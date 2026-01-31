Започват продажбите на първия руски електромобил

Руската компания Atom официално се подготвя да се появи в шоурумите през април 2026 година. Докато първите производствени слотове са запазени за 105 000 ранни купувачи, които са направили предварителни поръчки още през 2023 година, марката дава приоритет и на доставките за таксиметрови паркове и услуги за споделяне на автомобили, с цел да наводни големите градски центрове.
От техническа гледна точка Atom е градски автомобил със задно задвижване, оборудван с 204-конен мотор, който може да ускори от 0 до 100 км/ч за 8 секунди. Захранването се осигурява от 77-kWh литиево-йонна батерия, разработена в Калининград, проектирана специално да издържа на суровите руски зими с интегрирано термично управление. При оптимални условия Atom може да измине 500 км (WLTC), макар че реалните тестове при ниски температури показват, че все пак може да измине 350 км при -20 °C. За тези, които са в движение, бързото зареждане може да добави 100 км пробег само за осем минути, което го прави подходящ инструмент за интензивния цикъл на градските превози.
Вътре Atom се отказва изцяло от традиционното табло. На негово място има хед-ъп дисплей (HUD), който прожектира основна телеметрия директно върху предното стъкло, докато вторичните контроли са интегрирани в сензорен екран, вграден в центъра на волана. Автомобилът работи с „Atom OS“, собствена операционна система, която включва пазара за приложения „Atomverse“ и функции ADAS ниво 2.5, като автоматично паркиране и асистент за поддържане на лентата.
Финансовата бариера за закупуване е определена на 3,9 милиона рубли, въпреки че правителството предлага значителна подкрепа под формата на държавна субсидия от 925 000 рубли за тези, които купуват чрез кредит или лизинг. Това ефективно понижава цената до около 3 милиона рубли, което позиционира Atom като пряк конкурент на вносни китайски електромобили, като предлага и 8-годишна гаранция или 200 хиляди километра пробег.
1 Руснак
Коментиран от #3
12:05 31.01.2026
2 ХАХАХА😂
12:10 31.01.2026
3 Колко е дълъг пробега
До коментар #1 от "Руснак":Колкото е дълъг захранващият кабел ли
12:10 31.01.2026
4 Боби
Коментиран от #14, #44
12:12 31.01.2026
5 Данко Харсъзина
Преди руснаците продаваха нефт и газ и пей сърце. Западните компании произвеждаха всичко. Санкциите ги принудиха да произвеждат сами и стимулираха икономиката на Русия.
Коментиран от #13
12:12 31.01.2026
6 Благодаря за поредната
12:13 31.01.2026
7 Ооо но, но, но😂
12:14 31.01.2026
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #10, #33, #40
12:14 31.01.2026
9 Свободен
При това закъснял с десет години!
Всичко останало е отпадък и нищо няма да е по-различно и сега!
Коментиран от #16, #37
12:15 31.01.2026
10 Така е
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":за ужас на мало умните русофоби...
12:16 31.01.2026
11 похвално
12:16 31.01.2026
12 Мнооого ,,технически" израз...-
Коментиран от #22
12:16 31.01.2026
13 Свободен
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Това ли му е цената на този варел?!
30000 евро?!
Трябва да бият купувачите и да ги заплашват с инквизиции!
Иначе няма да стане!
Освен ако не открият слабоумни из голямата страна, а защо не и у нас?
Коментиран от #19
12:18 31.01.2026
15 така е
12:22 31.01.2026
17 Русия е обречена на ДВГ за да изгаря
Руснаците трябва да имат лични самолети а не лични автомобили
12:26 31.01.2026
18 Красимир
Коментиран от #43
12:27 31.01.2026
19 Зевзек
До коментар #13 от "Свободен":Умирам от кеф като чувам нашите козячета как скимтят в безсилна ярост - става ми едно блаааго.
12:27 31.01.2026
20 Боби Баламата
Коментиран от #21, #23
12:27 31.01.2026
21 Зрител
До коментар #20 от "Боби Баламата":Аз пък търся да си купя американски телевизор - плащам добре.
12:31 31.01.2026
22 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Мнооого ,,технически" израз...-":"204 конен"
Факултета по журналистика е за закриване. Бадева харчи парите на данъкоплатците.
Когато бях студент съм онождал всичко което мърда в този факултет. Такива неграмотни кандидат мисирки нямаше. Иначе бяха глуповати, но владееха четмо и писмо.
Думках ги като детски барабанчета. Де където свърна, и когато мога. Бяха славни времена.
Коментиран от #28, #38, #51
12:32 31.01.2026
23 Учуден
До коментар #20 от "Боби Баламата":Ти ми кажи "технологична" Европа произвежда ли поне един процесор
Коментиран от #30, #48
12:33 31.01.2026
24 Варна 3
12:35 31.01.2026
25 Алоооуу
Коментиран от #29
12:35 31.01.2026
26 Шофьор
Че толкова са "големите" батерии на европейските боклуци които ги продават на двойна цена.
