Китайският шах и мат или как Европа губи милиарди в битката за автомобилното си бъдеще

Европейският автомобилен сектор се намира в криза, докато в същото време източната вълна от Китай буквално залива Стария континент с мащаби, които доскоро изглеждаха немислими. Според последните анализи на Washington Examiner, пазарният дял на азиатските брандове е скочил главоломно, утроявайки присъствието си до застрашителните 10%, и то в рамките на няколко години. Този тектоничен трус оставя традиционните западни колоси в позицията на догонващи, докато милиарди евро изтичат под формата на пропуснати ползи и пазарна несигурност.

Ситуацията в лагера на европейските производители е меко казано тревожна. Дори еталон за лукс и стабилност като Mercedes-Benz не е имунизиран срещу негативните тенденции, а конгломератът Stellantis, под чиято шапка стоят легенди като Fiat, Peugeot и Maserati, се изправи пред стряскаща дупка в бюджета от 26 милиарда долара. Оръжието на Пекин? Дългосрочна и безмилостна стратегия за държавно субсидиране, която позволява на техните модели, въпреки митата, да подбиват цените на местните еквиваленти с поне 10%. Оказва се, че „евтиното“ е най-скъпият урок за Европа.

Но китайската инвазия не спира до пристанищата. Експанзията вече се пренася директно в „задния двор“ на континента. Лидерът BYD демонстрира мускули, инвестирайки колосални суми в нови производствени мощности в Унгария и Турция. Този ход е шах и мат срещу високите мита, целящ да бетонира присъствието на марката чрез локално производство. Междувременно доставчици на компоненти от Поднебесната империя тихомълком превземат Източна Европа, включително и България, изграждайки затворен производствен цикъл далеч от родината си.

Истинският „ас в ръкава“ на Китай обаче остава тоталната доминация при батериите за електрически превозни средства. Този технологичен монопол превръща икономическото предимство в политически лост, като в сегмента на електромобилите в Европа китайското влияние вече се равнява на 16% от пазара. Но европейските регулатори не бяха предвидили този сценарий по-рано!

Все още обаче не всичко е загубено, но часовникът тиктака неумолимо. За да се прекърши тази тенденция, европейските правителства трябва незабавно да разхлабят примката около врата на собствената си индустрия. Рецептата за оцеляване включва драстично орязване на данъчното бреме, оставяне на пазарните механизми – а не на административните директиви – да диктуват темпото на електрификация и пълна ревизия на енергийната политика. В противен случай производството в Европа ще остане „златно“, а местните заводи ще се превърнат в паметници на една отминала индустриална ера.