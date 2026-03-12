Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Продадоха тази сребриста 124-ка за над четвърт милион евро

12 Март, 2026 09:36

"Чочоне"-то е принадлежало на легендарния комедиант Джери Зайнфелд

Продадоха тази сребриста 124-ка за над четвърт милион евро - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В света на аукционите за луксозни автомобили „известният произход“ обикновено добавя солидна премия към вече високата цена, но на аукциона Amelia Island, Mercedes-Benz 500 E от 1992 година., който преди е принадлежал на легендарния комедиант Джери Зайнфелд, предефинира пазара за шасито W124. Когато чукът падна на 320 000 долара (около 276 000 евро), той надмина високата оценка с почти 100 000 долара, поставяйки нова зашеметяваща референция за „Porsche-Benz“.

Макар Зайнфелд да е известен със своите въздушно охлаждани Porsche-та и многоетажния си гараж в Манхатън, тази продажба доказва, че неговото око за качество се простира и до легендарното сътрудничество между Щутгарт и Зинделфинген.

За непосветените, 500 E се счита за „вълк в овча кожа“. Тъй като разширените му калници – с 5,6 сантиметра – не се побират на стандартната сглобяваща линия на Mercedes, колите са сглобени на ръка в завода на Porsche Rössle-Bau в Цуфенхаузен. Този 18-дневен процес на превоз между двете фабрики доведе до създаването на седан с душата на спортна кола с прозвището „Чочоне“

Екземплярът на Зайнфелд е „свещеният граал“ на производствената серия. Двигателят е 5,0-литров M119 V8 преди фейслифта, развиващ 326 к.с. и 480 Nm въртящ момент. Описан от Gooding & Company „като нов автомобил“, блестящото сребристо лаково покритие и светлосивата кожа не показват практически никакви следи от износване. Километражът показва минималните 3758 километра (2335 мили), като Зейнфелд го е купил нов през 1992 година и го е държал до 2016 година, третирайки го по-скоро като произведение на изкуството, отколкото като автомобил за ежедневно ползване.

За да поставим рекордната цена в перспектива, обикновено 500 E с пробег от 150 000 км, подходящ за шофиране, обикновено се продава за около 50 000 до 70 000 евро. Дори изключителните екземпляри с нисък пробег рядко преминават границата от 150 000 евро.

Продажбата на този конкретен екземпляр вероятно е „перфектна буря“ от три фактора: нарастващият интерес към „юънгтаймери“ от 90-те години, безупречното състояние и неизбежната добавка заради славата на собственика. Макар този резултат да не означава, че всеки 500 E изведнъж струва четвърт милион евро, той показва, че колекционерите вече разглеждат W124 500 E като легитимна инвестиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    1 0 Отговор
    Чочоне е Каспичанското произношение.

    09:54 12.03.2026

  • 2 Алекс

    3 0 Отговор
    Моят Mercedes 190 дизел, 87-ма година, автоматична скоростна кутия, кожен салон и с пробег 1 410 000 км, каква цена мога да го взема? Не се третира като музеен експонат, а си е в движение и сърце не ми дава да го сменя за друга кола.

    10:00 12.03.2026

  • 3 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор
    Брутална кола. Имах 124ка, но базова с 2-литров бензин и ръчна ск. кутия. Колата беше чук откъм окачване - за 10 години при мен съм сменил един хебел и предни пружини. Но за сметка на това ел. системата беше с изолация от някаква био-разграждаща се гума и трябваше да се подменя цялото окабеляване и дори тогава пак не работеха примерно мигачи от време на време. Супер автомобил да се возиш, но динамика нямаше никаква. Като навърши 27 години я продадох за почти същата цена, на която я бях купил.

    10:09 12.03.2026