12:36 31.01.2026
28 Колата си е ок
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":за такива като теб, расли на Москвич
Коментиран от #32
12:37 31.01.2026
29 Запознат
До коментар #25 от "Алоооуу":"ще свършат"
Ти какво мислиш че ако ги пуснат тук някой ще си купи германските боклуци които струват два пъти повече ли?
12:38 31.01.2026
30 Така де
До коментар #23 от "Учуден":Ти кажи в тоя роски кошник има ли нещо дето не е китайско
Коментиран от #46
12:40 31.01.2026
31 Тия ПРИ,МА ТИ
При тях всичко е БО,К лук и м-ен--те :
Мат --трь,ошките --Япо/нски, кала,шника -- Не,мски,Ладите--Ита,лия,нски, дори и Фюрера ЦАЛИВАЩ КУ РАна е монгольяк М,ен те
АааааааХахахаха
Коментиран от #35
12:40 31.01.2026
32 Учуден
До коментар #28 от "Колата си е ок":"расли на Москвич"
Ами ти на какво си расъл бе - на опел астричка ли или на Гоуф 1 трета употреба - Колко от вас могат да си купят нова кола а москвичите бяха всичките нови и издържаха 3 пъти повече от съвременните боклуци - все още си се движат.
Коментиран от #47
12:41 31.01.2026
33 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Еее не , това направо изби клинците
12:42 31.01.2026
34 Ха ха ха ха
Коментиран от #39
12:43 31.01.2026
35 Зевзек
До коментар #31 от "Тия ПРИ,МА ТИ":Не се напъвай толкова че ще спукаш някоя вена от толкова безсилна злоба - Русия върви напред за разлика от нас - можеш ли ми каза в България какво произвеждаме.
12:43 31.01.2026
36 Санде Глухия
Коментиран от #42
12:44 31.01.2026
37 Успех било…
До коментар #9 от "Свободен":Копиран ФИАТ.
Колко това е успех на ушанките. Пак дубликат.
Коментиран от #41, #52
12:44 31.01.2026
38 Нали знаеш израза...-
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":,,Който много се хвали-нищо не прави!"
Че и твоята работа,ХвалиПръцко ...!
12:44 31.01.2026
39 Украинец
До коментар #34 от "Ха ха ха ха":Украинския мужик и толкова не струва - хващат те на улицата и те натикват в буса и си на франта а пък после "безследно изчезнал" и до там.
12:45 31.01.2026
41 Зевзек
До коментар #37 от "Успех било…":Плюете ли плюйте си - това само показва в каква безсилна злоба изпадате - пък аз си умирам от кеф.
12:48 31.01.2026
42 Учуден
До коментар #36 от "Санде Глухия":А за българите кога
12:49 31.01.2026
45 На вноски
Коментиран от #50
12:51 31.01.2026
46 ои8уйхътгрф
До коментар #30 от "Така де":Штъ уткрехна, гледай да не получиш инфаркт:
В туй нящу китайски са само електронните компоненти- нещо в порядъка на 15-на кила чипове има... Всичко друго, ама РЕАЛНО ВСИЧКО ДРУГО е руско производство, ВКЛЮЧИТЕЛНО БАТЕРИЯТА... Включително софтуера...
И докато се чудиш как тъй ВСИЧКО ДРУГО освен чиповете е руско производство вземи да ми покажеш какъв автомобил произвеждате у ваштъ дупкъ... Мотоциклет може би правите? Някакво друго превозно средство с двигател?
12:52 31.01.2026
47 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Учуден":То тогава немаше бензин за Гуфа 1 и за дъртите Аскони. Нищо нямше. Дори хляб. За това е израсъл идиот.
12:52 31.01.2026
49 Данко Харсъзина
12:55 31.01.2026
50 Зевзек
До коментар #45 от "На вноски":"ще се чака 10г. за кола"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата на козячетата - единственото за което ще чакат нашите козячета е да им дойде акъла ама и след 10 години няма да стане. До тогава най много да пукнат от злоба.
12:55 31.01.2026
51 Колега
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Данко, а помниш ли оная Халата, дето ти завираше пръст в дупарата?
12:56 31.01.2026
52 Коуега
До коментар #37 от "Успех било…":Доста от големите производители на автомобили копират един от друг.Ако искаш примери, Puresaung Ferrari e Мазда, предпоследният модел също на Ферари е от Ламборгини Авентадор,предпоследните два Мерцедеса са като Бентли, Бугати копира подвижни фарове и волан от Ситроен,БМВ му се подиграва, че копира модел на Лотус и още много и много
12:57 31.01.2026