Соленият вкус на успеха или как електромобилите ще станат драстично по-евтини

Според японски учени, ерата на скъпите, капризни и понякога опасно запалими литиево-йонни батерии е напът да приключи. Докато светът се притеснява от недостига на литий и скока в цените му, въпросните учени от Токийския университет на науките поднесоха на тепсия уникално решение. Натриево-йонните батерии (SIB) вече не са просто далечна теория, а реална алтернатива, която обещава да направи електрическите автомобили по-евтини, по-безопасни и по-издръжливи.

„Успехът дойде през задния вход“, споделят изследователите в последния доклад на „Кралското дружество по химия“. Първоначалните опити с натрий са били пълен провал заради лошата структура на катодите, но инатът на японските инженери е надделял. Днес те са успели да стабилизират процесите и да постигнат електрохимични показатели, които карат досегашните технологии да изглеждат като остарели играчки. Натрият е навсякъде, добивът му е екологичен и, което е най-важното за нашия джоб – цената му е нищожна в сравнение с „бялото злато“ лития.

Защо това е революция за крайния потребител? Първо, натриевите йони са много по-устойчиви на капризите на времето. Независимо дали сте в ледената хватка на Севера или в изпепеляващата жега на Юга, тези батерии запазват потенциала си, без да губят капацитет. Те се зареждат по-бързо и осигуряват по-дълъг пробег, защото натрият се движи по-лесно в енергийните клъстери на клетките. Край на безкрайното чакане пред зарядната станция!

Но най-големият коз е безопасността. Ако сте гледали кадри на пламнал електромобил, знаете, че литиевата батерия е почти невъзможна за гасене. При натриево-йонните аналози рискът от „термично избягване“ и самозапалване е сведен до минимум. Дори при сериозен сблъсък те не са склонни към експлозии, което ги прави идеални не само за малки градски коли, но и за огромни камиони и автобуси.

Преходът към натрий ще свали драстично цената на електрическите превозни средства, тъй като батерията е най-скъпият им компонент. Когато масовото производство стартира, електромобилът вече няма да бъде лукс за малцина, а рационален избор за всеки. Представете си свят с по-чист въздух, по-тихи улици и автомобили, които не струват цяло състояние – и всичко това благодарение на елемент, който срещаме ежедневно в готварската сол.