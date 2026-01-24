Новини
Дилърите на BMW настояват за гигантски модел „X9“

24 Януари, 2026 12:00 458 1

Американските клиенти искат още по-големи "джипове"

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дилърската мрежа на BMW в Северна Америка твърди, че дори най-големият модел на марката в момента, X7, не е достатъчен, за да задоволи апетита на купувачите, търсещи истински американски лукс. Макар X7 да е сериозен играч в сегмента на триредовите автомобили, неговата дължина изглежда изненадващо компактна, когато е паркиран до модели като Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Кърк Кордил, председател на Националния дилърски форум на BMW, наскоро заяви пред Automotive News, че има огромна възможност за топ модел „X9“, който най-накрая да се изправи рамо до рамо с местните производители.

Запознати с индустрията предполагат, че предишният опит на BMW да създаде SUV от висок клас се е сблъскал с трудности поради противоречивия си дизайн и фокуса само върху хибридни модели, което е накарало компанията да опрости гамата XM за 2026 година до един-единствен вариант „Label” на американския пазар. Това търговско напрежение с XM е накарало някои мениджъри в Мюнхен да бъдат предпазливи, но дилърите твърдят, че по-традиционният, просторен X9 би избегнал тези капани.

Поглеждайки по-далеч в бъдещето, се носят слухове за проект за нов флагман с кодово име „G74“, който може да се появи още през 2029 година. Според слуховете този проект ще бъде фокусиран върху офроуд капацитета и ще комбинира високопроизводителни хибридни и изцяло електрически задвижващи системи, като потенциално ще послужи като модел за X9, който дилърите очакват. Междувременно се очаква второто поколение на X7 да нарасне по размер, когато се появи на пазара догодина.


    Земята може да понесе милиарди малки автомобили даже и с двг но не може да понесе човешката алчост. Х9 ще е триумф на бруталната наглост и алчонст на подвида на сапиенс - хомо алчникус.

    12:10 24.01.2026