Новини
Авто »
Започват продажбите на първия руски електромобил

Започват продажбите на първия руски електромобил

31 Януари, 2026 12:00 1 006 52

  • atom-
  • русия-
  • продажби-
  • електромобил

Atom обяви, че това ще се случи през април месец тази година

Започват продажбите на първия руски електромобил - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Руската компания Atom официално се подготвя да се появи в шоурумите през април 2026 година. Докато първите производствени слотове са запазени за 105 000 ранни купувачи, които са направили предварителни поръчки още през 2023 година, марката дава приоритет и на доставките за таксиметрови паркове и услуги за споделяне на автомобили, с цел да наводни големите градски центрове.

От техническа гледна точка Atom е градски автомобил със задно задвижване, оборудван с 204-конен мотор, който може да ускори от 0 до 100 км/ч за 8 секунди. Захранването се осигурява от 77-kWh литиево-йонна батерия, разработена в Калининград, проектирана специално да издържа на суровите руски зими с интегрирано термично управление. При оптимални условия Atom може да измине 500 км (WLTC), макар че реалните тестове при ниски температури показват, че все пак може да измине 350 км при -20 °C. За тези, които са в движение, бързото зареждане може да добави 100 км пробег само за осем минути, което го прави подходящ инструмент за интензивния цикъл на градските превози.

Започват продажбите на първия руски електромобил

Вътре Atom се отказва изцяло от традиционното табло. На негово място има хед-ъп дисплей (HUD), който прожектира основна телеметрия директно върху предното стъкло, докато вторичните контроли са интегрирани в сензорен екран, вграден в центъра на волана. Автомобилът работи с „Atom OS“, собствена операционна система, която включва пазара за приложения „Atomverse“ и функции ADAS ниво 2.5, като автоматично паркиране и асистент за поддържане на лентата.

Финансовата бариера за закупуване е определена на 3,9 милиона рубли, въпреки че правителството предлага значителна подкрепа под формата на държавна субсидия от 925 000 рубли за тези, които купуват чрез кредит или лизинг. Това ефективно понижава цената до около 3 милиона рубли, което позиционира Atom като пряк конкурент на вносни китайски електромобили, като предлага и 8-годишна гаранция или 200 хиляди километра пробег.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснак

    17 11 Отговор
    На таблото изписва кат го включиш "Добре дошъл Вечно твоя Катя". Щото купиш ли го, няма да намериш будала да го продадеш или да го вземе от теб. Единствено на скрап може да отиде. Аааамммммм Аааамммммм.

    Коментиран от #3

    12:05 31.01.2026

  • 2 ХАХАХА😂

    16 12 Отговор
    "При оптимални условия Atom може да измине 500 км"... Оптимални условия тук са да го пуснат от Хималаите по нанадолнището и да спре някъде в Бангладеш 👍👍😂

    12:10 31.01.2026

  • 3 Колко е дълъг пробега

    14 12 Отговор

    До коментар #1 от "Руснак":

    Колкото е дълъг захранващият кабел ли

    12:10 31.01.2026

  • 4 Боби

    12 15 Отговор
    Мале, голяма сила са ушанките! Само 20г след останалия свят пускат ел. коли. Не е зле, като за пиянки...

    Коментиран от #14, #44

    12:12 31.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    14 13 Отговор
    Добре звучи за 30 000 евро. Жалко, че няма да го видим в България.
    Преди руснаците продаваха нефт и газ и пей сърце. Западните компании произвеждаха всичко. Санкциите ги принудиха да произвеждат сами и стимулираха икономиката на Русия.

    Коментиран от #13

    12:12 31.01.2026

  • 6 Благодаря за поредната

    15 5 Отговор
    манипулация на оценката. При дадена оценка 5, модераторът/манипулаторът изписа 3,3 от един глас! Ти да видиш манипулация на факти.бг!

    12:13 31.01.2026

  • 7 Ооо но, но, но😂

    5 3 Отговор
    🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😎💥

    12:14 31.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    12 11 Отговор
    Заради санкциите, Русия технологично върви с огромни крачки напред.

