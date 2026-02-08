Китайска компания разработва свръхефективен дизелов двигател

Докато по-голямата част от света е вперила поглед в пълната електрификация, китайският технологичен гигант Yuchai хвърли истинска бомба в сектора на търговските превозни средства. Компанията, която вече диша във врата на западните лидери, представи иновативен дизелов двигател тип EREV (удължител на пробега). Обещанието е повече от амбициозно: драстично съкращаване на разхода на гориво с близо 50%. В свят, в който всеки грам спестено дизелово гориво е равен на злато за логистичния бизнес, това твърдение звучи почти утопично.
В основата на това „китайско чудо“ стои преосмислената роля на инерционния маховик. Вместо просто да изглажда работата на мотора, тук той е част от високотехнологична система за управление на енергията. Когато двигателят е под натоварване, маховикът акумулира кинетична енергия, която освобождава в моментите на спад. Резултатът? Изключително стабилна работа, почти пълно елиминиране на вибрациите и по-малко механични компоненти, което според инженерите от Yuchai прави агрегата практически вечен и без нужда от поддръжка.
Цифрите са впечатляващи – системата генерира 4,8 kWh енергия от един литър нафта. Гъвкавостта на решението също е пословична, тъй като мощността варира в огромния диапазон от 20 до цели 600 к.с. Това означава, че технологията може да задвижва всичко – от малки градски баничарки до огромни комбайни и строителни влекачи. И докато скептиците все още гадаят доколко тези данни са плод на лабораторни симулации и доколко на реален път, Yuchai уверено заявява: експлоатацията на този дизел е по-изгодна дори от тази на някои изцяло електрически камиони.
Този технологичен скок не е случайност, а част от мащабно разместване на пластовете в глобалната индустрия. Докато европейските доставчици все още се борят с инерцията на старите бизнес модели и последиците от поредицата икономически кризи, азиатските титани се подготвят да завладеят пазара. Прогнозите са стряскащи – до 2040 г. азиатските компании ще доминират световната верига с оборот от 3 трилиона евро, оставяйки Европа далеч назад.
Yuchai може и да не е име, което чувате всеки ден в новините, но техните компоненти вече работят в машини на Dongfeng, BAIC и дори в партньорство с моторното подразделение на Rolls-Royce. С новия си свръхефективен дизелов двигател те ясно заявяват, че Китай вече не просто копира, а диктува правилата на играта. Ако тези 50% икономия се потвърдят в реалната практика, транспортният сектор може би току-що откри своя нов „Свещен граал“.
12:25 08.02.2026
12:26 08.02.2026
12:28 08.02.2026
12:32 08.02.2026
12:47 08.02.2026
Китайците вече
Европа няма и четвърт от капацитета на Китай работна ръка.
На тях демокрацията не им липсва щом имат пари и превъзходство.
Китайската цивилизация малко се е променила за 6000 години.
Пак си е Китай.
С тях трябва по-полека.
Иначе, скръб.
13:04 08.02.2026
Тази пълна електрификация ще я дочакаме както дочакахме зрелия комунизъм.
Коментиран от #12
13:12 08.02.2026
Коментиран от #11
13:25 08.02.2026
До коментар #10 от "Вие...":Парните двигатели ги познаваме много добре.
Даже ще те образоваме безплатно - те са живи и здрави и се използват и до ден днешен във всеки АЕЦ.
13:52 08.02.2026
До коментар #9 от "6135":"впервания на поглед в пълната електрификация;"
Поредните ти нереалистични очаквания, че Това означава нищо друго по улиците освен електромобили.
Както никога не е имало пълно преминаване към ДВГ, така и никога няма да има пълна електрификация.
Това което авторът има предвид е почти пълната замяна на ДВГ при производството на автомобили. Автомобили, автомобили, автомобили
Повтарям го три пъти за да съм сигурен че си го прочел внимателно, защото ще започнеш да говориш за самолети кораби и ... ракети. Познавам те.
Производство и продажби. Производство и продажби. Производство и продажби.
Повтарям го три пъти защото ще продължиш да ми говориш за автомобилите по улиците. И това няма да ти е за първи път
Коментиран от #15
13:59 08.02.2026
Коментиран от #14
14:00 08.02.2026
14 Ако знаеш колко си прав
До коментар #13 от "Роко":Антиелектриците тук се възмущават, че за последните 10 години Китай са хвърлили 250 милиарда за разработка на съвременни батерии който позволяват 5 минути зареждане на 520 км .
Както и на съвременни електромобили, които са едни от най-бързите автомобили на нюрбургринг - съчетание на инженерни постижения на много фронтове - мощност, активно окачване, което да елиминира недостатъците на високото тегло, както и температурен мениджмънт, за да запази максималната си мощност до финала без прегряване. Спирачна система, която да издържи на агресивното спиране на такова голямо тегло.
Мегаватови зарядни станции, които ще могат да зареждат бъдещите електромобили за същото време като зареждане на бензин
Всичко това постигнато със скромните 250 милиарда субсидии които постоянно бодат очите на антиелектриците
14:10 08.02.2026
До коментар #12 от "Досада":Никого не познаваш и за нищо няма да говоря.
Просто насочвам вниманието към това че, изразните средства на автора, в патетичен стил на комсомолски секретар в селско читалище, дразнят.
Коментиран от #16
14:17 08.02.2026
16 Абсолютно си прав
До коментар #15 от "6135":Много добре те познавам, защото напълно отговаряш на профила на хората, които много се дразнят от реалността.
Хора на които им е досадно да им говориш истината и са склонни да те напсуват, ако им я кажеш в очите.
Хора които вярват, че ако им кажеш истината , грозната истина, значи на тебе тази истина ти харесва.
Дали това, че електромобилите постепенно изместват ДВГ е добро или лошо, няма никакво значение. Те ще го направят и това е реалността. Ако някой ти го казва, това не означава, че задължително му харесва.
14:44 08.02.2026