Миенето на улиците в София продължава в районите „Средец“, “Люлин” и “Надежда”

Столична община продължава миенето на улиците с автоцистерни, след приключване на ръчното почистване на уличната мрежа от наносите след зимните обработки. Работата се извършва от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат.
В периода 17–22 март 2026 г. в нощна смяна ще се извършва миене на улици, булеварди и други места за обществено ползване по предварително определени маршрути, които позволяват дейностите да се извършват при осигуряване на пътната безопасност.
Планирани са дейности на следните улици и булеварди:
Район „Средец“
бул. „Витоша“ – пешеходна част
бул. „Васил Левски“
Район „Люлин“
бул. „Панчо Владигеров“
ул. „Търново“
ул. „Ген. Владимир Динчев“
бул. „Д-р Петър Дертлиев“
бул. „Сливница“
Район „Надежда“
бул. „Ломско шосе“
бул. „Сливница“
Надлез „Надежда“ и велоалеята от ул. „Бели Дунав“ до ул. „Хан Кубрат“
бул. „Ломско шосе“ до ул. „Бели Дунав“
бул. „Рожен“ – от Надлез „Надежда“ до бул. „Илиянско шосе“
бул. „Бели Дунав“
бул. „Никола Жеков“ до бул. „Илиянско шосе“
бул. „Рожен“ до кръговото кръстовище на Северната тангента
ул. „Латин Колев“
Успоредно с това по улиците на София продължават активно и ръчните дейности по почистване на наносите от кал, пясък и зимни обработки.
Столичният инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в участъците, където се извършват дейности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Радостен
17:10 17.03.2026
3 Васил
17:11 17.03.2026
4 честен ционист
С мотики и лопати ли се извършват ръчните дейности? София всяка година лапа по 2млрд от европейския данъкоплатец. Къде са машините, петуханци?
17:18 17.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аааа истината боли..
17:24 17.03.2026
7 миенето е вече събитие
17:41 17.03.2026
8 Честита баня
17:46 17.03.2026
9 Някой
17:54 17.03.2026
10 ВПН-на работи
17:54 17.03.2026