Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Представяте ли си Запорожец за участие в рали Дакар

Представяте ли си Запорожец за участие в рали Дакар

9 Февруари, 2026 14:34 1 426 9

  • заз-
  • запорожец-
  • zaz-
  • 965a-
  • zaz newera dakar

Или за фантазиите на един украински дизайнер

Представяте ли си Запорожец за участие в рали Дакар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Можете ли да си представите легендарния „гърбав“ ЗАЗ-965A, борещ се с безмилостните пясъчни дюни на най-тежкото състезание в света? Е, украинският дигитален артист Роман Прядко не само го си го е представил, но и е вдъхнал живот на тази дръзка идея чрез своя най-нов проект, наречен ZAZ NEWera DAKAR. Вдъхновен от финала на тазгодишното рали „Дакар“, дизайнерът ни пренася в една алтернативна реалност, където класическото съветско наследство среща бруталната естетика на модерните рали рейдове.

Каква трансформация само! Малкият Запорожец, който някога беше символ на скромния семеен транспорт, сега се е преродил в корав офроудър, облечен в наситено жълто – цветът, който веднага ни кара да усетим горещия дъх на пустинята Сахара. Този виртуален кросоувър изглежда така, сякаш току-що е излязъл от пясъчна буря, а не от графичен софтуер. Прядко майсторски е добавил следи от прах и износване по каросерията, за да подчертае, че това не е лъскав експонат за изложба, а истинско бойно превозно средство, готово за „огън и жупел“ по трасето.

Представяте ли си Запорожец за участие в рали Дакар

За да оцелее в суровите условия на пустинята, NEWera DAKAR е преминал през сериозна метаморфоза. Отпред доминира масивна силова броня, подсилена с метална скара, която да предпазва деликатните компоненти при високи скокове. Допълнителните LED прожектори загатват за тежките нощни етапи, където видимостта е въпрос на живот и смърт. Пътният просвет е увеличен до внушителни нива, а черните алуминиеви джанти, обути в груби гуми за всякакъв терен, подсказват, че за това малко чудовище няма непреодолими препятствия.

Функционалността е изведена на преден план, точно както изискват строгите правила на автомаратоните. На покрива е монтиран масивен експедиционен багажник, който приютява две пълноразмерни резервни колела и туби с гориво. Още една резервна гума е закрепена в задната част, следвайки класическия канон на пустинните бегачи. Финалните щрихи, като стартовите номера и официалните лога на рали „Дакар“, завършват този впечатляващ образ на машина, която е готова да „изяде“ пясъка за закуска. За съжаление обаче, само "на хартия".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с форда

    10 0 Отговор
    Радо , малко да те светна . Автомобилите които се състезават в рали Дакар нямат нищо общо със серийно произведените автомобили може би единствено името на марката .
    И още по-тъпото е когато някойси с пари направи тюнинг на някаква антика и си мисли че е инженер във фирмата произвела автомобила. И добре че за сега е само на хартия.

    14:47 09.02.2026

  • 2 карчи

    9 0 Отговор
    Само дето е взел за база "калинката" на фолксвсген, запорожец е виждал само на снимки в килера на дядо си😉

    Коментиран от #3

    14:51 09.02.2026

  • 3 казва се

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "карчи":

    костенурка а не калинка

    Коментиран от #4

    15:04 09.02.2026

  • 4 карчи

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "казва се":

    Да де😅 се тааа

    15:11 09.02.2026

  • 5 Хаха

    2 0 Отговор
    Представяте ли си Тесла Сайбъртрък за участие в рали Дакар?

    15:33 09.02.2026

  • 6 Рускиня

    2 0 Отговор
    Българското Рено ще е победител!

    16:10 09.02.2026

  • 7 Вехт

    5 0 Отговор
    Ее някъде към 1964 г. пътната помощ на СБА бяха с такива жълти на цвят.Голяма играчка беше с това.За една нощ двигателя вън и до сутринта е отново сглобен.От мототехника. Целия беше в смазка.Като се замисля това е едниствената кола купена нова от магазин в семейството.От тогава ,та до ден днешен всичко е втора цедка.

    16:19 09.02.2026

  • 8 Мечтите са безплатни.

    1 0 Отговор
    Цветът е хубав.

    18:16 09.02.2026

  • 9 Браво!

    2 0 Отговор
    а с въздушно охлаждане ли ще е? Щото близо до повърхността на пясъка, горещината може да е по-голяма от на двигателя...

    18:33 09.02.2026