Lamborghini нарече електромобилите “скъпо хоби” и се отказа от първата си електричка

В ход, който предизвика шок в луксозния сегмент, но вероятно донесе облекчение на традиционните фенове, Lamborghini е прекратила работата по първия си изцяло електрически модел. Изпълнителният директор Стефан Винкелман заяви публично, че стремежът към изцяло електрически суперкола е „скъпо хоби“, което не съответства на настоящите желания на елитната клиентела на марката.
Въпреки че високопроходимият Lanzador беше представен за пръв път през 2023 година като смела, визия за 2028 година, реалността на 2026 година наложи своето влияние. След като миналата година отложи пускането на пазара за 2029 година, Винкелман призна в скорошно интервю, че интересът към „Raging Bull“ без рева на V8 или V12 е практически „близък до нула“.
За марка, изградена върху инстинктивната „емоционална връзка“ с вътрешното горене, Сан’т Агата реши, че финансовата отговорност към акционерите и служителите ѝ надделява над натиска да преследва отслабващия пазар на електромобили.
Все пак Lanzador не се изпраща изцяло в музея, но душата му претърпява механична промяна. Lamborghini се ориентира към „технологично неутрален“ подход, който дава приоритет на технологията Plug-in Hybrid (PHEV) и потенциала на синтетичните електронни горива. Моделът се очаква да дебютира в края на десетилетието, но ще бъде оборудван с високопроизводителен бензинов двигател, подобно на конфигурацията в Revuelto.
Позицията на главния изпълнителен директор остава твърда, докато електромобилът не може да възпроизведе душата на високооборотния италиански двигател, Lamborghini ще се придържа към своята позиция, задоволявайки регулаторите с хибриди, като същевременно запазва „звука и емоцията“ за шофьорите.
Това стратегическо отстъпление следва по-широката тенденция на пазара на ултралуксозни автомобили, където „кривата на приемане“ на електромобилите значително се е изравнила.
1 ферари
10:42 23.02.2026
2 циркаджии
Коментиран от #3
10:44 23.02.2026
3 Ако знаеш колко си прав
До коментар #2 от "циркаджии":5 минути зареждане на новото поколение LFP батерии променя и подхода за тежките машини. Не е нужно да разнасяш батерия за 8 часа непрекъсната работа, ако можеш да я зареждаш за 5 минути почивка на всеки два-три часа работа и да спестяваш стотици литри /евро на ден, всеки божи ден.
Господ ти спуска свисше напълно безплатно безплатно енергия от небето, която само трябва да уловиш и да хвърлиш в батерията на трактора, вместо да се занимаваш с олигополи и монополисти, които ти определят колко ще ти струва обработката на земята, като никога не знаеш колко ще струва горивото за следващата година за да си направиш сметката.
11:14 23.02.2026
4 Истианта е
Коментиран от #5
12:14 23.02.2026
5 таксиджия 🚖
До коментар #4 от "Истианта е":Така е, това са хората, които реално купуват нови Ламбоджинита и Ферарита, а не ИТ смутаняци, купили няколко броя акции на Ксиаоми, Тесла, Ривиан, Нио, Експенг, Луцид.
Коментиран от #6
12:32 23.02.2026
6 Принципно
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":това до голяма степен се отнася и за по-малките ДВГ (като изклчва всичко под 4ц). А заглавието също е доста вярно.
Коментиран от #7
12:55 23.02.2026
7 Принципно? Дали?
До коментар #6 от "Принципно":Наистина ли смяташ, че "електромобилите “скъпо хоби” е общовалиден принцип, а не се отнася конкретно за разработката на електрически модел на lamborghini?
Ще ми посочаш ли цените на бензинов и електрически автомобил с мощност над 1000 коня, да видим кое е скъпото хоби?
Защото според мен принципно електрическите коне почти винаги са по-евтини от бензиновите
Коментиран от #8
13:04 23.02.2026
8 Така е
До коментар #7 от "Принципно? Дали?":Електрическият автомобил е скъпо хоби.За доставка и подмяна на батерията на Тесла платих 20000 евра в Германия.
Коментиран от #9
13:49 23.02.2026
9 Скъпо
До коментар #8 от "Така е":На колко хиляди километра смени батерията? Само за бензин на едно lamborghini щеше да платиш три пъти повече, отколкото си платил за батерията
Коментиран от #10
14:00 23.02.2026
10 Хаха
До коментар #9 от "Скъпо":Да сравняваш Тесла с Ламбо??? Това може да го направи само Тесльо слънчасалия.
Коментиран от #11
14:04 23.02.2026
11 По значение има
До коментар #10 от "Хаха":Каква е марката на електромобила с 700 коня? Всичките харчат еднакво.
Сравнявай с Rimac, ако искаш? Или и той не става? Харчи точно толкова колкото Tesla. А човека твърди че му е по-евтино да кара lamborghini защото не може да си позволи да смени батерията на Тесла.
Коментиран от #12, #13
15:12 23.02.2026
12 Димов
До коментар #11 от "По значение има":За пореден път те хващам да изкривяваш коментари и да преиначаваш казаното в своя полза.Май разхода от 20000 евро за смяна на батерията ти бърза изотзадзе с боксова ръкавица.
Коментиран от #15
15:50 23.02.2026
13 Димов
До коментар #11 от "По значение има":Тесла произвеждат коли от среден клас и да ги сравняваш с италиански премиум коли може да хрумне само на човек зомБиран като теб.
Коментиран от #14
15:53 23.02.2026
14 Сравнението
До коментар #13 от "Димов":Кой дойде да си сравнява В статията за lamborghini електрическото съкровище Тесла, за което е дал шестмесечната си заплата за да му смени батерията?
Бензина за същите километри на lamborghini може и да струва 50 хиляди евро , но собственикът им ще ги изкара за десетина минути при някоя сделка, А няма да пише кодове по 12 часа на ден в продължение на шест месеца.
16:39 23.02.2026
15 Объркал си човека
До коментар #12 от "Димов":Няма как това да стане по няколко причини.
Първо за разлика от отбора на антиелектриците, аз не изпитвам удоволствие Когато някой ми бърка с боксова ръкавица отзад. Това са си ваши удоволствие и не ме занимавайте с тях. Нямам такива желания като вас, така че не ме зарибявайте.
Второ аз за разлика от вас не изпитвам удоволствие от човешкото нещастие. Нито пък живея с мисълта че ако не навредя на някого днес, няма да мога да заспя.
Трето, това че някой е решил да даде 20 хиляди евро, което се равнява на шестмесечната му заплата, нито може да ме ядоса, нито може да ме зарадва
Засега просто не мога да разбера причина - човекът хвали ли се или се оплаква? Съжалява ли от постъпката си или препоръчва всички да си купуват нова батерия, която струва толкова колкото струва самия автомобил? Самият той даде обяви че за 20 000 можеш да си купиш Tesla в перфектно състояние
16:52 23.02.2026