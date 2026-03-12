Европа отново е изправена пред криза в автомобилната индустрия

Глобалната верига за доставки в автомобилната индустрия се готви за втора вълна на недостиг на полупроводници, тъй като корпоративната гражданска война между Nexperia B.V. и нейната китайска компания майка Wingtech достига повратна точка. На 7 март китайското министерство на търговията издаде строго предупреждение, че Холандия ще носи „пълна отговорност“ за всяко последващо спиране на производството, след като холандското седалище на Nexperia деактивира корпоративните ИТ акаунти на целия си китайски персонал.

Това „цифрово блокиране“, което започна на 3 март вечерта, попречи на хиляди служители в Китай да имат достъп до критични SAP и Office 365 среди. Докато Nexperia Netherlands твърди, че тази мярка е поради „мерки за сигурност“ и че производствените системи остават незасегнати, китайското подразделение твърди, че прекъсването е парализирало работните процеси от поръчката до производството на важни автомобилни пластини.

Настоящото напрежение е последната глава в геополитическата сага, започнала в края на 2025 година. През септември 2025-та холандското правителство използва извънредни правомощия, за да отнеме ефективно контрола на Wingtech над Nexperia, позовавайки се на националната сигурност. Пекин отговори с налагане на временно ембарго върху износа на чипове Nexperia от огромния си завод в Гуандун – най-големият в света завод за опаковане на дискретни полупроводници.

След холандската интервенция китайското подразделение на Nexperia обяви, че е оперативно независимо. Точно тази седмица, китайското подразделение обяви, че е започнало да произвежда свои собствени чипове, използвайки 12-инчови пластини – технология, която холандската компания майка все още не притежава в Европа.

Nexperia не е „високотехнологична“ компания за процесори като NVIDIA, но е водещ световен доставчик на „основни“ и незаменими компоненти като диоди, транзистори и устройства за ESD защита. Тези чипове са нервната система на съвременните автомобили, контролирайки всичко – от бутоните на волана и разгръщането на въздушните възглавници до управлението на енергията в най-новите електромобили.

Според оценки, 50% до 75% от глобалния обем на Nexperia се опакова и тества в Китай, така че всяко продължително прекъсване на потока може да доведе до спиране на производствените линии на глобални гиганти като Volkswagen, Nissan и Honda.

Анализатори от Tom’s Hardware и Sourceability предупреждават, че квалифицирането на алтернативни доставчици за тези специфични автомобилни части може да отнеме до шест месеца, което оставя малко място за грешки, ако сагата между Холандия и Китай продължи.

Тази корпоративна вражда се разгръща на фона на по-широка криза в сектора на полупроводниците през тази година. Докато Nexperia се бори с вътрешното управление, останалата част от индустрията се бори за DRAM и ADAS чипове, тъй като производителите на памети пренасочват капацитета си към високодоходни AI центрове за данни.

Холандската търговска камара в момента разследва „лошото управление“ в Nexperia, като окончателното решение се очаква по-късно през тази година. Дотогава „войната вътре в компанията“ остава най-голямата неизвестна за производствените графици в автомобилната индустрия през втората половина на 2026-та.