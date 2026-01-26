Запознайте се с Bugatti-то с най-голям пробег в света

Когато платиш над 3 милиона евро за автомобил, обикновено внимаваш как и колко го караш, за да запазиш максимално цената му на вторичния пазар. Когато става въпрос за това Bugatti Chiron, обаче, изглежда собствениците му не изпитват такива притеснения и зад това се крие много логична причина. Този екземпляр в син карбон е изминал невероятните 175 797 километра, доказвайки, че инженерството на Bugatti може да се справи с дълги разстояния също толкова добре, колкото и с поставянето на рекорди за скорост. Забелязан от фотографа Алекс Пенфолд в края на 2025 година, историята на колата обяснява нейния висок пробег. Това не е кола на разглезен клиент, а вътрешен прототип, използван от Bugatti за безмилостни цикли на издръжливост, медийни тестове и високоскоростна валидация.

За средностатистическия собственик на Bugatti, който е известен с това, че притежава 84 коли, три частни самолета и яхта, да измине такова разстояние с един автомобил е почти невъзможно. Повечето Chiron-и, а и не само, се третират като подвижни инвестиционни портфейли, навъртащи само няколкостотин километра годишно, преди да се върнат в климатизираното си убежище. Макар да се е възползвал от най-високото ниво на фабрична поддръжка, оцеляването му при шестцифрен пробег е силно опровержение на идеята, че хиперколите са прекалено крехки за реалния свят.

Финансовата реалност на поддържането на такова чудовище на пътя остава интересна, дори и когато колата е собственост на Bugatti. Припомняме, че на всеки 15 000 километра W16 изисква цялостна подмяна на течности и филтри, което изисква прецизен достъп до сложната му вътрешна архитектура. Няма да споменаваме цената на гумите, които също се износват изключително бързо, особено по време на тестове, като дори не включваме в това число и други компоненти, които неминуемо може да бъдат засегнати.