Дойде ли краят на евтините китайски коли?

Пекин най-накрая се намесва, за да спре кризата на най-големия автомобилен пазар в света. След катастрофалния старт на годината, когато продажбите през януари се сринаха с почти 20% на годишна база, Държавната администрация за регулиране на пазара (SAMR) издаде „Наръчник за съответствие“, който ефективно забранява на автомобилните производители да продават автомобили под себестойността им. Тази драстична мярка има за цел да сложи край на тригодишната ценова война, която е унищожила около 471 милиарда юана (над 65 милиарда евро) от производството в сектора и е докарала повече от половината от автомобилните дилъри в Китай до загуби.

Новите правила, които официално влязоха в сила на 12 февруари, поставят строга правна граница срещу „нелоялната конкуренция“. Съгласно насоките „производствените разходи“ са строго дефинирани и включват не само производството, но и административните, финансовите и търговските разходи. Това затваря вратичките, които гиганти като BYD и Tesla използваха преди, за да изтласкат по-малките си конкуренти чрез агресивни субсидии и отстъпки. Регулаторните органи предупредиха, че марките, които бъдат заловени да използват прикрити намаления на цените като предлагане на висококачествени версии на базови модели на цени или изкуствено ниски лихвени проценти са изложени на значителни правни рискове и потенциално тежки наказания.

Докато вътрешният пазар значително се охлади, спадайки от 2,2 милиона единици през декември до едва 1,4 милиона през януари, китайските производители все повече поглеждат към хоризонта, за да поддържат своята инерция. BYD, който в момента е най-големият производител на електромобили в света, си е поставил амбициозната цел да изнесе 1,3 милиона автомобила през 2026 година, което е скок от 24% спрямо рекордните си резултати за 2025-та. Този завой към глобалните пазари идва в момент, в който се очаква вътрешното търсене да остане непроменено или дори да спадне с 3% през тази година поради намаляването на данъчните облекчения за електромобили и общото охлаждане на потребителското доверие.

Може би най-големият удар по ценовата война е репресивната политика на правителството срещу „тормоза на доставчиците“. В продължение на години автомобилните производители натрупваха парични средства, като удължаваха платежните цикли на доставчиците на части до 300 дни. Новите мерки за надзор успешно намалиха тази средна стойност до едва 54 дни, като ефективно изчерпаха вариантите, които производителите използваха за финансиране на големите си отстъпки. Както отбеляза един анализатор, без възможността да задържат парите на доставчиците, индустрията е принудена да пренасочи фокуса си от изтощителна война към конкуренция, базирана на технологии и истинска стойност.