Новини
Авто »
Запознайте се с Bugatti-то с най-голям пробег в света

Запознайте се с Bugatti-то с най-голям пробег в света

26 Януари, 2026 12:18 1 270 3

  • bugatti-
  • chiron-
  • пробег-
  • километри

Колата е изминала над 175 хиляди километра

Запознайте се с Bugatti-то с най-голям пробег в света - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Когато платиш над 3 милиона евро за автомобил, обикновено внимаваш как и колко го караш, за да запазиш максимално цената му на вторичния пазар. Когато става въпрос за това Bugatti Chiron, обаче, изглежда собствениците му не изпитват такива притеснения и зад това се крие много логична причина. Този екземпляр в син карбон е изминал невероятните 175 797 километра, доказвайки, че инженерството на Bugatti може да се справи с дълги разстояния също толкова добре, колкото и с поставянето на рекорди за скорост. Забелязан от фотографа Алекс Пенфолд в края на 2025 година, историята на колата обяснява нейния висок пробег. Това не е кола на разглезен клиент, а вътрешен прототип, използван от Bugatti за безмилостни цикли на издръжливост, медийни тестове и високоскоростна валидация.

Запознайте се с Bugatti-то с най-голям пробег в света

За средностатистическия собственик на Bugatti, който е известен с това, че притежава 84 коли, три частни самолета и яхта, да измине такова разстояние с един автомобил е почти невъзможно. Повечето Chiron-и, а и не само, се третират като подвижни инвестиционни портфейли, навъртащи само няколкостотин километра годишно, преди да се върнат в климатизираното си убежище. Макар да се е възползвал от най-високото ниво на фабрична поддръжка, оцеляването му при шестцифрен пробег е силно опровержение на идеята, че хиперколите са прекалено крехки за реалния свят.

Финансовата реалност на поддържането на такова чудовище на пътя остава интересна, дори и когато колата е собственост на Bugatti. Припомняме, че на всеки 15 000 километра W16 изисква цялостна подмяна на течности и филтри, което изисква прецизен достъп до сложната му вътрешна архитектура. Няма да споменаваме цената на гумите, които също се износват изключително бързо, особено по време на тестове, като дори не включваме в това число и други компоненти, които неминуемо може да бъдат засегнати.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    5 2 Отговор
    Абсолютно безинтересна статия и коли, да не говорим, че са страшно вредни за планетата и животните.

    12:32 26.01.2026

  • 2 гост

    3 0 Отговор
    Тези коли са вредни за природата, но те са малко бройки и като цяло имат нищожен ефект. Но се чудя на ума на този който може да си купи такъв бръмчащ и грозен боклук - каква инвестиция - то само 5 мин да го гледаш ти струва 200Е, без да го караш.

    Коментиран от #3

    12:55 26.01.2026

  • 3 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    но за всеки влак си има пътници!

    13:45 26.01.2026