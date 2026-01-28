Новини
Авто »
Сухите цифри: ДВГ все още е най-предпочитаният вариант за нова кола в Европа

Сухите цифри: ДВГ все още е най-предпочитаният вариант за нова кола в Европа

28 Януари, 2026 16:30 1 313 6

  • продажби на нови автомобили-
  • 2025-
  • европа-
  • двг-
  • бензин-
  • дизел-
  • ev-
  • хибриди

Комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили е спаднал, но все още е най-голям

Сухите цифри: ДВГ все още е най-предпочитаният вариант за нова кола в Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

През изминалата 2025 година европейският пазар на нови автомобили е нараснал с 1.8% в сравнение със същия период на 2024.а. Въпреки това, общите обеми остават доста под нивата преди пандемията.

Електрическите автомобили са представлявали 17.4% от пазара на ЕС през 2025 година, в сравнение с 13.6% година по-рано. Регистрациите на хибридни електрически превозни средства са завладели 34.5% от пазара, но все още са под покупките на коли само с ДВГ. Комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили е спаднал, но все още е най-голям - 35.5% в сравнение с 45.2% през 2024-а.

Сухите цифри: ДВГ все още е най-предпочитаният вариант за нова кола в Европа

През 2025-а са регистрирани 1 880 370 нови електрически превозни средства, което представлява 17.4% от пазара на ЕС. Ръст се наблюдава в четирите най-големи пазара на ЕС, които заедно представляват 62% от регистрациите на електрически превозни средства: Германия (+43.2%), Нидерландия (+18.1%), Белгия (+12.6%) и Франция (+12.5%).

Данните за януари-декември 2025 година показват също, че броят на регистрациите на нови хибридни електрически автомобили в ЕС се е увеличил до 3 733 325 бройки, което се дължи на растежа на четирите най-големи пазара: Испания (+23.1%), Франция (+21.6%), Германия (+8%) и Италия (+7.9%). Хибридните електрически модели представляват 34.5% от общия пазар на ЕС.

Регистрациите на plug-in хибридни електрически превозни средства (PHEV) продължават да нарастват, достигайки 1 015 887 бройки през същия период. Това се дължи на увеличението на ключови пазари като Испания (+111.7%), Италия (+86.6%) и Германия (+62.3%). Така PHEV-автомобилите вече представляват 9.4% от регистрациите на автомобили в ЕС, в сравнение със 7.2% миналата година.

Сухите цифри: ДВГ все още е най-предпочитаният вариант за нова кола в Европа

През 2025-а регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18.7%, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е претърпяла най-голям спад, като регистрациите там са намалели с 32%, следвана от Германия (-21.6%), Италия (-18.2%) и Испания (-16%).

С 2 880 298 нови автомобила, регистрирани през 2025-а, пазарният дял на бензиновите автомобили спада до 26.6% от 33.3% година по-рано. Пазарът на дизелови автомобили продължава да се свива, като регистрациите са намалели с 24.2%, което води до дял от 8.9% през 2025 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Това е защото европейците са глупави и не разбират от коли.

    16:34 28.01.2026

  • 2 Изненада?

    1 0 Отговор
    Не мислия. Хибридите са пунта мара, е-коите са още "недоносени". Лошото е, че в момента избора на ДВГ е прсото кошмарен.. 1.2 или 1.5 трицилиндрови косачки, тук там осантал някой 2.0. Дизелите тотано им разказаха играта, в момента не съм сигурен има ли остнал 2.0 или са 1.5-1.6.

    16:44 28.01.2026

  • 3 к0к0рч0

    1 0 Отговор
    такъв го обичам
    на сухо

    16:45 28.01.2026

  • 4 Роки

    1 0 Отговор
    BMW 520i 2018 г. Две минути на бензиностанцията и съм с гарантиран пробег над 900 км.

    Коментиран от #5

    16:46 28.01.2026

  • 5 1488

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Роки":

    туй общо с газовата ли ?

    16:58 28.01.2026

  • 6 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите. Статистически е доказано.

    17:02 28.01.2026