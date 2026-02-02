Ето я новата S-Class, която скоро може да вози българските политици

Преди няколко дни ви разказахме за премиерата на новата S-Class, която очакваме да се появи по българските пътища още до края на тази година, но сега от компанията споделиха кадри на една по-скъпа и по-интересна версия, която също не е изключено да видим по улиците на столицата ни. Става въпрос за бронираната модификация S680 Guard, настоящото поколение на която се използва от НСО, след като през 2024-та бяха закупени три такива автомобила.

Под капака S680 Guard използва легендарния 6,0-литров битурбо V12. Докато останалата част от гамата за 2027 година се ориентира към електрифицирани редови шестцилиндрови двигатели и новия V8, Guard запазва 12-цилиндровия си двигател, който развива 612 к.с. и 830 Nm въртящ момент. Той се нуждае от всяка частица от тази мощност, заради своето тегло от приблизително 4,2 тона. За да се справи с теглото, Mercedes го е оборудвал със стандартно задвижване на всички колела и прекалибрирано кормилно управление, въпреки че максималната скорост е електронно ограничена до 190 км/ч, за да се предпазят специализираните гуми Michelin PAX run-flat.

Истинското инженерно чудо обаче е „интегрираната система за защита“. За разлика от бронираните автомобили от вторичния пазар, S680 Guard е произведен изцяло на специална поточна линия, където защитната клетка, сертифицирана по VR10, е вплетена в самата структура на автомобила. Това му позволява да издържи на бронебойни патрони 7,62x54R и да устои на експлозивни заряди от 12,5 кг с „тризвездна“ оценка за безопасност. Техническият списък се допълва с 10-сантиметрови хидравлични прозорци, които функционират дори след тотална електрическа авария, аварийна система за свеж въздух, която изпомпва 900 литра кислород в кабината по време на газова атака, и система за пожарогасене, която може да гаси пожари под шасито.

Европейските цени за обновения модел VR10 започват от около 635 800 евро без ДДС и „специални опции“ като флагове монтирани на калниците и други глезотии. Дали този модел ще се присъедини към гамата на НСО, все още няма официална информация, но няма да е изненада, ако „старите“ S-Class-и бъдат заменени от по-модерния им еквивалент.