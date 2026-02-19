Новини
Волга възкръсва още тази година (поне на думи)

19 Февруари, 2026 13:37 1 803 30

  • волга-
  • производство

Възраждането на бранда няма да се ограничи до един модел, а ще атакува пазара с портфолио, насочено към най-търсените ниши

Волга възкръсва още тази година (поне на думи) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилните ентусисасти с афинитет към съветските возила са в очакване на един от най-любопитните рестарти на десетилетието – емблематичната марка Волга се готви отново да се завърне. Производствените халета в Нижни Новгород, които доскоро бяха дом на европейските гиганти Volkswagen и Skoda, са в подготвителна дейност. Планът е ясен: през второто тримесечие на 2026 година поточните линии ще заработят на пълни обороти, а първите бройки ще акостират в дилърските центрове още преди края на лятото.

Възраждането на бранда няма да се ограничи до един модел, а ще атакува пазара с цяло портфолио, насочено към най-търсените ниши. Гамата ще включва седан от бизнес клас (D-седан) и два кросоувъра (C-SUV и D-SUV), които обещават да съчетаят премиум усещане с модерна функционалност. Проектът залага на сериозен производствен капацитет от 110 000 автомобила годишно, като амбицията е в процеса да бъдат максимално ангажирани местни инженерни кадри и компоненти.

Но зад познатата емблема с елена обаче се крие сериозна технологична инжекция от Изток. Новите модели – седанът C40 и кросоувърите K30 и K40 – са базирани на платформите на водещия китайски производител Changan. Под капака и трите машини ще разчитат на стандартен китайски 1.5-литров турбобензинов двигател със 188 конски сили, куплиран със 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Въпреки китайските корени, дизайнът на предната маска с характерните вертикални ламели е директна препратка към класическата Волга ГАЗ-21, опитвайки се да събуди носталгията по златните години на марката.

Интересен детайл е, че интериорът ще бъде „облагороден“ с местни цифрови услуги и мултимедия, макар че първите прототипи предизвикаха вълна от коментари заради прекалено буквалното заимстване на детайли от оригиналните донори. Целта на проекта обаче е ясна: да се предложи лукс и сигурност в сегмент, който в момента изпитва остър глад за нови предложения в Русия. Остава да видим дали „новата Волга“ ще успее да изплува успешно или всичко това ще си останат отново празни приказки.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пази Боже

    25 10 Отговор
    Тежко му този, който я купи.

    Коментиран от #3

    13:40 19.02.2026

  • 2 браво на руснаците

    11 15 Отговор
    кажете на окранците да крия пералните че ей на какво правят тия руснаци от окрансските перални и чиповете им

    укриетее освен да просят пари , кола ще направят ли някой ден?

    Коментиран от #27, #28

    13:41 19.02.2026

  • 3 оня с коня

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пази Боже":

    приятел на село продават магарета , место да се мъчите с тая волка елата си купете магаре

    13:42 19.02.2026

  • 4 Атина Палада

    20 12 Отговор
    Няма нищо по-калпаво от руската техника.

    Коментиран от #8, #24

    13:42 19.02.2026

  • 5 село Говнягово

    16 6 Отговор
    Нека да започнат хвалбите на великата руска продукция! Колко от вас ползват нещо руско?

    Коментиран от #6, #9, #21

    13:44 19.02.2026

  • 6 Атина Палада

    15 6 Отговор

    До коментар #5 от "село Говнягово":

    Аз ползвам руска ютия-подпирам вратата си с нея в Атина :)

    Коментиран от #7

    13:45 19.02.2026

  • 7 оня с коня

    9 11 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    приятел следващия път си праснете ютията в главата за да получите поне една гънка

    13:46 19.02.2026

  • 8 Доктора

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Пак ли МА? Откога взе да разбираш от техника?

