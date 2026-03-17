"Спаси София": Районите на София получиха 1,5 милиона евро за проекти за по-красиви и безопасни квартали

17 Март, 2026 17:08 477 6

Програмата финансира изготвянето на инвестиционни проекти в няколко ключови направления

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

На заседанието на Столичния общински съвет миналата седмица по предложение на "Спаси София" беше отпуснато финансиране в размер на 1,5 милиона евро за старта на Програмата за проектиране на публична инфраструктура, която партията предложи в началото на годината. Тази Програма ще даде възможност на районните администрации самостоятелно да подготвят проекти за подобряване на градската среда.

„Това е реална промяна в начина, по който София се развива. Вместо всичко да се решава централизирано, даваме инструмент на районите да действат – да подготвят проектите си и да кандидатстват за финансиране веднага, щом са готови“, заяви Гергин Борисов - общински съветник от "Спаси София".

Програмата финансира изготвянето на инвестиционни проекти в няколко ключови направления:

изграждане на паркинги - монолитни и монтажни;

основни ремонти на улици;

създаване на споделени и пешеходни пространства и подобряване на безопасността в кръстовищата;

обособяване на безопасни маршрути около училища и детски градини;

обновяване и изграждане на междублокови пространства, паркове и градини.

„Всяка година при гласуването на бюджета с предимство се финансират проекти с готова строителна документация. Тези 1,5 милиона евро гарантират, че районите ще имат възможността да разработват проекти по тези направления“, посочи още Борисов и изрази надежда, че районите ще се фокусират върху пътната безопасност. Той призова районните кметове да използват средствата приоритетно за създаване на успокоени зони около училища и детски градини.

„През 2017 г. се преборихме в националните строителни стандарти да се заложи изискване за безопасни зони около училищата. Досега в София не е създадена ниво една - надеждата ми е, че с тази Програма това ще се промени”, заяви Борисов и допълни, че това са проекти с бърз и видим ефект, които директно подобряват безопасността на хиляди деца.

По думите на Борис Бонев, председател на "Спаси София", Програмата е ключова стъпка към децентрализация на инвестиционния процес и по-ефективно използване на средствата на общината. „Истинската промяна в кварталите ни ще бъде усетена от софиянци, когато видят реализирани десетки смислени подобрения във всеки квартал. С тази Програма даваме началото точно на това“, заяви Бонев и допълни, че очаква районните администрации да се организират и в максимално кратки срокове да започнат работа по проектите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ироней

    2 1 Отговор
    Няма да бъдат откраднати, а ще бъдат официално усвоени - заради скъпия петрол.

    17:15 17.03.2026

  • 3 И кмета веднага плати

    2 1 Отговор
    И кмета на района веднага плати един договор за консултанска услуга на брадчет си и района стана красив и прекрасен! После поне веднъж попитали някой къде отидоха тия пари аджиба? Дават се на районните кметове да крадат и с дътата. А заплатите им космически. Как може така са продължава да се краде те знам...

    17:17 17.03.2026

  • 4 Оз. Ген.Румянцев

    2 0 Отговор
    Нещо не виждам София да се развива. Всичко е в прах, дупки, разбити тротоари, коли в зелените площи и прочие.

    17:28 17.03.2026

  • 5 Мария Силвестер

    1 0 Отговор
    "Спаси София": Районите на София получиха 1,5 милиона евро за проекти за по-красиви и безопасни квартали
    Еххх, махала, махала! Тия, двете горе на снимката чаровни брадати козлета, от нашата махала ли са? Чакам ги на пътеката от горичката към кръчмаичката, за интервю: Какво ще правят с мен, ако се спъна и падна някъде по тротоара и си нараня мислите за любовта към тях? Как ще ме унождат? Как ще ме закърпят? Как ще ми купят нови обувки, да не се хлъзгам? Ще получа ли и аз малко парички от тия 1,5 милиона евро за проекта за по красиви и безопасни квартали, да ходят и да живеят по тях такива красиви девойки, като мен?

    17:45 17.03.2026

  • 6 Васко ухото и Мис Бони

    0 0 Отговор
    Нямам търпение да идват следващите избори и тази тълпа джендърасчета и ДС-арското недоразумение да отидат в позорната история

    17:50 17.03.2026

