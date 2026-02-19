Волга възкръсва още тази година (поне на думи)

Автомобилните ентусисасти с афинитет към съветските возила са в очакване на един от най-любопитните рестарти на десетилетието – емблематичната марка Волга се готви отново да се завърне. Производствените халета в Нижни Новгород, които доскоро бяха дом на европейските гиганти Volkswagen и Skoda, са в подготвителна дейност. Планът е ясен: през второто тримесечие на 2026 година поточните линии ще заработят на пълни обороти, а първите бройки ще акостират в дилърските центрове още преди края на лятото.

Възраждането на бранда няма да се ограничи до един модел, а ще атакува пазара с цяло портфолио, насочено към най-търсените ниши. Гамата ще включва седан от бизнес клас (D-седан) и два кросоувъра (C-SUV и D-SUV), които обещават да съчетаят премиум усещане с модерна функционалност. Проектът залага на сериозен производствен капацитет от 110 000 автомобила годишно, като амбицията е в процеса да бъдат максимално ангажирани местни инженерни кадри и компоненти.

Но зад познатата емблема с елена обаче се крие сериозна технологична инжекция от Изток. Новите модели – седанът C40 и кросоувърите K30 и K40 – са базирани на платформите на водещия китайски производител Changan. Под капака и трите машини ще разчитат на стандартен китайски 1.5-литров турбобензинов двигател със 188 конски сили, куплиран със 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Въпреки китайските корени, дизайнът на предната маска с характерните вертикални ламели е директна препратка към класическата Волга ГАЗ-21, опитвайки се да събуди носталгията по златните години на марката.

Интересен детайл е, че интериорът ще бъде „облагороден“ с местни цифрови услуги и мултимедия, макар че първите прототипи предизвикаха вълна от коментари заради прекалено буквалното заимстване на детайли от оригиналните донори. Целта на проекта обаче е ясна: да се предложи лукс и сигурност в сегмент, който в момента изпитва остър глад за нови предложения в Русия. Остава да видим дали „новата Волга“ ще успее да изплува успешно или всичко това ще си останат отново празни приказки.