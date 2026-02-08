Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Китайска компания разработва свръхефективен дизелов двигател

8 Февруари, 2026

Технологичния гигант Yuchai хвърли истинска бомба в сектора на търговските превозни средства

Радослав Славчев

Докато по-голямата част от света е вперила поглед в пълната електрификация, китайският технологичен гигант Yuchai хвърли истинска бомба в сектора на търговските превозни средства. Компанията, която вече диша във врата на западните лидери, представи иновативен дизелов двигател тип EREV (удължител на пробега). Обещанието е повече от амбициозно: драстично съкращаване на разхода на гориво с близо 50%. В свят, в който всеки грам спестено дизелово гориво е равен на злато за логистичния бизнес, това твърдение звучи почти утопично.

В основата на това „китайско чудо“ стои преосмислената роля на инерционния маховик. Вместо просто да изглажда работата на мотора, тук той е част от високотехнологична система за управление на енергията. Когато двигателят е под натоварване, маховикът акумулира кинетична енергия, която освобождава в моментите на спад. Резултатът? Изключително стабилна работа, почти пълно елиминиране на вибрациите и по-малко механични компоненти, което според инженерите от Yuchai прави агрегата практически вечен и без нужда от поддръжка.

Цифрите са впечатляващи – системата генерира 4,8 kWh енергия от един литър нафта. Гъвкавостта на решението също е пословична, тъй като мощността варира в огромния диапазон от 20 до цели 600 к.с. Това означава, че технологията може да задвижва всичко – от малки градски баничарки до огромни комбайни и строителни влекачи. И докато скептиците все още гадаят доколко тези данни са плод на лабораторни симулации и доколко на реален път, Yuchai уверено заявява: експлоатацията на този дизел е по-изгодна дори от тази на някои изцяло електрически камиони.

Този технологичен скок не е случайност, а част от мащабно разместване на пластовете в глобалната индустрия. Докато европейските доставчици все още се борят с инерцията на старите бизнес модели и последиците от поредицата икономически кризи, азиатските титани се подготвят да завладеят пазара. Прогнозите са стряскащи – до 2040 г. азиатските компании ще доминират световната верига с оборот от 3 трилиона евро, оставяйки Европа далеч назад.

Yuchai може и да не е име, което чувате всеки ден в новините, но техните компоненти вече работят в машини на Dongfeng, BAIC и дори в партньорство с моторното подразделение на Rolls-Royce. С новия си свръхефективен дизелов двигател те ясно заявяват, че Китай вече не просто копира, а диктува правилата на играта. Ако тези 50% икономия се потвърдят в реалната практика, транспортният сектор може би току-що откри своя нов „Свещен граал“.


