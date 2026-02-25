Bentley създаде Bentayga за жени

Британският аристократ Bentley реши да се поклони на нежната половина от своите почитатели, представяйки изумителна и силно ограничена серия на своя емблематичен SUV. Новата лимитирана серия на Bentley Bentayga, наречена поетично „Something Blue Collection“, дебютира под светлините на прожекторите на площад Оояма в Токио – локация, която напълно кореспондира с изтънчената аура на автомобила. Едва десет щастливи дами в целия свят ще имат привилегията да притежават това бижу на четири колела, чиято начална цена е фиксирана на 34 милиона йени (приблизително 210 000 евро).

Външният вид на специалната Bentayga е истинско визуално пиршество. Каросерията е обляна в перлено бялата боя „Ice“, която притежава магическото свойство да прелива в нежни сини нюанси при различна светлина. Елегантността се допълва от масивни 22-цолови сребристи джанти, зад които дискретно надничат спирачни апарати, боядисани в цвета на купето. Вниманието към детайла тук не е просто фраза, а философия, която превръща машината в подвижно произведение на изкуството.

Вътре в купето луксът придобива ново измерение чрез комбинация от фино ленено и графитно сиво. Синята нишка, дала името на колекцията, преминава деликатно през целия интериор – от прецизно бродираните лога на марката върху облегалките до артистичните флорални мотиви, украсяващи арматурното табло. За да бъде усещането за ексклузивност пълно, праговете на вратите са украсени със специални табели, които напомнят на притежателката, че се намира в един от най-редките екземпляри, излизали някога от Крю.

Под тази нежна обвивка обаче се крие истински звяр. Bentley Bentayga разчита на мощния 4,0-литров V8 двигател с два турбокомпресора, който генерира впечатляващите 542 к.с. Макар всъдеходът да тежи колкото „малка луна“, той ускорява от място до 100 км/ч за едва 4,5 секунди, а максималната му скорост е закована на 290 км/ч. Това е перфектната симбиоза между грубата сила и финия маниер, която доказва, че в света на високите скорости женствеността и мощта могат да вървят ръка за ръка.