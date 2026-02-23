Tata пусна кросоувър с цена от 6050 евро, но с уловка

В изключително конкурентната сфера на малките електрически кросоувъри Tata Motors доказа, че също може да се включи. Обновеният Tata Punch EV дава приоритет на ефективността и радикално нов модел на собственост, за да привлече купувачите с ограничен бюджет, които се отказват от двигателите с вътрешно горене. Основната новост не е само по-острият стил, който сега е в съответствие с по-широкия дизайн език на Tata „Active.ev“, а въвеждането на Battery-as-a-Service (BaaS). Този финансов ход ефективно отделя цената на колата от батерията, което позволява на Tata да постави привлекателна начална цена, като прехвърля цената на батерията към месечните оперативни разходи.

Tata е отговорила на притесненията за пробега на предишния модел, като е увеличила капацитета на батериите. Задвижващият механизъм е претърпял скромна, но добре дошла оптимизация както по отношение на производителността, така и на термичното управление. Новата начална цена от 6050 евро е цифра, която звучи почти прекалено добра, за да е истина за модерен електромобил. Тази цена обаче не включва батерията. Собствениците плащат наемна такса от приблизително 0,024 евро на километър. За шофьор, който изминава 15 000 км годишно, наемът на батерията възлиза на около 364 евро на година. За период от пет години собственост общата стойност на колата и наема е около 7868 евро. В сравнение с „общата“ покупна цена от около 9033 евро, моделът BaaS остава по-евтиният вариант, макар че разликата се намалява с увеличаването на километрите.

Вътрешността на Punch EV продължава да надминава класа си. Най-високите спецификации „Empowered“ са оборудвани с два 10,25-инчови екрана с висока разделителна способност, вентилирани предни седалки и 360-градусова камера, която улеснява паркирането в града. Докато базовите модели остават спартански – без дори инфоразвлекателен екран, за да достигнат тази агресивна цена – включването на шест въздушни възглавници като стандарт гарантира, че безопасността не е допълнителна екстра. Външният вид възприема характерното разделено осветление на по-големия му брат, Harrier, с LED светлини по цялата ширина и нови 16-инчови „Aero” алуминиеви джанти, които помагат на Punch EV да се движи малко по-ефективно.

Базовият модел е с капацитет на батерията 30 kWh и разполага с мощност от 85 к.с. (65 kW). Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 12,1 секунди, а пробегът е 265 км По-скъпият модел разполага с капацитет на батерията от 40 kWh и мощност: 127 к.с. (95 кВт). Ускорението до 100 км/ч тук отнема 9 секунди, а пробегът е 355 км. Началната цена (BaaS) е 8200 евро