Започват продажбите на първия руски електромобил

Руската компания Atom официално се подготвя да се появи в шоурумите през април 2026 година. Докато първите производствени слотове са запазени за 105 000 ранни купувачи, които са направили предварителни поръчки още през 2023 година, марката дава приоритет и на доставките за таксиметрови паркове и услуги за споделяне на автомобили, с цел да наводни големите градски центрове.

От техническа гледна точка Atom е градски автомобил със задно задвижване, оборудван с 204-конен мотор, който може да ускори от 0 до 100 км/ч за 8 секунди. Захранването се осигурява от 77-kWh литиево-йонна батерия, разработена в Калининград, проектирана специално да издържа на суровите руски зими с интегрирано термично управление. При оптимални условия Atom може да измине 500 км (WLTC), макар че реалните тестове при ниски температури показват, че все пак може да измине 350 км при -20 °C. За тези, които са в движение, бързото зареждане може да добави 100 км пробег само за осем минути, което го прави подходящ инструмент за интензивния цикъл на градските превози.

Вътре Atom се отказва изцяло от традиционното табло. На негово място има хед-ъп дисплей (HUD), който прожектира основна телеметрия директно върху предното стъкло, докато вторичните контроли са интегрирани в сензорен екран, вграден в центъра на волана. Автомобилът работи с „Atom OS“, собствена операционна система, която включва пазара за приложения „Atomverse“ и функции ADAS ниво 2.5, като автоматично паркиране и асистент за поддържане на лентата.

Финансовата бариера за закупуване е определена на 3,9 милиона рубли, въпреки че правителството предлага значителна подкрепа под формата на държавна субсидия от 925 000 рубли за тези, които купуват чрез кредит или лизинг. Това ефективно понижава цената до около 3 милиона рубли, което позиционира Atom като пряк конкурент на вносни китайски електромобили, като предлага и 8-годишна гаранция или 200 хиляди километра пробег.