    Коментиран от #10, #33, #40

    12:14 31.01.2026

  • 9 Свободен

    10 12 Отговор
    Единственият що годе успех на тази феодална страна е Lada 1600 s!
    При това закъснял с десет години!
    Всичко останало е отпадък и нищо няма да е по-различно и сега!

    Коментиран от #16, #37

    12:15 31.01.2026

  • 10 Така е

    11 11 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    за ужас на мало умните русофоби...

    12:16 31.01.2026

  • 11 похвално

    8 6 Отговор
    добър вид и параметри

    12:16 31.01.2026

  • 12 Мнооого ,,технически" израз...-

    7 1 Отговор
    ...,,...оборудван с 204-конен мотор..."...!

    Коментиран от #22

    12:16 31.01.2026

  • 13 Свободен

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Това ли му е цената на този варел?!
    30000 евро?!
    Трябва да бият купувачите и да ги заплашват с инквизиции!
    Иначе няма да стане!
    Освен ако не открият слабоумни из голямата страна, а защо не и у нас?

    Коментиран от #19

    12:18 31.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 така е

    6 5 Отговор
    Да им пожелаем кураж и успех!

    12:22 31.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Русия е обречена на ДВГ за да изгаря

    1 7 Отговор
    Петрола и газта защото няма какво да ги прави а трябва да ги изгаря иначе ще се удави в петрола
    Руснаците трябва да имат лични самолети а не лични автомобили

    12:26 31.01.2026

  • 18 Красимир

    7 4 Отговор
    Защо а Русия никъде не пишат за автомобили произведени в България?

    Коментиран от #43

    12:27 31.01.2026

  • 19 Зевзек

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Свободен":

    Умирам от кеф като чувам нашите козячета как скимтят в безсилна ярост - става ми едно блаааго.

    12:27 31.01.2026

  • 20 Боби Баламата

    5 6 Отговор
    Аз още търся да си купя оня 18 кг... москалски таблет с памет за 6 песни и сде лан със дърводелски винтове

    Коментиран от #21, #23

    12:27 31.01.2026

  • 21 Зрител

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Боби Баламата":

    Аз пък търся да си купя американски телевизор - плащам добре.

    12:31 31.01.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мнооого ,,технически" израз...-":

    "204 конен"
    Факултета по журналистика е за закриване. Бадева харчи парите на данъкоплатците.
    Когато бях студент съм онождал всичко което мърда в този факултет. Такива неграмотни кандидат мисирки нямаше. Иначе бяха глуповати, но владееха четмо и писмо.
    Думках ги като детски барабанчета. Де където свърна, и когато мога. Бяха славни времена.

    Коментиран от #28, #38, #51

    12:32 31.01.2026

  • 23 Учуден

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Боби Баламата":

    Ти ми кажи "технологична" Европа произвежда ли поне един процесор

    Коментиран от #30, #48

    12:33 31.01.2026

  • 24 Варна 3

    2 4 Отговор
    Разрушение на всички руски трошки!

    12:35 31.01.2026

  • 25 Алоооуу

    2 4 Отговор
    Копеи грабвайте Атома ,ще свършат

    Коментиран от #29

    12:35 31.01.2026

  • 26 Шофьор

    4 1 Отговор
    "77-kWh литиево-йонна батерия"

    Че толкова са "големите" батерии на европейските боклуци които ги продават на двойна цена.

    12:36 31.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Колата си е ок

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    за такива като теб, расли на Москвич

    Коментиран от #32

    12:37 31.01.2026

  • 29 Запознат

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Алоооуу":

    "ще свършат"

    Ти какво мислиш че ако ги пуснат тук някой ще си купи германските боклуци които струват два пъти повече ли?

