"Спаси София": Районите на София получиха 1,5 милиона евро за проекти за по-красиви и безопасни квартали

На заседанието на Столичния общински съвет миналата седмица по предложение на "Спаси София" беше отпуснато финансиране в размер на 1,5 милиона евро за старта на Програмата за проектиране на публична инфраструктура, която партията предложи в началото на годината. Тази Програма ще даде възможност на районните администрации самостоятелно да подготвят проекти за подобряване на градската среда.

„Това е реална промяна в начина, по който София се развива. Вместо всичко да се решава централизирано, даваме инструмент на районите да действат – да подготвят проектите си и да кандидатстват за финансиране веднага, щом са готови“, заяви Гергин Борисов - общински съветник от "Спаси София".

Програмата финансира изготвянето на инвестиционни проекти в няколко ключови направления:

изграждане на паркинги - монолитни и монтажни;

основни ремонти на улици;

създаване на споделени и пешеходни пространства и подобряване на безопасността в кръстовищата;

обособяване на безопасни маршрути около училища и детски градини;

обновяване и изграждане на междублокови пространства, паркове и градини.

„Всяка година при гласуването на бюджета с предимство се финансират проекти с готова строителна документация. Тези 1,5 милиона евро гарантират, че районите ще имат възможността да разработват проекти по тези направления“, посочи още Борисов и изрази надежда, че районите ще се фокусират върху пътната безопасност. Той призова районните кметове да използват средствата приоритетно за създаване на успокоени зони около училища и детски градини.

„През 2017 г. се преборихме в националните строителни стандарти да се заложи изискване за безопасни зони около училищата. Досега в София не е създадена ниво една - надеждата ми е, че с тази Програма това ще се промени”, заяви Борисов и допълни, че това са проекти с бърз и видим ефект, които директно подобряват безопасността на хиляди деца.

По думите на Борис Бонев, председател на "Спаси София", Програмата е ключова стъпка към децентрализация на инвестиционния процес и по-ефективно използване на средствата на общината. „Истинската промяна в кварталите ни ще бъде усетена от софиянци, когато видят реализирани десетки смислени подобрения във всеки квартал. С тази Програма даваме началото точно на това“, заяви Бонев и допълни, че очаква районните администрации да се организират и в максимално кратки срокове да започнат работа по проектите.