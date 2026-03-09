Новини
Porsche обединява два модела в един

Porsche обединява два модела в един

9 Март, 2026

Очаква се Taycan и Panamera да се превърнат в едно

Под ръководството на новия главен изпълнителен директор Майкъл Лайтерс, който официално пое управлението от 1 януари, марката проучва радикален план за сливане на двата си четириврати гранд турера – Taycan и Panamera – в една единна моделна линия. Тази стратегия за „супер седан“ ще отразява настоящия подход, използван за Cayenne и Macan, като предлага бензинови, plug-in хибридни и изцяло електрически варианти под едно и също име.

Промяната идва в момент на значителен финансов натиск. Припомняме, че Porsche отчете отписване на около 1,8 милиарда евро в края на 2025 година, което се дължи главно на забавяния в архитектурата SSP Sport и „хаотичното“ намаляване на предишния план за електромобилизация. Лейтерс, ветеран от Ferrari и McLaren, сега е натоварен със задачата да съкрати излишните разходи за научноизследователска и развойна дейност. Чрез консолидирането на тези два модела, които понастоящем се базират на напълно различни платформи – J1 за Taycan и MSB за Panamera – Porsche би могла да спести милиарди в разработката и маркетинга през следващото десетилетие.

Porsche обединява два модела в един

Макар Taycan и Panamera да имат различни размери, запознати с въпроса предполагат, че разликата в инженерството не е толкова голяма, колкото е била преди. Настоящият Cayenne Electric, който дебютира през ноември 2025 година, служи като шаблон. Той се продава заедно с моделите с вътрешно горене и хибридни модели, въпреки че има различна шаси основа.

Очаква се следващото поколение унифицирани седани да премине към Premium Platform Combustion (PPC) за вариантите с ДВГ и към опростена версия на SSP Sport за модела EV. Porsche все още не е решил кое име ще оцелее. Докато „Taycan“ носи бранда „бъдеще“, „Panamera“ остава титан на пазара на луксозни седани, особено в Китай и САЩ.

Porsche обединява два модела в един

Въпреки 26% спад в продажбите в Китай през 2025 година, Лейтерс заложи стратегията „Стойност пред обем“, отказвайки да се включи във „войната на отстъпките“, която в момента тормози сегмента на луксозните електромобили.

Възползвайки се от опита си с Ferrari SF90 и McLaren Artura, Лайтерс според информациите настоява за нов „ултрахибриден“ Panamera, който може да предложи както пробег от над 90 километра на ток, така и високите обороти, които изискват феновете на Porsche.

Сливането на Taycan и Panamera е част от по-широка „прекалибрировка“, която може да засегне и наследниците на 718 Boxster и Cayman, които според информациите Лейтерс проверява за максимална рентабилност преди окончателното им навлизане на пазара през 2027 година.


  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Ако Фердинанд възкръсне , ще ги уволни всичките!!! Същото ще направят и Енцо, и Феручо...

    10:53 09.03.2026

  • 2 Хеми значи вазелин

    1 0 Отговор
    Това е пак щото няма рецесия.

    10:54 09.03.2026