско технологично разделение. Версиите с вътрешно горене ще стъпят върху усъвършенстваната платформа CLAR, докато изцяло електрическите варианти ще блеснат върху иновативната архитектура Neue Klasse.

Бъдещото M4: Слуховете сочат, че следващото M4 може да предложи най-доброто от двата свята – мек хибрид с шестцилиндров редови двигател за традиционалистите и изцяло електрическо чудовище с батерия от 108 kWh и пробег над 800 км.

„Серия 4 е ДНК-то на марката. Ние сме спортен бранд и купетата винаги ще имат запазено място в нашия шоурум,“ категоричен е Йоахим Пост.

Пазарът като бойно поле

Ходът на BMW е стратегически гениален. Когато всички останали се оттеглят от нишови сегменти като двувратите купета, баварците остават почти сами на върха. С по-малко конкуренти, но с все така лоялна база от фенове, новата Серия 4 има потенциала да се превърне в абсолютен хегемон.