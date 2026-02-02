Honda Accord с пробег от един милион километра оцеля след 24-часов маратон на писта

В света на съвременното автомобилостроене, където колите често изглеждат програмирани да започнат да се разпадат веднага след изтичане на гаранцията, една стара Honda Accord доказа, че „желязото“ от края на 90-те е правено по съвсем други стандарти. Легендарният седан от шесто поколение, навъртял умопомрачителните 978 294 километра, бе подложен на брутален 24-часов тест за издръжливост от GAC Honda – и, о, чудо, премина финала без нито една въздишка.

За едно денонощие този ветеран на пътя измина разстоянието от 2181 километра, поддържайки темпо, което би затруднило много по-млади екземпляри. По време на маратона скоростомерът често е сочил 145 км/ч, а средният разход на гориво е закован на приличните 8,09 литра на 100 км. Най-фрапиращото в случая? Автомобилът е напълно автентичен. През годините той е служил за лични нужди и е виждал само стандартна поддръжка и консумативи – никакви основни ремонти или „съживяващи“ модификации.

Преди да пуснат машината на пистата, инженерите направили пълна дисекция на състоянието ѝ. Резултатите звучат почти като рекламен клип: култовият 2,3-литров VTEC двигател не е показал никакви следи от нагар или прекомерен апетит за масло. Окачването си е стояло на мястото без разбити втулки, а електрониката е работила с прецизността на швейцарски часовник. Изглежда, че софтуерно контролираното впръскване и независимото задно окачване с пет рамена са проектирани да надживеят собствениците си.

Тази Honda Accord (позната на феновете като серия CG) дебютира през далечната 1997 година и бързо си спечели славата на неунищожима машина. Днешният експеримент само подпечата този статут. Когато една кола е близо до милионния си километър и все още може да прекара 24 часа в „червената зона“ на оборотомера без дефект, това не е просто късмет. Този инженерен триумф определено ни кара да въздишаме по времената, когато колите се правеха от инженери, а не от счетоводители.