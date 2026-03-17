ООН започна разследване на фаталния удар по девическо училище в Иран, отнел живота на 168 ученички

ООН започна разследване на фаталния удар по основно училище в иранския град Минаб, нанесен още в първия ден от американско-израелските атаки срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирайки един от членовете на разследването, съобщи БТА.

Нападението срещу училище “Шаджара Тайебе“ се изразяваше в два последователни ракетни удара, които отнеха живота на 168 ученички, предимно момичета, съобщиха ирански представители вчера.

Американски военни разследващи смятат, че е възможно американските сили да имат вина за това, но не са стигнали до окончателно заключение и не са приключили разследването. Оттогава Пентагонът повиши степента на разследването.

“Намираме се в ранен етап от разследването“, заяви Макс дю Плесис – член на мисията за установяване на фактите на ООН за Иран, на пресконференция в Женева. Той заяви, че има достоверни информации, потвърждаващи броя на загиналите, съобщен от Иран.

“За нас е ясно, че независимо от последиците от такова събитие, предвид невинните жертви, има съществена необходимост от такова разследване, както и от последващ независим резултат“, добави той.

Ако вината на САЩ бъде потвърдена, това ще бъде сред най-ужасяващите случаи на цивилни жертви на американски удар в Близкия изток от десетилетия насам.