    12:38 31.01.2026

  • 30 Така де

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Учуден":

    Ти кажи в тоя роски кошник има ли нещо дето не е китайско

    Коментиран от #46

    12:40 31.01.2026

  • 31 Тия ПРИ,МА ТИ

    3 3 Отговор
    Са поз,ор за ЧОВЕ,ЧЕСТ,ВОТО!
    При тях всичко е БО,К лук и м-ен--те :
    Мат --трь,ошките --Япо/нски, кала,шника -- Не,мски,Ладите--Ита,лия,нски, дори и Фюрера ЦАЛИВАЩ КУ РАна е монгольяк М,ен те
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #35

    12:40 31.01.2026

  • 32 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Колата си е ок":

    "расли на Москвич"

    Ами ти на какво си расъл бе - на опел астричка ли или на Гоуф 1 трета употреба - Колко от вас могат да си купят нова кола а москвичите бяха всичките нови и издържаха 3 пъти повече от съвременните боклуци - все още си се движат.

    Коментиран от #47

    12:41 31.01.2026

  • 33 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Еее не , това направо изби клинците

    12:42 31.01.2026

  • 34 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор
    3 900 000 рубли. Колкото живота на руски мужик на фронта в Украйна.

    Коментиран от #39

    12:43 31.01.2026

  • 35 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Тия ПРИ,МА ТИ":

    Не се напъвай толкова че ще спукаш някоя вена от толкова безсилна злоба - Русия върви напред за разлика от нас - можеш ли ми каза в България какво произвеждаме.

    12:43 31.01.2026

  • 36 Санде Глухия

    2 2 Отговор
    А уни---тази,..за монголяците ..Кога?!?

    Коментиран от #42

    12:44 31.01.2026

  • 37 Успех било…

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Свободен":

    Копиран ФИАТ.
    Колко това е успех на ушанките. Пак дубликат.

    Коментиран от #41, #52

    12:44 31.01.2026

  • 38 Нали знаеш израза...-

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    ,,Който много се хвали-нищо не прави!"
    Че и твоята работа,ХвалиПръцко ...!

    12:44 31.01.2026

  • 39 Украинец

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ха ха ха":

    Украинския мужик и толкова не струва - хващат те на улицата и те натикват в буса и си на франта а пък после "безследно изчезнал" и до там.

    12:45 31.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Успех било…":

    Плюете ли плюйте си - това само показва в каква безсилна злоба изпадате - пък аз си умирам от кеф.

    12:48 31.01.2026

  • 42 Учуден

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Санде Глухия":

    А за българите кога

    12:49 31.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 На вноски

    1 2 Отговор
    Със записване , ще се чака 10г. за кола. Ако знаете какво имам предвид.

    Коментиран от #50

    12:51 31.01.2026

  • 46 ои8уйхътгрф

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Така де":

    Штъ уткрехна, гледай да не получиш инфаркт:

    В туй нящу китайски са само електронните компоненти- нещо в порядъка на 15-на кила чипове има... Всичко друго, ама РЕАЛНО ВСИЧКО ДРУГО е руско производство, ВКЛЮЧИТЕЛНО БАТЕРИЯТА... Включително софтуера...

    И докато се чудиш как тъй ВСИЧКО ДРУГО освен чиповете е руско производство вземи да ми покажеш какъв автомобил произвеждате у ваштъ дупкъ... Мотоциклет може би правите? Някакво друго превозно средство с двигател?

    12:52 31.01.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Учуден":

    То тогава немаше бензин за Гуфа 1 и за дъртите Аскони. Нищо нямше. Дори хляб. За това е израсъл идиот.

    12:52 31.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Някой виждал ли е жена ми Олга

    12:55 31.01.2026

  • 50 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "На вноски":

    "ще се чака 10г. за кола"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата на козячетата - единственото за което ще чакат нашите козячета е да им дойде акъла ама и след 10 години няма да стане. До тогава най много да пукнат от злоба.

    12:55 31.01.2026

  • 51 Колега

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Данко, а помниш ли оная Халата, дето ти завираше пръст в дупарата?

    12:56 31.01.2026

  • 52 Коуега

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Успех било…":

    Доста от големите производители на автомобили копират един от друг.Ако искаш примери, Puresaung Ferrari e Мазда, предпоследният модел също на Ферари е от Ламборгини Авентадор,предпоследните два Мерцедеса са като Бентли, Бугати копира подвижни фарове и волан от Ситроен,БМВ му се подиграва, че копира модел на Лотус и още много и много

    12:57 31.01.2026