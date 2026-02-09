Представяте ли си Запорожец за участие в рали Дакар

Можете ли да си представите легендарния „гърбав“ ЗАЗ-965A, борещ се с безмилостните пясъчни дюни на най-тежкото състезание в света? Е, украинският дигитален артист Роман Прядко не само го си го е представил, но и е вдъхнал живот на тази дръзка идея чрез своя най-нов проект, наречен ZAZ NEWera DAKAR. Вдъхновен от финала на тазгодишното рали „Дакар“, дизайнерът ни пренася в една алтернативна реалност, където класическото съветско наследство среща бруталната естетика на модерните рали рейдове.

Каква трансформация само! Малкият Запорожец, който някога беше символ на скромния семеен транспорт, сега се е преродил в корав офроудър, облечен в наситено жълто – цветът, който веднага ни кара да усетим горещия дъх на пустинята Сахара. Този виртуален кросоувър изглежда така, сякаш току-що е излязъл от пясъчна буря, а не от графичен софтуер. Прядко майсторски е добавил следи от прах и износване по каросерията, за да подчертае, че това не е лъскав експонат за изложба, а истинско бойно превозно средство, готово за „огън и жупел“ по трасето.

За да оцелее в суровите условия на пустинята, NEWera DAKAR е преминал през сериозна метаморфоза. Отпред доминира масивна силова броня, подсилена с метална скара, която да предпазва деликатните компоненти при високи скокове. Допълнителните LED прожектори загатват за тежките нощни етапи, където видимостта е въпрос на живот и смърт. Пътният просвет е увеличен до внушителни нива, а черните алуминиеви джанти, обути в груби гуми за всякакъв терен, подсказват, че за това малко чудовище няма непреодолими препятствия.

Функционалността е изведена на преден план, точно както изискват строгите правила на автомаратоните. На покрива е монтиран масивен експедиционен багажник, който приютява две пълноразмерни резервни колела и туби с гориво. Още една резервна гума е закрепена в задната част, следвайки класическия канон на пустинните бегачи. Финалните щрихи, като стартовите номера и официалните лога на рали „Дакар“, завършват този впечатляващ образ на машина, която е готова да „изяде“ пясъка за закуска. За съжаление обаче, само "на хартия".