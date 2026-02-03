Audi призна голямата си грешка и обяви очаквана промяна

Инголщат официално променя отново своята стратегия за наименование, признавайки, че решението да раздели гамата си на модели с четни номера за електромобили и нечетни номера за модели с ДВГ е било тактическа грешка. Настоящият главен изпълнителен директор Гернот Дьолнер призна по-рано този месец, че радикалната промяна, при която A4 беше заменен с A5, е предизвикала широко объркване сред купувачите и дилърите. Докато A5 ще остане временен дом за седана и Avant от B-сегмента на Audi с двигател с вътрешно горене, Дьолнер потвърди, че моделът A4 е готов за гръмко завръщане. Независимо дали ще се завърне като обновен модел в средата на цикъла или като изцяло нов модел от следващо поколение, A4 ще си възвърне статута на основен модел на марката.

Промяната в наименованието означава, че Audi ще се върне към класическата си номенклатура: A за автомобили, Q за SUV, като числото просто обозначава класа на автомобила по размер, независимо от това, което се намира под капака. За да разграничи задвижващите системи, Audi ще се върне към добавянето на „e-tron“ към електрическите си модели и „TFSI/TDI“ към моделите с двигатели с вътрешно горене. Тази промяна ефективно прекратява предложения план за преименуване на следващото поколение бензинови A6 на A7. Вместо това, предстоящият A6 ще запази своята идентичност както при електрическите, така и при двигателите с вътрешно горене, които ще се предлагат едновременно в шоурумите, за да предоставят на клиентите това, което марката нарича „интуитивна ориентация“.

В началната гама премахването на A1 и Q2 прави място за духовно (и потенциално буквално) възраждане на модела A2. Този нов електромобил от „A-сегмента”, силно вдъхновен от минималистичния и аеродинамично ефективен оригинал от 1999 година, в момента преминава тестове и се очаква да бъде представен до края на 2026 година. Гледайки още по-далеч в бъдещето, всички погледи са насочени към производствената версия на електрическия спортен автомобил Concept C. Макар Audi да остава мълчалив по отношение на окончателното име, роудстърът от 2027 година вече се възхвалява вътрешно като „TT Moment 2.0”, което сигнализира за завръщане към емоционалното, водено от дизайна лидерство, което първоначално изстреля четирите пръстена на картата.