Ако планирате покупка на нова кола, подгответе се за по-високи цени, забавяне на доставката и орязване на екстри

Ако сте си мислели, че кошмарът с празните автосалони и космическите цени е останал в миналото, помислете пак. Новата заплаха за вашия гараж не е пандемия, а гладът на изкуствения интелект (AI) за памет.

Докато технологичните гиганти се надпреварват кой ще създаде по-мощен чатбот, автомобилната индустрия отново се оказва в ролята на просяк за трохи. Този път кризата не е в процесорите, а в чиповете за памет (RAM и NAND), без които съвременните возила са просто купчина неизползваема ламарина.

Ford признава: Ценовият натиск е тук

Наскоро проведената среща на върха на Wolfe Research в Ню Йорк се превърна в трибуна за едно неприятно признание. Финансовият директор на Ford, Шери Хаус, потвърди пред експертите по полупроводници, че компанията вече усеща „жегата“.

„Наблюдаваме сериозен натиск върху цените и това вече е заложено в бъдещите ни планове“, сподели Хаус в клип, разпространен от Ford Authority.

Макар синият овал да твърди, че в момента има достатъчно запаси, за да поддържа конвейерите, призракът на дефицита надвисва застрашително. Когато финансовите директори започнат да говорят за „ценови натиск“, това е учтив начин да кажат на потребителя: „Пригответе си портфейлите“.

Защо AI ни „краде“ паметта?

Логиката на доставчиците е проста и брутална. Трите кита в производството на памет – Samsung, SK Hynix и Micron – пренасочват мощностите си към центровете за данни. Изкуственият интелект изисква огромни количества специализирана RAM памет, а печалбите там са много по-големи, отколкото при автомобилните компоненти.

Ето и абсурдът в цифри:

Преди седем години един 16GB RAM модул струваше около 110 долара. Днес цената му скача над 240 долара.

Един съвременен автомобил през 2023 година е съдържал средно 90 GB памет. Прогнозите за 2026-а сочат, че това количество ще се утрои.

В ироничен обрат, гигантът Micron дори закри потребителското си подразделение Crucial, само за да пренасочи повече силиций към сървърите на Amazon, Google и OpenAI.

Паническо купуване и края на „евтината“ кола

Анализаторите от Counterpoint Research, цитирани от Bloomberg, вече забелязват признаци на паника. Автомобилните производители започват да се презапасяват, което допълнително надува балона на цените.

В свят на изчезващи държавни субсидии и нови мита, този недостиг е последната капка, която превръща новата кола в лукс, достъпен за малцина. Не е изненада, че дилърите масово се ориентират към пазара на втора ръка и дори към възстановяване на бракувани автомобили.

Какво означава това за вас?

Ако планирате покупка до края на 2026 година, подгответе се за:

По-високи крайни цени: Разходите за чипове ще бъдат прехвърлени директно на купувача.

Забавени доставки: Историята се повтаря – чакането за конкретна конфигурация може отново да отнеме месеци.

Орязване на екстри: Не се учудвайте, ако някои „умни“ функции или големи екрани внезапно изчезнат от стандартното оборудване.

В крайна сметка, докато AI ни обещава по-умно бъдеще, той може би ни връща в ерата на старите, нискотехнологични, но поне налични автомобили.