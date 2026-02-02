Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Honda Accord с пробег от един милион километра оцеля след 24-часов маратон на писта

2 Февруари, 2026 16:00 2 573 8

Японската легенда доказа феноменална надеждност, изминавайки над 2000 км за денонощие без нито една техническа повреда

Honda Accord с пробег от един милион километра оцеля след 24-часов маратон на писта - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на съвременното автомобилостроене, където колите често изглеждат програмирани да започнат да се разпадат веднага след изтичане на гаранцията, една стара Honda Accord доказа, че „желязото“ от края на 90-те е правено по съвсем други стандарти. Легендарният седан от шесто поколение, навъртял умопомрачителните 978 294 километра, бе подложен на брутален 24-часов тест за издръжливост от GAC Honda – и, о, чудо, премина финала без нито една въздишка.

За едно денонощие този ветеран на пътя измина разстоянието от 2181 километра, поддържайки темпо, което би затруднило много по-млади екземпляри. По време на маратона скоростомерът често е сочил 145 км/ч, а средният разход на гориво е закован на приличните 8,09 литра на 100 км. Най-фрапиращото в случая? Автомобилът е напълно автентичен. През годините той е служил за лични нужди и е виждал само стандартна поддръжка и консумативи – никакви основни ремонти или „съживяващи“ модификации.

Преди да пуснат машината на пистата, инженерите направили пълна дисекция на състоянието ѝ. Резултатите звучат почти като рекламен клип: култовият 2,3-литров VTEC двигател не е показал никакви следи от нагар или прекомерен апетит за масло. Окачването си е стояло на мястото без разбити втулки, а електрониката е работила с прецизността на швейцарски часовник. Изглежда, че софтуерно контролираното впръскване и независимото задно окачване с пет рамена са проектирани да надживеят собствениците си.

Тази Honda Accord (позната на феновете като серия CG) дебютира през далечната 1997 година и бързо си спечели славата на неунищожима машина. Днешният експеримент само подпечата този статут. Когато една кола е близо до милионния си километър и все още може да прекара 24 часа в „червената зона“ на оборотомера без дефект, това не е просто късмет. Този инженерен триумф определено ни кара да въздишаме по времената, когато колите се правеха от инженери, а не от счетоводители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 старото си е кораво

    12 0 Отговор
    както писах по-рано днес в деуга статия колите преди 2000-та са корави сегашните са чупливи таблети…

    16:08 02.02.2026

  • 2 Горан

    7 0 Отговор
    Миналата година направих 8 (осем) такива теста на моя Опел Астра Турер (2013) - всеки път изминаваше по 2000 километра за ден и половина без проблем.
    240 000 км навъртяни - като нов.
    Но Хондата си я уважавам.

    16:21 02.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Телефонче

    0 4 Отговор
    Китайчетата правят по 4000 км пробег за 24 часа.

    Техните батерии също ще изкарат поне милион километра, защото имат 4000 цикъла живот.


    Е какво излиза? Че трябва да си купиш или много стар или чисто нов автомобил, защото ако си купиш автомобил от последните 30 години просто не става.

    16:34 02.02.2026

  • 5 ХондатА

    0 2 Отговор
    Е какво да й стане? Карали са я 24 часа с магистрална скорост, не състезателна. Колата преди това е отгледана от инжинери. Подобни ластици въртя с пасата от 2001-а, 1.8т, по няколко пъти в годината. Като работи охлаждането, колата не се плаши от магистрала, а от градско каране и къси отсечки

    16:37 02.02.2026

  • 6 Оня с коня

    3 0 Отговор
    Много ясно че ще издържи. Произведена е преди 2000 г.

    16:46 02.02.2026

  • 7 МП4

    2 0 Отговор
    Направена е от японски инженери , не от баварски дървари :)

    16:55 02.02.2026

  • 8 Читател

    0 0 Отговор
    Тази на снимката прилича на Легенд,но да приемем че е акорд.Защото аз имам акорд и е с 2,4 бензин не 2,3 сигурно е за отвъд океана била произведена.

    17:05 02.02.2026