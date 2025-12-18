Новини
Германски учени откриха "спасителен пояс" за дизелите в Европа

18 Декември, 2025 11:33 1 066 7

Технологията все още е в „лабораторен режим“ заради един основен препъникамък

Германски учени откриха "спасителен пояс" за дизелите в Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Доскоро идеята за вода в горивната система на дизелов автомобил звучеше като смъртна присъда за двигателя. Всеки опитен шофьор знае, че влагата в резервоара е най-прекият път към сервиза, където сметките за нови инжектори или горивна помпа лесно прескачат границата от 6000 евро, а при фатални повреди на целия агрегат могат да достигнат и стряскащите 15 000 евро. Но парадоксално, именно „враг номер едно“ на нафтата може да се окаже спасителният пояс за дизеловата технология в Европа.

Немски учени, в публикация за престижното издание Springer Nature, разкриват революционен метод за драстично орязване на вредните емисии чрез създаването на специална дизел-водна емулсия

Ключът към успеха не е простото смесване, а прецизно контролирана технология. По време на горенето водата в цилиндрите се изпарява моментално, абсорбирайки излишната топлина. Тъй като азотните оксиди се раждат именно при екстремно високи температури, това охлаждане води до тяхното намаляване с впечатляващите 60%.

Нещо повече – тук се намесва физиката на микрониво. Капчиците вода в горивния облак предизвикват верига от „микроексплозии“, които разбиват дизела на фин прах. Тази фина мъгла се смесва много по-ефективно с въздуха, което води до по-пълно изгаряне и рязък спад на твърдите частици, които са основен трън в очите на еколозите.

Разбира се, технологията все още е в „лабораторен режим“ заради един основен препъникамък – стабилността. Водата и дизелът, подобно на олиото и оцета, не се обичат и бързо се разделят. За да останат заедно, е нужна специална „горчица“ под формата на емулгатори. Макар експериментите да показват стабилност до два месеца, това все още е недостатъчно за динамичния свят на транспорта. Трябва да се има предвид и по-ниската енергийна плътност на сместа, която леко повишава специфичния разход, макар и да омекотява работата на буталата.

Въпреки тези предизвикателства, гиганти като BMW не бързат да отписват дизела, виждайки в него дългосрочен потенциал. Най-хубавото е, че внедряването на подобна система не изисква пълна преработка на двигателя – вероятно един допълнителен резервоар за вода и интелигентна дозираща система ще са достатъчни. Така дизелът може да получи неочакван „втори шанс“ и да докаже, че при правилната рецепта дори водата може да се превърне в гориво за по-чисто бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ззз

    1 2 Отговор
    Няма смисъл, не го ли разбраха? Ще наблъскат още еко глупости, които се скапват. А всъщност няма смисъл в леки коли и даже малолитражки да се слага дизелов двигател.

    11:39 18.12.2025

  • 2 В така

    2 2 Отговор
    наречена "Германия" много отдавна има само шебеци, учени ниенте.

    11:39 18.12.2025

  • 3 ХДкхкдх

    3 0 Отговор
    Хм, намаляването на температурата означава намалена мощност, което вероятно е и причината за увеличаването на специфичния разход. Вероятно ще трябва да се потрудят да намерят баланса между намалението на емисиите и необходимостта от по-голям работен обем, за да се постигне същата производителност като сега.

    Сигурно врътката ще е през някаква относителна, а не абсолютна, величина от типа на "милиграма оксиди на изгорен литър гориво" или друга подобна щуротия. Тогава ще твърдят, че оксидите са малко на кубик, но ще си траят, че двигателя е станал примерно 4 литра.

    11:45 18.12.2025

  • 4 ЕвроЗона

    2 0 Отговор
    Това се казва Хидро-Дизел и американците го пуснаха на пазара още през 2000г. Има проблем обаче! Молекулата на е доста нестабилна и на практика не може да се прави дистрибуция. Ако се вгражда в мотора, цената на вграждане е космическа т.е. Поредна задънена улица

    11:48 18.12.2025

  • 5 Един

    2 0 Отговор
    Чиста вода ли ще използват? При минусови температури какво ще се случва?

    Коментиран от #6

    11:52 18.12.2025

  • 6 Шоо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Не, сутрин ще наливаш топла от бойлера.

    12:01 18.12.2025

  • 7 пенчо

    2 0 Отговор
    Поредното усложняване на двигателя. Допълнителни системи, които и те ще дефектират

    12:11 18.12.2025