Руският автомобилен производител АвтоВАЗ е в тежък нокдаун

Началото на 2026 година се превърна в истинско изпитание за руската автомобилна индустрия, като символичният лидер АвтоВАЗ се озова в епицентъра на перфектна буря. Статистиката е неумолима: за последните 20 години компанията не е регистрирала толкова слаб старт. Дори отчаяните опити за пренастройка на ценовата политика не успяха да спрат свободното падане на пазарния дял.
Данните на агенция „Автостат“ рисуват мрачна картина за януари – регистрациите на нови модели Lada са се сринали с близо 29% на годишна база, достигайки скромните 19 700 бройки. Февруари също не донесе така чакания свеж полъх, което принуди ръководството да свие амбициите си и да намали месечния план за продажби с 15% до едва 20 000 автомобила.
В опит да съживи интереса към по-скъпите си предложения, производителят прибегна до чувствителни отстъпки в края на миналата година. Така флагманът Lada Aura вече се предлага с 14% по-евтино на цена от 2,25 милиона рубли (около 29 220 евро), а практичният Lada Largus е с корекция от 3,8%, достигайки 1,59 милиона рубли (приблизително 20 650 евро).
Парадоксално, но на фона на общия спад, най-търсените народни модели поскъпнаха, което допълнително натовари изтънелия бюджет на потребителите. Бестселърът Lada Granta вече стартира от 850 хиляди рубли (11 040 евро) след повишение от 1,9%. Новата надежда Lada Iskra добави 1,8% към цената си и се продава за 1,28 милиона рубли (16 620 евро). Ветераните на офроуда също не останаха по-назад – Niva Legend вече струва 1,1 милиона рубли (14 285 евро), а по-комфортната Niva Travel достигна 1,42 милиона рубли (18 440 евро).
Въпреки тежката ситуация, от Толиати все още гледат с плаха надежда към втората половина на годината. Планът минимум е стабилизиране на пазара и опит за достигане на миналогодишните нива, макар че към момента възстановяването изглежда по-скоро като пожелателно мислене, отколкото като реална прогноза.
