Дебют за най-мощното Audi RS5 правено някога

Audi Sport официално навлиза в ерата на електрифицираните автомобили, но в пряк отказ от четирицилиндровия път, поет от Mercedes-AMG, Инголщат запазва душата на машината непокътната. Изцяло новите Audi RS 5 Sedan и Avant направиха своя световен дебют, доказвайки, че работния обем все още има значение. Макар и името да се е променило (RS 4 Avant вече е RS 5 Avant, за да отрази новата стратегия на Audi за наименования), сърцето остава 2,9-литров битурбо V6. Двигателят е претърпял значителни промени с променлива геометрия на турбината, за да произвежда 510 к.с. сам, преди да се включи електрическата кавалерия.

RS 5 е с дължина 4,9 метра – с почти 12 сантиметра по-дълъг от излизащия от производство RS 4 – и седи на калници, които са разширени с 4,5 сантиметра от всяка страна. Audi заменя цялата конструкция на задните врати, за да побере масивните разширени калници, което осигурява много по-чиста и мускулеста интеграция, отколкото раздутия вид, който често се среща в този сегмент. Отпред решетката „Tech Deck” е масивна, фланкирана от вертикални въздухоотводи, които насочват въздуха около алуминиевите джанти.

Истинската новина е „Electric-Plus-Sizing”. В 8-степенната Tiptronic скоростна кутия е интегриран 130 kW електромотор, който довежда системната мощност до внушителните 639 к.с. и 825 Нм въртящ момент. Това изстрелва RS 5 до 100 км/ч за само 3,6 секунди. Но тази мощност има и физическа цена: хибридният хардуер и батерията с капацитет 25,9 kWh (22 kWh нетна) са увеличили теглото на автомобила до почти 2,4 тона. За да противодейства на това, Audi представи „първата в света“ електромеханична система за векторно разпределение на въртящия момент на задния мост, която може да прехвърля 2000 Нм въртящ момент между колелата само за 5 милисекунди, ефективно „принуждавайки“ автомобила да влиза в завоите, за да прикрие масата си.

Вътрешността на RS 5 наследява „Digital Stage“ от Q6 e-tron, с извит 14,5-инчов MMI сензорен дисплей и специален 10,9-инчов екран за пътника. За тези, които се притесняват от „бездушния“ характер на хибридите, Audi е включила режим RS Torque Rear – с цифров „измервател на ъгъла на дрифт“ – специално проектиран за превишаване на законите на физиката на пистата. От практическа гледна точка, 400-волтовата система позволява пробег само на електричество до 84 километра, което означава, че можете да се придвижите до офиса безшумно, преди да пуснете V6 да реве по автобана.

Audi потвърди, че поръчките за европейския пазар ще започнат да се приемат през първото тримесечие на 2026 година, а първите доставки са планирани за лятото с базова цена в Германия започваща от малко над 105 хиляди евро.