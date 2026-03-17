Миенето на улиците в София продължава в районите „Средец“, “Люлин” и “Надежда”

Столична община продължава миенето на улиците с автоцистерни, след приключване на ръчното почистване на уличната мрежа от наносите след зимните обработки. Работата се извършва от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат.

В периода 17–22 март 2026 г. в нощна смяна ще се извършва миене на улици, булеварди и други места за обществено ползване по предварително определени маршрути, които позволяват дейностите да се извършват при осигуряване на пътната безопасност.

Планирани са дейности на следните улици и булеварди:

Район „Средец“

бул. „Витоша“ – пешеходна част

бул. „Васил Левски“

Район „Люлин“

бул. „Панчо Владигеров“

ул. „Търново“

ул. „Ген. Владимир Динчев“

бул. „Д-р Петър Дертлиев“

бул. „Сливница“

Район „Надежда“

бул. „Ломско шосе“

бул. „Сливница“

Надлез „Надежда“ и велоалеята от ул. „Бели Дунав“ до ул. „Хан Кубрат“

бул. „Ломско шосе“ до ул. „Бели Дунав“

бул. „Рожен“ – от Надлез „Надежда“ до бул. „Илиянско шосе“

бул. „Бели Дунав“

бул. „Никола Жеков“ до бул. „Илиянско шосе“

бул. „Рожен“ до кръговото кръстовище на Северната тангента

ул. „Латин Колев“

Успоредно с това по улиците на София продължават активно и ръчните дейности по почистване на наносите от кал, пясък и зимни обработки.

Столичният инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в участъците, където се извършват дейности.