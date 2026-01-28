Сухите цифри: ДВГ все още е най-предпочитаният вариант за нова кола в Европа

През изминалата 2025 година европейският пазар на нови автомобили е нараснал с 1.8% в сравнение със същия период на 2024.а. Въпреки това, общите обеми остават доста под нивата преди пандемията.

Електрическите автомобили са представлявали 17.4% от пазара на ЕС през 2025 година, в сравнение с 13.6% година по-рано. Регистрациите на хибридни електрически превозни средства са завладели 34.5% от пазара, но все още са под покупките на коли само с ДВГ. Комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили е спаднал, но все още е най-голям - 35.5% в сравнение с 45.2% през 2024-а.

През 2025-а са регистрирани 1 880 370 нови електрически превозни средства, което представлява 17.4% от пазара на ЕС. Ръст се наблюдава в четирите най-големи пазара на ЕС, които заедно представляват 62% от регистрациите на електрически превозни средства: Германия (+43.2%), Нидерландия (+18.1%), Белгия (+12.6%) и Франция (+12.5%).

Данните за януари-декември 2025 година показват също, че броят на регистрациите на нови хибридни електрически автомобили в ЕС се е увеличил до 3 733 325 бройки, което се дължи на растежа на четирите най-големи пазара: Испания (+23.1%), Франция (+21.6%), Германия (+8%) и Италия (+7.9%). Хибридните електрически модели представляват 34.5% от общия пазар на ЕС.

Регистрациите на plug-in хибридни електрически превозни средства (PHEV) продължават да нарастват, достигайки 1 015 887 бройки през същия период. Това се дължи на увеличението на ключови пазари като Испания (+111.7%), Италия (+86.6%) и Германия (+62.3%). Така PHEV-автомобилите вече представляват 9.4% от регистрациите на автомобили в ЕС, в сравнение със 7.2% миналата година.

През 2025-а регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18.7%, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е претърпяла най-голям спад, като регистрациите там са намалели с 32%, следвана от Германия (-21.6%), Италия (-18.2%) и Испания (-16%).

С 2 880 298 нови автомобила, регистрирани през 2025-а, пазарният дял на бензиновите автомобили спада до 26.6% от 33.3% година по-рано. Пазарът на дизелови автомобили продължава да се свива, като регистрациите са намалели с 24.2%, което води до дял от 8.9% през 2025 година.