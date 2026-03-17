ООН започна разследване на фаталния удар по девическо училище в Иран, отнел живота на 168 ученички

ООН започна разследване на фаталния удар по основно училище в иранския град Минаб, нанесен още в първия ден от американско-израелските атаки срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирайки един от членовете на разследването, съобщи БТА.
Нападението срещу училище “Шаджара Тайебе“ се изразяваше в два последователни ракетни удара, които отнеха живота на 168 ученички, предимно момичета, съобщиха ирански представители вчера.
Американски военни разследващи смятат, че е възможно американските сили да имат вина за това, но не са стигнали до окончателно заключение и не са приключили разследването. Оттогава Пентагонът повиши степента на разследването.
“Намираме се в ранен етап от разследването“, заяви Макс дю Плесис – член на мисията за установяване на фактите на ООН за Иран, на пресконференция в Женева. Той заяви, че има достоверни информации, потвърждаващи броя на загиналите, съобщен от Иран.
“За нас е ясно, че независимо от последиците от такова събитие, предвид невинните жертви, има съществена необходимост от такова разследване, както и от последващ независим резултат“, добави той.
Ако вината на САЩ бъде потвърдена, това ще бъде сред най-ужасяващите случаи на цивилни жертви на американски удар в Близкия изток от десетилетия насам.
1 Най вероятно
Коментиран от #6
17:17 17.03.2026
2 Вашето мнение
17:17 17.03.2026
3 Ххххххххххххх
17:19 17.03.2026
4 Ама тия от ОоН
17:19 17.03.2026
5 Тома
17:19 17.03.2026
6 Най-вероятно
До коментар #1 от "Най вероятно":ще ти достави цепеници върху главата. Т...ъ....п..,много.
17:19 17.03.2026
7 Опс
17:19 17.03.2026
8 дядото
17:20 17.03.2026
9 Вашето мнение
17:22 17.03.2026
10 Осведомен
Коментиран от #18
17:23 17.03.2026
11 Гост
Коментиран от #17
17:26 17.03.2026
12 Атина Палада
Коментиран от #21
17:27 17.03.2026
13 Гръч
17:28 17.03.2026
14 Владимир Путин, президент
17:30 17.03.2026
15 Опааа
17:30 17.03.2026
16 Сатана Z
17:30 17.03.2026
17 Име
До коментар #11 от "Гост":Не, било е инцидент по време на час по Химия...
17:37 17.03.2026
18 И Киев е Руски
До коментар #10 от "Осведомен":Да ти е.а м....та
17:39 17.03.2026
19 да да
17:40 17.03.2026
20 Хохо Бохо
17:40 17.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Аха, добрютро!
17:57 17.03.2026