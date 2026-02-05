Соленият вкус на успеха или как електромобилите ще станат драстично по-евтини

Според японски учени, ерата на скъпите, капризни и понякога опасно запалими литиево-йонни батерии е напът да приключи. Докато светът се притеснява от недостига на литий и скока в цените му, въпросните учени от Токийския университет на науките поднесоха на тепсия уникално решение. Натриево-йонните батерии (SIB) вече не са просто далечна теория, а реална алтернатива, която обещава да направи електрическите автомобили по-евтини, по-безопасни и по-издръжливи.
„Успехът дойде през задния вход“, споделят изследователите в последния доклад на „Кралското дружество по химия“. Първоначалните опити с натрий са били пълен провал заради лошата структура на катодите, но инатът на японските инженери е надделял. Днес те са успели да стабилизират процесите и да постигнат електрохимични показатели, които карат досегашните технологии да изглеждат като остарели играчки. Натрият е навсякъде, добивът му е екологичен и, което е най-важното за нашия джоб – цената му е нищожна в сравнение с „бялото злато“ лития.
Защо това е революция за крайния потребител? Първо, натриевите йони са много по-устойчиви на капризите на времето. Независимо дали сте в ледената хватка на Севера или в изпепеляващата жега на Юга, тези батерии запазват потенциала си, без да губят капацитет. Те се зареждат по-бързо и осигуряват по-дълъг пробег, защото натрият се движи по-лесно в енергийните клъстери на клетките. Край на безкрайното чакане пред зарядната станция!
Но най-големият коз е безопасността. Ако сте гледали кадри на пламнал електромобил, знаете, че литиевата батерия е почти невъзможна за гасене. При натриево-йонните аналози рискът от „термично избягване“ и самозапалване е сведен до минимум. Дори при сериозен сблъсък те не са склонни към експлозии, което ги прави идеални не само за малки градски коли, но и за огромни камиони и автобуси.
Преходът към натрий ще свали драстично цената на електрическите превозни средства, тъй като батерията е най-скъпият им компонент. Когато масовото производство стартира, електромобилът вече няма да бъде лукс за малцина, а рационален избор за всеки. Представете си свят с по-чист въздух, по-тихи улици и автомобили, които не струват цяло състояние – и всичко това благодарение на елемент, който срещаме ежедневно в готварската сол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама
Китайците от CATL вече произвеждат SIB индустриално, вие за изследвания говорите ...
Коментиран от #3
14:09 05.02.2026
2 Щом Китай се намесва
14:11 05.02.2026
3 Така работи пропагандата
До коментар #1 от "Ама":Сега като напълнят новините как японците са измислили натриево-йонните батерии, ще стане като оня виц - " Аз ще разкажа на всички, че съм спал със сестра ти пък ти после се обяснявай, че нямаш сестра"
Всички ще си мислят че китайците са откраднали и тази технология, въпреки че японците никога не са я произвеждали.
14:21 05.02.2026
4 Още бонуси
14:24 05.02.2026
5 Възраждане
14:33 05.02.2026
6 Японовъд
15:13 05.02.2026
7 Близко бъдеще
Зарежда се за пет минути като ДВГ
Вероятно ще му сложат милион километра гаранция на батерията
Зарежда се за почти без пари
Ходиш в сервиз до само да си сменяш гумите
Колко ли ще са любителите на ДВГ, които заради звука ще дадат повече за автомобил за който после ще плащат пет пъти повече за километър, за да си го обгрижват скъпичко в сервизите дори когато не е повреден. Просто защото са длъжни и защото им прави кеф да се грижат за него като за домашен любимец А понякога повече и отколкото за жената.
Все пак кеф цена няма
.
Коментиран от #8
15:26 05.02.2026
8 Няма проблем.
До коментар #7 от "Близко бъдеще":Най-лесно и евтино е да снабдиш един ел.автомобил с шум и миризма ДВГ...
Коментиран от #9
16:05 05.02.2026
9 Дали
До коментар #8 от "Няма проблем.":Когато навсякъде има мегаватови зарядни станции на които за пет минути се зареждат 500 км за 20 лв, а батериите струват колкото бензина за две години, Какъв е смисъла да дадеш пари за ДВГ?
Ти в момента с бензинов генератор ли си зареждаш телефона? С бензинов генератор ли си грееш бойлера? С бензинов генератор ли гледаш телевизия?
Коментиран от #10
16:20 05.02.2026
10 Единственото предимство
До коментар #9 от "Дали":Да си купиш автомобил с ДВГ, ще е защото вместо 500 км за 20 лв, за пет минути на автомобила с ДВГ можеш да мусипеш 1000 км за 200 лв, за да спестиш пет минути на 1000км и да караш 10 часа без да спираш до тоалетна.
16:23 05.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Антиелектрика
Натриево-йонните батерии са с по-ниска енергийна плътност, от там по-тежки с по-малък капацитет. Това са само реклами как за нещо с по-ниска себестойност и по-некачествено да ви вземат повече пари.
Коментиран от #13
16:44 05.02.2026
13 Така де
До коментар #12 от "Антиелектрика":Никой не ти е казал че ще могат да минават 700 800 км колкото минават днешните скъпи и запалими литиево йонни батерии с 20-30 минути зареждане.
Натриевите батерии ще минават само 500 км които ще зареждат за 5 минути за същото тегло на автомобила. Пикльовците ще си ги купуват. Тебе никой не те насилва да си купуваш натриеви. Купувай си литиеви или си карай на бензин.
Коментиран от #14
17:08 05.02.2026
14 Хаха
До коментар #13 от "Така де":Натриевите батерии са тежки,с малък капацитет и стават само за градски електрички с пробег до 100 км.
Коментиран от #15
18:17 05.02.2026
15 Така е
До коментар #14 от "Хаха":Първата партида наистина е с 20% по малка енергийна плътност от желязофосфатните.
Тоест онези 520 км които се зареждат за пет минути, ще станат само 400 км за пет минути. Като това не е целият пробег а само от 5:00 до 70% зареждане на батерията.
Не смяташ ли че е добро начало за развитие? С времето и зареждането ще стане по-бързо и километрите ще станат повече.
Въпреки че на никой няма да му трябват повече километри а ще предпочете за 500 км пробег да намали теглото
18:25 05.02.2026