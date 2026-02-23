Новини
Авто »
Tata пусна кросоувър с цена от 6050 евро, но с уловка

Tata пусна кросоувър с цена от 6050 евро, но с уловка

23 Февруари, 2026 18:50 1 876 11

  • tata-
  • електромобил-
  • baas

Електромобилът се предлага без батерия

Tata пусна кросоувър с цена от 6050 евро, но с уловка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В изключително конкурентната сфера на малките електрически кросоувъри Tata Motors доказа, че също може да се включи. Обновеният Tata Punch EV дава приоритет на ефективността и радикално нов модел на собственост, за да привлече купувачите с ограничен бюджет, които се отказват от двигателите с вътрешно горене. Основната новост не е само по-острият стил, който сега е в съответствие с по-широкия дизайн език на Tata „Active.ev“, а въвеждането на Battery-as-a-Service (BaaS). Този финансов ход ефективно отделя цената на колата от батерията, което позволява на Tata да постави привлекателна начална цена, като прехвърля цената на батерията към месечните оперативни разходи.

Tata пусна кросоувър с цена от 6050 евро, но с уловка

Tata е отговорила на притесненията за пробега на предишния модел, като е увеличила капацитета на батериите. Задвижващият механизъм е претърпял скромна, но добре дошла оптимизация както по отношение на производителността, така и на термичното управление. Новата начална цена от 6050 евро е цифра, която звучи почти прекалено добра, за да е истина за модерен електромобил. Тази цена обаче не включва батерията. Собствениците плащат наемна такса от приблизително 0,024 евро на километър. За шофьор, който изминава 15 000 км годишно, наемът на батерията възлиза на около 364 евро на година. За период от пет години собственост общата стойност на колата и наема е около 7868 евро. В сравнение с „общата“ покупна цена от около 9033 евро, моделът BaaS остава по-евтиният вариант, макар че разликата се намалява с увеличаването на километрите.

Tata пусна кросоувър с цена от 6050 евро, но с уловка

Вътрешността на Punch EV продължава да надминава класа си. Най-високите спецификации „Empowered“ са оборудвани с два 10,25-инчови екрана с висока разделителна способност, вентилирани предни седалки и 360-градусова камера, която улеснява паркирането в града. Докато базовите модели остават спартански – без дори инфоразвлекателен екран, за да достигнат тази агресивна цена – включването на шест въздушни възглавници като стандарт гарантира, че безопасността не е допълнителна екстра. Външният вид възприема характерното разделено осветление на по-големия му брат, Harrier, с LED светлини по цялата ширина и нови 16-инчови „Aero” алуминиеви джанти, които помагат на Punch EV да се движи малко по-ефективно.

Базовият модел е с капацитет на батерията 30 kWh и разполага с мощност от 85 к.с. (65 kW). Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 12,1 секунди, а пробегът е 265 км По-скъпият модел разполага с капацитет на батерията от 40 kWh и мощност: 127 к.с. (95 кВт). Ускорението до 100 км/ч тук отнема 9 секунди, а пробегът е 355 км. Началната цена (BaaS) е 8200 евро


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    9 3 Отговор
    Голям брак. Електрически автомобил без батерия ми звучи някак си като груба грешка.

    18:52 23.02.2026

  • 2 Ксаниба

    9 2 Отговор
    Има и по евтин вариант на индийски МПС .Даже са идеални за родните прекрасни пътища и струват 1800$..Казват се Bajaj.

    Коментиран от #4, #7

    19:22 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хи хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ксаниба":

    Има и още по-евтино казва се Рикша. 🤣

    19:36 23.02.2026

  • 5 Баба

    5 2 Отговор
    В Лидъл има винтоверти без батерии.
    Нищо ново.

    19:37 23.02.2026

  • 6 Гккхх

    4 0 Отговор
    Рено опитаха навремето тази схема със Зои и нещо не им се получи.

    19:46 23.02.2026

  • 7 Вярно е

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ксаниба":

    Бедните в Индия с този модел като такси или някакъв превоз и услуга, могат да започнат нов живот!

    19:57 23.02.2026

  • 8 Лендлийз

    2 0 Отговор
    Вече изпробвано. В Индия може да се хареса.

    20:00 23.02.2026

  • 9 Уилма Флинтстоун

    9 0 Отговор
    Фред също купи колата без батерия.

    20:02 23.02.2026

  • 10 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Ако я дават и без гуми, стъкла и покрив, може и за 1000 евро! Липсващото да е по наем!!

    21:04 23.02.2026

  • 11 маниак

    1 2 Отговор
    Едно време в мототехника така ги даваха, с липси. Ако имаш човек те пуска да си доокомплектоваш колата с дребни части от другите коли. Крикче, резервна гума, инструмент, огледало, някоя капачка.

    21:52 23.02.2026