От BMW ни разказват защо служебните коли няма скоро да са електрически

Докато заглавията в повечето медии ни заливат с обещания за зелено бъдеще, реалността зад волана на служебните автомобили изглежда малко по-различна. Оказва се, че дори в държави, които са „отличници“ по електрификация, ДВГ-то все още държи здраво фронта.

Ново проучване, инициирано от гиганта BMW Group и проведено от експертите от Kien Onderzoek в Нидерландия, вади наяве неудобните истини, които вълнуват съвременния корпоративен шофьор. И не, природата не е първото, за което той мисли, когато сяда в офиса на колела.

„Златната граница“ от 500 километра

Макар баварците да отчетоха исторически връх през 2025 година, доставяйки близо половин милион електрически коли (включително MINI и Rolls-Royce), потребителските очаквания в началото на 2026-а поставят ясна „червена линия“.

Анкетираните 655 ръководители на корпоративни флотилии са категорични: 400 километра пробег са абсолютният санитарен минимум. Нещо повече – всеки трети участник в допитването отсича, че няма да погледне към електричка, ако тя не гарантира над 500 км с едно единствено посещение на зарядната станция.

„Ех, да бяха само зарядните станции толкова бързи, колкото са колонките за бензин...“ – това сякаш е подтекстът на всеки втори отговор. Около 40% от шофьорите признават чистосърдечно, че изобщо не са готови да се разделят с ключовете на сегашните си автомобили с конвенционално задвижване.

Екологията? Тя остава на заден план

Тук идва и голямата изненада за еко-активистите. Въпреки агресивния маркетинг, по-малко от 10% от професионалните шофьори посочват опазването на планетата като водещ мотив при избора на превозно средство. За хората, чието ежедневие минава в дълги преходи по магистралите, удобството и скоростта на презареждане бият „зелената идея“ с голяма преднина.

Основните страхове, които спират прехода са:

Загуба на време: Чакането пред кабела все още бледнее пред 5-минутното зареждане с нафта.

Инфраструктурна несигурност: Честите спирания са враг номер едно на ефективността в бизнеса.

Комфорт на дълги разстояния: Дизелите и модерните бензинови мотори все още се считат за „сигурното пристанище“ за пътуващите между градовете.

Стратегията на BMW: Да дадеш на клиента това, което иска

В Мюнхен явно четат правилно знаците на пазара. Вместо да „убият“ дизела с един замах, от BMW продължават да предлагат широка гама от нафтови агрегати – от компактната 1-ва серия до лимузините от 7-ма серия. Тези мотори си остават непобедими по отношение на автономността и магистралния комфорт.

Но баварците не стоят със скръстени ръце и подготвят тежката артилерия. Техният технологичен отговор на потребителския скептицизъм се нарича новият iX3. По техни данни този електрически кросоувър ще прескочи психологическата бариера със замах, обещавайки пробег от цели 805 километра (по цикъла WLTP). Това е практически двойно повече от „прага на страха“, който анкетираните посочват.

Бъдещето – между политиката и прагматизма

Въпреки че в Нидерландия 40% от бизнес автопарка вече „се храни“ с ток, финалният преход към пълна електрификация до 2030 година виси на косъм. Изводът е ясен: пълният отказ от двигателите с вътрешно горене няма да се случи само с политически декрети и забрани. Той ще стане факт едва тогава, когато технологиите настигнат комфорта, с който сме свикнали през последния век. В края на деня шофьорът иска едно – да тръгне от точка А и да стигне до точка Б без да мисли за кабели и проценти на батерията.