Този V12 двигател смесва автомобилното инженерство с изкуство

De Tomaso показа новия си V12 двигател, който размива границата между инженерното творение и изкуството, разкривайки „извънземното“ сърце на своя предстоящ хиперкар P900. Докато останалата част от индустрията се ориентира към хибридизацията, италианската марка залага на суровата механика с 6,2-литров V12, който прилича повече на скулптура, отколкото на традиционен двигател. Разработен в продължение на четири години съвместно с германската Capricorn Group, двигателят е проектиран да работи изключително с въглеродно неутрални синтетични горива, което го позиционира като предизвикателна, екологично съзнателна алтернатива на надигащата се вълна на електромобилите.

С тегло от едва 220 кг, той е най-лекият и най-компактен серийно произвеждан V12, създаван някога. Инженерният екип е изтласкал червената линия до невероятните 12 300 об/мин, с което комфортно надминава границата от 12 100 об/мин на Gordon Murray T.50 с двигател Cosworth. Този високоскоростен двигател развива 900 конски сили, което в комбинация със сухото тегло на колата от 900 кг постига митичното съотношение мощност/тегло 1:1. Цялата тази мощност се предава на задния мост чрез последователна скоростна кутия Xtrac.

Проектиран от Джоуин Уонг, дизайнерът зад Apollo IE, автомобилът разполага с капак като на изтребител, масивни въздухозаборници и активна аеродинамика, разработена в аеродинамична тръба по спецификациите на F1. Въпреки това, това е оръжие, предназначено строго за пистата. За 18-те колекционери, които имат късмета да си осигурят място за производство, De Tomaso предлага съхранение и поддръжка в завода си в Нюрбургринг, гарантирайки, че тези автомобили имат незабавен достъп до асфалта, за който са създадени да доминират.