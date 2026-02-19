Волга възкръсва още тази година (поне на думи)

Автомобилните ентусисасти с афинитет към съветските возила са в очакване на един от най-любопитните рестарти на десетилетието – емблематичната марка Волга се готви отново да се завърне. Производствените халета в Нижни Новгород, които доскоро бяха дом на европейските гиганти Volkswagen и Skoda, са в подготвителна дейност. Планът е ясен: през второто тримесечие на 2026 година поточните линии ще заработят на пълни обороти, а първите бройки ще акостират в дилърските центрове още преди края на лятото.
Възраждането на бранда няма да се ограничи до един модел, а ще атакува пазара с цяло портфолио, насочено към най-търсените ниши. Гамата ще включва седан от бизнес клас (D-седан) и два кросоувъра (C-SUV и D-SUV), които обещават да съчетаят премиум усещане с модерна функционалност. Проектът залага на сериозен производствен капацитет от 110 000 автомобила годишно, като амбицията е в процеса да бъдат максимално ангажирани местни инженерни кадри и компоненти.
Но зад познатата емблема с елена обаче се крие сериозна технологична инжекция от Изток. Новите модели – седанът C40 и кросоувърите K30 и K40 – са базирани на платформите на водещия китайски производител Changan. Под капака и трите машини ще разчитат на стандартен китайски 1.5-литров турбобензинов двигател със 188 конски сили, куплиран със 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Въпреки китайските корени, дизайнът на предната маска с характерните вертикални ламели е директна препратка към класическата Волга ГАЗ-21, опитвайки се да събуди носталгията по златните години на марката.
Интересен детайл е, че интериорът ще бъде „облагороден“ с местни цифрови услуги и мултимедия, макар че първите прототипи предизвикаха вълна от коментари заради прекалено буквалното заимстване на детайли от оригиналните донори. Целта на проекта обаче е ясна: да се предложи лукс и сигурност в сегмент, който в момента изпитва остър глад за нови предложения в Русия. Остава да видим дали „новата Волга“ ще успее да изплува успешно или всичко това ще си останат отново празни приказки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пази Боже
Коментиран от #3
13:40 19.02.2026
2 браво на руснаците
укриетее освен да просят пари , кола ще направят ли някой ден?
Коментиран от #27, #28
13:41 19.02.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Пази Боже":приятел на село продават магарета , место да се мъчите с тая волка елата си купете магаре
13:42 19.02.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #8, #24
13:42 19.02.2026
5 село Говнягово
Коментиран от #6, #9, #21
13:44 19.02.2026
6 Атина Палада
До коментар #5 от "село Говнягово":Аз ползвам руска ютия-подпирам вратата си с нея в Атина :)
Коментиран от #7
13:45 19.02.2026
7 оня с коня
До коментар #6 от "Атина Палада":приятел следващия път си праснете ютията в главата за да получите поне една гънка
13:46 19.02.2026
8 Доктора
До коментар #4 от "Атина Палада":Пак ли МА? Откога взе да разбираш от техника?
Коментиран от #10, #14
13:46 19.02.2026
9 Атина Палада
До коментар #5 от "село Говнягово":все още по пътищата ни се карат 50 годишни руски коли , но нито една краварска на 50 години или европейска кочина няма доживяла тая възраст
13:47 19.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 УУААААУ
Коментиран от #18
13:48 19.02.2026
12 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #10 от "Атина Палада":много сте точен приятел
Коментиран от #15
13:48 19.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 голям смях
До коментар #8 от "Доктора":откакто си отрязаПИКАЛОТО и замина за гърция от всичко взе да разбира
14:05 19.02.2026
15 ДЕТЕ
До коментар #12 от "град КОЗЛОДУЙ":Чичо Вальо, ама вие не ритнахте ли камбаната? Колко жалко
14:11 19.02.2026
16 си дзин пин
14:12 19.02.2026
17 Орландо
14:17 19.02.2026
18 Връзка
До коментар #11 от "УУААААУ":А бе, пич, какво общо има сорос. Сигурно, всяка вечер му се молиш.
14:20 19.02.2026
19 Варна 3
Коментиран от #22
14:21 19.02.2026
20 Връзка
14:25 19.02.2026
21 Все тая
До коментар #5 от "село Говнягово":Яз ползвам… 2 познати рускини от време на време. Там всичко е като за последно😆
Коментиран от #23
14:26 19.02.2026
22 а бе..
До коментар #19 от "Варна 3":Бандерските бг-та от баховица ряпа да ядът,от тва племе дека е дошло с конска опашка вързана за тояга..нищо не става,пълна отпадачна маса
14:28 19.02.2026
23 а ма..
До коментар #21 от "Все тая":И я те познавам,ти са таа дека одиш да кушашь,безплатно жлъто внужтьднико напеефтьски0
14:31 19.02.2026
24 Така
До коментар #4 от "Атина Палада":е но в случая колата е китайска -- Чанган продаван като Волга. Пак муссор но китайски а не руски
14:39 19.02.2026
25 мдаа
14:58 19.02.2026
26 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙
ДА ЧАКАМЕ И ЛЕНИН И СССР ТОЖЕ......
15:31 19.02.2026
27 Боби
До коментар #2 от "браво на руснаците":Другарю,ти прочете ли статията?Това си е Changan със емблемата на Волга,нещо като Лада и Москвич
16:42 19.02.2026
28 Браво на Рашмахта
До коментар #2 от "браво на руснаците":браво на руснаците
911ОТГОВОР
кажете на окранците да крия пералните че ей на какво правят тия руснаци от окрансските перални и чиповете им
укриетее освен да просят пари , кола ще направят ли някой ден?
-;-
Рашжмахта превзе ли Покровск!
16:43 19.02.2026
29 Имахче М-412
16:44 19.02.2026
30 Тити
18:45 19.02.2026