Новини
Авто »
Руският автомобилен производител АвтоВАЗ е в тежък нокдаун

Руският автомобилен производител АвтоВАЗ е в тежък нокдаун

9 Март, 2026 09:30 1 269 11

  • автоваз-
  • lada-
  • лада-
  • криза

От Толиати все още гледат с плаха надежда към втората половина на годината

Руският автомобилен производител АвтоВАЗ е в тежък нокдаун - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Началото на 2026 година се превърна в истинско изпитание за руската автомобилна индустрия, като символичният лидер АвтоВАЗ се озова в епицентъра на перфектна буря. Статистиката е неумолима: за последните 20 години компанията не е регистрирала толкова слаб старт. Дори отчаяните опити за пренастройка на ценовата политика не успяха да спрат свободното падане на пазарния дял.

Данните на агенция „Автостат“ рисуват мрачна картина за януари – регистрациите на нови модели Lada са се сринали с близо 29% на годишна база, достигайки скромните 19 700 бройки. Февруари също не донесе така чакания свеж полъх, което принуди ръководството да свие амбициите си и да намали месечния план за продажби с 15% до едва 20 000 автомобила.

В опит да съживи интереса към по-скъпите си предложения, производителят прибегна до чувствителни отстъпки в края на миналата година. Така флагманът Lada Aura вече се предлага с 14% по-евтино на цена от 2,25 милиона рубли (около 29 220 евро), а практичният Lada Largus е с корекция от 3,8%, достигайки 1,59 милиона рубли (приблизително 20 650 евро).

Парадоксално, но на фона на общия спад, най-търсените народни модели поскъпнаха, което допълнително натовари изтънелия бюджет на потребителите. Бестселърът Lada Granta вече стартира от 850 хиляди рубли (11 040 евро) след повишение от 1,9%. Новата надежда Lada Iskra добави 1,8% към цената си и се продава за 1,28 милиона рубли (16 620 евро). Ветераните на офроуда също не останаха по-назад – Niva Legend вече струва 1,1 милиона рубли (14 285 евро), а по-комфортната Niva Travel достигна 1,42 милиона рубли (18 440 евро).

Въпреки тежката ситуация, от Толиати все още гледат с плаха надежда към втората половина на годината. Планът минимум е стабилизиране на пазара и опит за достигане на миналогодишните нива, макар че към момента възстановяването изглежда по-скоро като пожелателно мислене, отколкото като реална прогноза.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи вазелин

    9 5 Отговор
    Да. Пък Гepманиcтан внезапно се изпразни и откъм автозаводи.

    09:33 09.03.2026

  • 2 Важното

    9 1 Отговор
    ...е, че wv са добре, затвориха само два завода, а можеше да са и 3-4...но заоада е друга риба...бравос

    09:33 09.03.2026

  • 3 Неразбрал

    7 3 Отговор
    Тази статия да не би да е за Германия? Защото всички български фирми, които работеха за немската индустрия наистина са го закъсали.

    09:34 09.03.2026

  • 4 Започваме да сделаме

    6 5 Отговор
    Летящи Лади Електрически Лади Амфибии само кьорфишеци за повдигане самочувствието на русофилите изпаднали в отчаяние

    09:35 09.03.2026

  • 5 Хехе

    3 2 Отговор
    Производител? Те отдавна не произвеждат нищо.Само сглобяват изработените от Китай възли.Но и така колите Им не се купуват.

    09:36 09.03.2026

  • 6 ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ

    3 0 Отговор
    ОТ ФАКТИФЕйК СТЕНАТ НАД ЧУЖДА "МЪКА" ...........

    09:38 09.03.2026

  • 7 Хахахаха

    1 2 Отговор
    От Толиати гледат с надежда към копейките, ама и те ги предават. Уж всички копейки щели да купуват, ама гледам не ги карат много.

    Коментиран от #10

    09:38 09.03.2026

  • 8 така

    2 0 Отговор
    Не бе неуважаеми коментиращи. Всичко това е следствие от една абсолютно ненужна и изкуствено създадена война за запазване на императорския трон. Чудно как не го разбрахте, че трябва да смените източника на доходи, защото няма пари и за четирихилядниците вече.

    09:40 09.03.2026

  • 9 Иван

    0 1 Отговор
    Ами да правят танкове.Освен за разрушаване нищо произведено в тази държава не е качествено.Великата пияна империя още се намира в средновековието.

    09:41 09.03.2026

  • 10 Хеми значи вазелин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Шекеларчетата на амбасадата и БКП Озмпика защо купувате евтините коммунистически електирчки на Китай, а не правоверни хамерикански Фордове, Шевролети, Доджове и подобни?

    09:41 09.03.2026

  • 11 видял

    0 0 Отговор
    Всяка седмица от Батуми с бургаският ферибот пристигат за Европа по 5-6 автовоза с Лада НИВА за Европа !

    09:41 09.03.2026