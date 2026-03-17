Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
ООН започна разследване на фаталния удар по девическо училище в Иран, отнел живота на 168 ученички

ООН започна разследване на фаталния удар по девическо училище в Иран, отнел живота на 168 ученички

17 Март, 2026 17:16 760 22

  • иран-
  • училище-
  • минаб-
  • израел-
  • сащ-
  • оон

Американски военни разследващи смятат, че е възможно американските сили да имат вина за удара

ООН започна разследване на фаталния удар по девическо училище в Иран, отнел живота на 168 ученички - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ООН започна разследване на фаталния удар по основно училище в иранския град Минаб, нанесен още в първия ден от американско-израелските атаки срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирайки един от членовете на разследването, съобщи БТА.

Нападението срещу училище “Шаджара Тайебе“ се изразяваше в два последователни ракетни удара, които отнеха живота на 168 ученички, предимно момичета, съобщиха ирански представители вчера.

Американски военни разследващи смятат, че е възможно американските сили да имат вина за това, но не са стигнали до окончателно заключение и не са приключили разследването. Оттогава Пентагонът повиши степента на разследването.

“Намираме се в ранен етап от разследването“, заяви Макс дю Плесис – член на мисията за установяване на фактите на ООН за Иран, на пресконференция в Женева. Той заяви, че има достоверни информации, потвърждаващи броя на загиналите, съобщен от Иран.

“За нас е ясно, че независимо от последиците от такова събитие, предвид невинните жертви, има съществена необходимост от такова разследване, както и от последващ независим резултат“, добави той.

Ако вината на САЩ бъде потвърдена, това ще бъде сред най-ужасяващите случаи на цивилни жертви на американски удар в Близкия изток от десетилетия насам.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най вероятно

    1 31 Отговор
    са иранското правителство за да достави девици на Алтоляха

    Коментиран от #6

    17:17 17.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    20 1 Отговор
    Те друго не са убили сащ и израел. Децата и няколко стареца.

    17:17 17.03.2026

  • 3 Ххххххххххххх

    26 1 Отговор
    На Иран, не му пука за разследвания. Те ще си отмъстят и никой няма да ги спре.

    17:19 17.03.2026

  • 4 Ама тия от ОоН

    12 0 Отговор
    Израел не ги ли попиля преди време!

    17:19 17.03.2026

  • 5 Тома

    24 0 Отговор
    Ами това е ясно като бял ден за какво да разследват.Сатанистите от пентагона го направиха

    17:19 17.03.2026

  • 6 Най-вероятно

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най вероятно":

    ще ти достави цепеници върху главата. Т...ъ....п..,много.

    17:19 17.03.2026

  • 7 Опс

    17 14 Отговор
    Ами те,краварите навремето са почнали с коренните жители на континента - индианците....от тогава до сега що невинен народ са изтребили,все с добри намерения...

    17:19 17.03.2026

  • 8 дядото

    14 16 Отговор
    та даже и да потвърдят вината на сащ,очаквате ли,че ще последва нещо смислено.

    17:20 17.03.2026

  • 9 Вашето мнение

    14 17 Отговор
    Убийството на деца е визша еврюатлантическа ценост. Не случайно ппдб подпомагаха така активно ламата и ядоха торта с отрязани детски крайници.

    17:22 17.03.2026

  • 10 Осведомен

    11 17 Отговор
    Ясно е и без разследване, че ракетата е отклонена от ПВО на чaлмитe.

    Коментиран от #18

    17:23 17.03.2026

  • 11 Гост

    13 6 Отговор
    Ако разследването го бяхте дали на БГ прокуратурата щяха да го изкарат масово самоубийство....

    Коментиран от #17

    17:26 17.03.2026

  • 12 Атина Палада

    9 5 Отговор
    Тръмп обясни как е станало! След като се доказа,че училището е ударено с томаховка , Тръмп каза,че иранците са им откраднали томаховките и сами са ударили училището за да обвинят за това американците!

    Коментиран от #21

    17:27 17.03.2026

  • 13 Гръч

    0 8 Отговор
    Компенсациите за девици са огромни.Само за християните е безплатно и откак съществуват се избиват и изнасилват поголовно

    17:28 17.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    1 11 Отговор
    Когда ще има разследване на руските престъпления в Буча, питат некои таварищи ? 😁

    17:30 17.03.2026

  • 15 Опааа

    6 0 Отговор
    Какво разследване ве??? Ясно е! Убиха децата!

    17:30 17.03.2026

  • 16 Сатана Z

    5 0 Отговор
    168 Убити по заповед на Доналт Тръм деца между 8 и 13 години,за което първоначално обяви за виновен Израелска държава

    17:30 17.03.2026

  • 17 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Не, било е инцидент по време на час по Химия...

    17:37 17.03.2026

  • 18 И Киев е Руски

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Осведомен":

    Да ти е.а м....та

    17:39 17.03.2026

  • 19 да да

    4 0 Отговор
    и ще стигнат до извода, че Иран сами са си го избомбили...

    17:40 17.03.2026

  • 20 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Путин е виновен?

    17:40 17.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аха, добрютро!

    1 0 Отговор
    С гащите наопаки ли станахте?

    17:57 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания