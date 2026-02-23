Lamborghini нарече електромобилите “скъпо хоби” и се отказа от първата си електричка

В ход, който предизвика шок в луксозния сегмент, но вероятно донесе облекчение на традиционните фенове, Lamborghini е прекратила работата по първия си изцяло електрически модел. Изпълнителният директор Стефан Винкелман заяви публично, че стремежът към изцяло електрически суперкола е „скъпо хоби“, което не съответства на настоящите желания на елитната клиентела на марката.

Въпреки че високопроходимият Lanzador беше представен за пръв път през 2023 година като смела, визия за 2028 година, реалността на 2026 година наложи своето влияние. След като миналата година отложи пускането на пазара за 2029 година, Винкелман призна в скорошно интервю, че интересът към „Raging Bull“ без рева на V8 или V12 е практически „близък до нула“.

За марка, изградена върху инстинктивната „емоционална връзка“ с вътрешното горене, Сан’т Агата реши, че финансовата отговорност към акционерите и служителите ѝ надделява над натиска да преследва отслабващия пазар на електромобили.

Все пак Lanzador не се изпраща изцяло в музея, но душата му претърпява механична промяна. Lamborghini се ориентира към „технологично неутрален“ подход, който дава приоритет на технологията Plug-in Hybrid (PHEV) и потенциала на синтетичните електронни горива. Моделът се очаква да дебютира в края на десетилетието, но ще бъде оборудван с високопроизводителен бензинов двигател, подобно на конфигурацията в Revuelto.

Позицията на главния изпълнителен директор остава твърда, докато електромобилът не може да възпроизведе душата на високооборотния италиански двигател, Lamborghini ще се придържа към своята позиция, задоволявайки регулаторите с хибриди, като същевременно запазва „звука и емоцията“ за шофьорите.

Това стратегическо отстъпление следва по-широката тенденция на пазара на ултралуксозни автомобили, където „кривата на приемане“ на електромобилите значително се е изравнила.