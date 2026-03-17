Миенето на улиците в София продължава в районите „Средец“, “Люлин” и “Надежда”

17 Март, 2026 17:04 451 10

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община продължава миенето на улиците с автоцистерни, след приключване на ръчното почистване на уличната мрежа от наносите след зимните обработки. Работата се извършва от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат.

В периода 17–22 март 2026 г. в нощна смяна ще се извършва миене на улици, булеварди и други места за обществено ползване по предварително определени маршрути, които позволяват дейностите да се извършват при осигуряване на пътната безопасност.

Планирани са дейности на следните улици и булеварди:

Район „Средец“

бул. „Витоша“ – пешеходна част

бул. „Васил Левски“

Район „Люлин“

бул. „Панчо Владигеров“

ул. „Търново“

ул. „Ген. Владимир Динчев“

бул. „Д-р Петър Дертлиев“

бул. „Сливница“

Район „Надежда“

бул. „Ломско шосе“

бул. „Сливница“

Надлез „Надежда“ и велоалеята от ул. „Бели Дунав“ до ул. „Хан Кубрат“

бул. „Ломско шосе“ до ул. „Бели Дунав“

бул. „Рожен“ – от Надлез „Надежда“ до бул. „Илиянско шосе“

бул. „Бели Дунав“

бул. „Никола Жеков“ до бул. „Илиянско шосе“

бул. „Рожен“ до кръговото кръстовище на Северната тангента

ул. „Латин Колев“

Успоредно с това по улиците на София продължават активно и ръчните дейности по почистване на наносите от кал, пясък и зимни обработки.

Столичният инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в участъците, където се извършват дейности.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радостен

    Отговор
    Като няма нови улици или нови паркинги, ще има нови платени почасово зони, то поне на традиционното пролетно измиване да се порадваме.

    17:10 17.03.2026

  • 3 Васил

    Отговор
    По скоро се мият кратерите така се харчат парите на данъкоплатеца.

    17:11 17.03.2026

  • 4 честен ционист

    Отговор
    "Успоредно с това по улиците на София продължават активно и ръчните дейности по почистване на наносите от кал, пясък и зимни обработки."

    С мотики и лопати ли се извършват ръчните дейности? София всяка година лапа по 2млрд от европейския данъкоплатец. Къде са машините, петуханци?

    17:18 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аааа истината боли..

    Отговор
    Супер, истината е , че по мръсна и пропаднала София никога не е била. В тъмното мият старателно улиците. Някой е малоемен тука...

    17:24 17.03.2026

  • 7 миенето е вече събитие

    Отговор
    в цяката страна не се мие от доста години... явно няма какво да откраднат от миене

    17:41 17.03.2026

  • 8 Честита баня

    Отговор
    Нали казаха, че ще вали след няколко дни.

    17:46 17.03.2026

  • 9 Някой

    Отговор
    А кога ще пуснат топлата вода, че от вчера я няма по квартали?

    17:54 17.03.2026

  • 10 ВПН-на работи

    Отговор
    Нищо не мият, само разхождат камионите за да отчитат GPS-ите. Кочината е пълна, кал и дупки

    17:54 17.03.2026