    Коментиран от #10, #14

    13:46 19.02.2026

  • 9 Атина Палада

    14 16 Отговор

    До коментар #5 от "село Говнягово":

    все още по пътищата ни се карат 50 годишни руски коли , но нито една краварска на 50 години или европейска кочина няма доживяла тая възраст

    13:47 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 УУААААУ

    4 9 Отговор
    ФАНТАСТИК. БРАВО БРАТУШКИ. Сорос пшдлогите се пукат.

    Коментиран от #18

    13:48 19.02.2026

  • 12 град КОЗЛОДУЙ

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    много сте точен приятел

    Коментиран от #15

    13:48 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 голям смях

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Доктора":

    откакто си отрязаПИКАЛОТО и замина за гърция от всичко взе да разбира

    14:05 19.02.2026

  • 15 ДЕТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Чичо Вальо, ама вие не ритнахте ли камбаната? Колко жалко

    14:11 19.02.2026

  • 16 си дзин пин

    3 1 Отговор
    руснаците са ми направили добро копие!

    14:12 19.02.2026

  • 17 Орландо

    5 2 Отговор
    Интересно кой пазар ще атакува, книжния ли?

    14:17 19.02.2026

  • 18 Връзка

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "УУААААУ":

    А бе, пич, какво общо има сорос. Сигурно, всяка вечер му се молиш.

    14:20 19.02.2026

  • 19 Варна 3

    9 1 Отговор
    Това не са Волга, а са ребрандирани марка и модел Волга на бизата на китайска кола. Даже всичко е чайна.

    Коментиран от #22

    14:21 19.02.2026

  • 20 Връзка

    5 1 Отговор
    А бе, пич, какво общо има сорос. Сигурно, всяка вечер му се молиш . Вие май не разбирате какво пишете.

    14:25 19.02.2026

  • 21 Все тая

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "село Говнягово":

    Яз ползвам… 2 познати рускини от време на време. Там всичко е като за последно😆

    Коментиран от #23

    14:26 19.02.2026

  • 22 а бе..

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Варна 3":

    Бандерските бг-та от баховица ряпа да ядът,от тва племе дека е дошло с конска опашка вързана за тояга..нищо не става,пълна отпадачна маса

    14:28 19.02.2026

  • 23 а ма..

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Все тая":

    И я те познавам,ти са таа дека одиш да кушашь,безплатно жлъто внужтьднико напеефтьски0

    14:31 19.02.2026

  • 24 Така

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    е но в случая колата е китайска -- Чанган продаван като Волга. Пак муссор но китайски а не руски

    14:39 19.02.2026

  • 25 мдаа

    6 0 Отговор
    Няма да стане работата. Руснаците не желаят да купуват китайци на двойна цена, при условие, че с китайската емблема може да си го купи на нормалната цена. Тая врътка при москвичите доведе до продадени 5 /пет/ бройки.

    14:58 19.02.2026

  • 26 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙

    4 1 Отговор
    ДЕМЕК ЩОМ ВОЛГАТА ЩЕ ВЪЗКРЪСНЕ
    ДА ЧАКАМЕ И ЛЕНИН И СССР ТОЖЕ......

    15:31 19.02.2026

  • 27 Боби

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "браво на руснаците":

    Другарю,ти прочете ли статията?Това си е Changan със емблемата на Волга,нещо като Лада и Москвич

    16:42 19.02.2026

  • 28 Браво на Рашмахта

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "браво на руснаците":

    браво на руснаците
    911ОТГОВОР
    кажете на окранците да крия пералните че ей на какво правят тия руснаци от окрансските перални и чиповете им

    укриетее освен да просят пари , кола ще направят ли някой ден?
    -;-
    Рашжмахта превзе ли Покровск!

    16:43 19.02.2026

  • 29 Имахче М-412

    1 2 Отговор
    Нима не помним и СССР и БГ сглобките на Москвичите!

    16:44 19.02.2026

  • 30 Тити

    0 1 Отговор
    Маде им чайна

    18:45 19.02.2026