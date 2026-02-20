Новини
Авто »
Дебют за най-мощното Audi RS5 правено някога

Дебют за най-мощното Audi RS5 правено някога

20 Февруари, 2026 09:27 1 363 6

  • audi-
  • rs5-
  • rs4-
  • комби-
  • седан

Моделът ще се предлага като комби и седан

Дебют за най-мощното Audi RS5 правено някога - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi Sport официално навлиза в ерата на електрифицираните автомобили, но в пряк отказ от четирицилиндровия път, поет от Mercedes-AMG, Инголщат запазва душата на машината непокътната. Изцяло новите Audi RS 5 Sedan и Avant направиха своя световен дебют, доказвайки, че работния обем все още има значение. Макар и името да се е променило (RS 4 Avant вече е RS 5 Avant, за да отрази новата стратегия на Audi за наименования), сърцето остава 2,9-литров битурбо V6. Двигателят е претърпял значителни промени с променлива геометрия на турбината, за да произвежда 510 к.с. сам, преди да се включи електрическата кавалерия.

Дебют за най-мощното Audi RS5 правено някога

RS 5 е с дължина 4,9 метра – с почти 12 сантиметра по-дълъг от излизащия от производство RS 4 – и седи на калници, които са разширени с 4,5 сантиметра от всяка страна. Audi заменя цялата конструкция на задните врати, за да побере масивните разширени калници, което осигурява много по-чиста и мускулеста интеграция, отколкото раздутия вид, който често се среща в този сегмент. Отпред решетката „Tech Deck” е масивна, фланкирана от вертикални въздухоотводи, които насочват въздуха около алуминиевите джанти.

Дебют за най-мощното Audi RS5 правено някога

Истинската новина е „Electric-Plus-Sizing”. В 8-степенната Tiptronic скоростна кутия е интегриран 130 kW електромотор, който довежда системната мощност до внушителните 639 к.с. и 825 Нм въртящ момент. Това изстрелва RS 5 до 100 км/ч за само 3,6 секунди. Но тази мощност има и физическа цена: хибридният хардуер и батерията с капацитет 25,9 kWh (22 kWh нетна) са увеличили теглото на автомобила до почти 2,4 тона. За да противодейства на това, Audi представи „първата в света“ електромеханична система за векторно разпределение на въртящия момент на задния мост, която може да прехвърля 2000 Нм въртящ момент между колелата само за 5 милисекунди, ефективно „принуждавайки“ автомобила да влиза в завоите, за да прикрие масата си.

Дебют за най-мощното Audi RS5 правено някога

Вътрешността на RS 5 наследява „Digital Stage“ от Q6 e-tron, с извит 14,5-инчов MMI сензорен дисплей и специален 10,9-инчов екран за пътника. За тези, които се притесняват от „бездушния“ характер на хибридите, Audi е включила режим RS Torque Rear – с цифров „измервател на ъгъла на дрифт“ – специално проектиран за превишаване на законите на физиката на пистата. От практическа гледна точка, 400-волтовата система позволява пробег само на електричество до 84 километра, което означава, че можете да се придвижите до офиса безшумно, преди да пуснете V6 да реве по автобана.

Дебют за най-мощното Audi RS5 правено някога

Audi потвърди, че поръчките за европейския пазар ще започнат да се приемат през първото тримесечие на 2026 година, а първите доставки са планирани за лятото с базова цена в Германия започваща от малко над 105 хиляди евро.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антон

    7 2 Отговор
    Всичката тази мощност и нютони са налични когато имате ток в батерията. А той свършва много бързо. След което имате просто един мотор 2.9 литра с вече различна динамика, 190 kw. по-малко

    09:53 20.02.2026

  • 2 Шишо Бакшишо

    4 2 Отговор
    Физиката не може да бъде излъгана. Добрият спортен автомобил е лек. 2,4 ТОНА за този клас е меко казано ужасно. Притежавам родоначалника на тези автомобили на Ауди и теглото му е 1,7 Тона.

    Коментиран от #6

    09:59 20.02.2026

  • 3 Леле....

    2 7 Отговор
    Смешна и жалка пародия на спортен автомобил!Алфа Ромео Джулия Куадрифолио имат мотор със същата кубатура, цилиндри и мощност от 2016г., т.е. тия са 10г. назад , а теглото с електрическата добавка са гаранция, че и сега тоя толуп няма да бие времето на Алфата на Нюрбургринг, а с максималната си скорост ще я гледа само отзад, защото нейната е над 300 км/ч.

    10:36 20.02.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор
    Точно както вече обясниха предишните коментатори - това е маркетингов супер скъп буклук, а не спортен автомобил достоен за RS.

    Освен хибридизацията и теглото, забележете дължината - 5 метра! Ма то много късо бе, Ауди А6 авант ще е 5.50м и Ауди S8 - 6 метра

    Ха така, китайчетата със ръст 1.50м искали повече място да има за краката отзад...Тия същите смутаняци налагат и стандарта за смърфони. Вече под 6.5 инча няма 🤬

    Коментиран от #5

    11:17 20.02.2026

  • 5 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    същата издънка като БМВ М5 (G60). 2.5т "спортист". Е-фикация и Хибридизация (която е пълна пародия и никои не иска) направиха от слона - мамут. И както са казали колегите, като опразни батерията, независимо че пак е 500кс+ е една друга кола.

    12:46 20.02.2026

  • 6 Притежател

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шишо Бакшишо":

    Прав си, теглото на всеки следващ модел се увеличава, в гаража държа едно s4 b5 - теглото му е 1540кг.
    Положителното е че дизайна изглежда по-добре конкурентите MB и BMW.

    14:28 20.02.2026